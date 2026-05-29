(P) Cu afaceri de peste 27,3 miliarde lei în 2025, Lidl România reinvestește tot profitul din anul precedent în România

În 2025, companiile Lidl din România* au înregistrat o cifră de afaceri consolidată de peste 27,3 miliarde de lei net, în creștere cu peste 10% față de anul calendaristic 2024, investiții de peste 954 de milioane de lei și contribuții către bugetul de stat de peste 3 miliarde de lei. Lidl România reinvestește integral profitul realizat în 2025 în dezvoltarea locală, susținând un plan amplu de expansiune pentru 2026, care prevede deschiderea a peste 40 de magazine la nivel național, ceea ce va duce la crearea a aproximativ 1.000 de noi locuri de muncă și la creșterea organică cu cca. 10% a volumelor de marfă de la producătorii locali.

Într-un climat economic marcat de presiunea inflației persistente și creșteri de cost pe întreg lanțul de aprovizionare, prioritatea noastră a rămas aceea de a proteja puterea de cumpărare a clienților, fără a face compromisuri privind calitatea produselor. Această abordare s-a tradus prin absorbirea unei părți majoritare a creșterilor de costuri. Un exemplu concret în acest sens este  perioada august – septembrie, când am amortizat impactul majorării TVA pentru categorii esențiale de produse, tocmai pentru a limita transferul acestor creșteri către clienții noștri.

Acest gen de decizii sunt în linie cu modelul nostru de business de tip discounter, construit pe eficiență operațională și oferirea celui mai bun raport calitate – preț. Acest model rămâne un diferențiator esențial și principalul motiv pentru care milioane de români ne aleg, rămânând astfel în continuare primul jucător din piață. În același spirit, decizia de a reinvesti integral profitul din 2025 în România reflectă angajamentul nostru pe termen lung față de clienții noștri, partenerii locali și economia românească, iar acest angajament rămâne unul ferm indiferent de cât de dificil este sau devine contextul economic local.”, a declarat Alberto Chueca, CEO Lidl România.

În 2025, Lidl România a contribuit cu peste 3 miliarde de lei la bugetul de stat, o sumă mai mare față de cea din anul precedent. Sumele redirecționate către bugetul de stat au inclus taxe, contribuții și impozite achitate pentru cei aproape 14.000 de angajați la finalul anului 2025 și peste 113 milioane de lei taxe de mediu.

Exporturi record facilitate de Lidl România și o creștere de 24% pentru furnizorii români

Susținerea producătorilor locali rămâne o direcție strategică centrală pentru Lidl România, compania continuând să dezvolte parteneriate pe termen lung cu furnizori români și să integreze tot mai multe produse autohtone în sortiment. Compania a facilitat exporturi de produse românești în valoare de 78 de milioane de euro către 25 de piețe europene, în creștere cu 24% față de anul anterior, susținând astfel vizibilitatea produselor locale pe piețe internaționale.

Investiții continue în echipa Lidl

Angajații reprezintă un pilon central al strategiei de dezvoltare Lidl România, compania investind constant în crearea de noi locuri de muncă și pachete de beneficii competitive.

Investițiile în echipă continuă și în 2026, prin majorări salariale pentru toți angajații, astfel încât cel mai mic salariu din companie este, în prezent, cu 31% peste salariul minim brut pe economie, completat de un pachet de beneficii extinse — de la al 13‑lea salariu, tichete de masă și prime anuale, până la asigurări de sănătate, sporuri competitive și programe dedicate sprijinirii familiilor.

*Lidl România = Lidl Discount SRL, Lidl România SCS și Lidl România SRL

***

Despre Lidl

Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, este una dintre companiile de top de pe piața de retail alimentar din Germania și Europa. Lidl operează în prezent în jur de 12.600 de magazine și peste 230 de centre logistice în 31 de țări.

La Lidl, punem preț pe un raport optim calitate-preț pentru clienții noștri. Simplitatea și orientarea către procese definesc activitățile zilnice din magazine, din centrele logistice regionale și din sediul central.
În activitatea sa de zi cu zi, Lidl își asumă responsabilitatea față de oameni, societate și mediu. Pentru Lidl, sustenabilitatea înseamnă respectarea promisiunii de calitate, din nou, în fiecare zi.

În prezent, Lidl are peste 382.400 de angajați, dintre care peste 14.000 în România, unde retailer-ul german are deschise peste 400 de magazine și 6 centre logistice.

