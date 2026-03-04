Orașul spaniol considerat „noua Barcelona”. E mai ieftin și are temperaturi de 20 de grade în luna martie

Cei care caută o escapadă însorită și ieftină primăvara își îndreaptă atenția către destinații precum Barcelona, însă dacă vor să evite aglomerația turistică, acest oraș alternativ este la fel de frumos și tot aproape de plaje.

Spania este destinația ideală pentru primăvară. Este cald și însorit, iar ceea ce este minunat este că sunt foarte multe locuri de explorat, însă un anume oraș a reușit să treaca neobservat ani la rând, în ciuda unei arhitecturi istorice uimitoare, a unor plaje lungi cu nisip, a unei zone portuare elegante și a unor trasee de drumeție în apropiere.

Castelló de la Plana, orașul considerat „noua Barcelona”

Castelló de la Plana este plin de clădiri istorice, iar pe măsură ce te plimbi pe străzile sale vei găsi piețe cu pavaje pietruite și fântâni răcoritoare. Multe structuri au fost construite din piatră naturală, oferind orașului o paletă de culori calde, și vei vedea o mulțime de sculpturi baroce impresionante în piatră din secolele trecute, potrivit Mirror.

Co-Catedrala Castelló iese în evidență prin arcadele sale dramatice și arhitectura neogotică. Lângă ea se află El Fadrí, un turn cu clopotniță înalt de 59 de metri, cu o scară în spirală ce conduce vizitatorii până în vârf. Dacă simțiți nevoia să urcați cele 200 de trepte, puteți explora vechea casă a clopoțerului și vă puteți bucura de priveliști panoramice asupra orașului din vârf.

Una dintre cele mai moderne clădiri ale orașului este Museo de Bellas Artes din Castellón. Deși la exterior este gri și monoton, în interior are galerii deschise și luminoase, pline de picturi în ulei uriașe, sculpturi și expoziții arheologice, și include multe lucrări impresionante ale maeștrilor spanioli.

Cartierul Grau de Castelló este locul perfect de cazare dacă doriți o pauză la plajă. Are o promenadă lungă cu palmieri și o plajă lată cu nisip. Promenada are spații verzi vaste, așa că, deși plaja este aproape de oraș, nu pare aglomerată sau supraaglomerată.

