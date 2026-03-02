Baza militară de la Deveselu este la nivel de alertă „BRAVO”: „Amenințare crescută și previzibilă de terorism”

Baza militară de la Deveselu, unde se află scutul de racheta, este la nivel de alertă „BRAVO”, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Toate bazele americane din lume au nivel de alertă sporit, după ce Statele Unite au atacat Iranul la data de 1 martie.

Nivelul de alertă „BRAVO” indică o amenințare „crescută și previzbilă de terorism”, potrivit CNN. Cel mai înalt grad de alertă este „DELTA” și implică un atac teroris în desfășurare.

„Este un grad de alertă ridicată. E vorba de o amenințare mai predictibilă – măsurile care se iau sunt gărzi adiționale, se fac verificări mai multe și se fac mai des inspecții ale vehiculelor. Se poate închide poarta și accesul să fie restricționat. Următorul nivel este «CHARLIE» – aici există informații despre unele incidente și elemente de intelligence care vorbesc despre un posibil atac. Ultimul și cel mai înalt grad este «DELTA» – aici avem un atac terorist în desfășurare sau care este iminent. Măsura «BRAVO» aș vedea-o ca pe una normală în situații de tipul celei actuale având în vedere și amenințările credibile ale Iranului”, a declarat generalul în rezervă Mircea Mîndrescu la Antena 3 CNN.

Iranul amenință cu represalii violente, după ce SUA l-a ucis pe liderul Khamenei

Iranul acuză că președintele Donald Trump a depășit „o linie roșie foarte periculoasă” prin uciderea liderului suprem iranian. Teheranul avertizează că represaliile sunt inevitabile și susține că actualul conflict a fost declanșat deliberat.

Iranul a lansat un avertisment dur la adresa Donald Trump, acuzându-l că a depășit „o linie roșie foarte periculoasă” prin uciderea liderului suprem iranian. Declarația a fost făcută de ministrul adjunct de Externe de la Teheran, Saeed Khatibzadeh, într-un interviu difuzat duminică de CNN.

Oficialul iranian a subliniat că moartea liderului suprem nu are doar o dimensiune politică, ci și una religioasă, cu potențial de a provoca reacții ample în rândul comunităților șiite din regiune și din lume.

„Desigur, din punct de vedere religios, el a fost un mare lider, astfel încât mulți dintre credincioșii șiiți din regiune și din întreaga lume vor reacționa la acest lucru”, a afirmat Khatibzadeh. „Este foarte evident că președintele Trump a depășit o linie roșie foarte periculoasă. Nu avem altă opțiune decât să răspundem”, a declarat diplomatul iranian.

