Accident în lanț pe DN 3, la ieșirea din Constanța. 14 mașini au fost implicate, două persoane, rănite

Un număr de 14 autoturisme au fost implicate într-un accident rutier în lanț care a avut loc miercuri, 4 martie, pe DN 3, între Constanța și Valu lui Traian, în apropierea accesului pe autostrada A4.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” informează că mai multe ambulanțe au fost mobilizate la fața locului.

Tamponări și o coliziune

„Accident rutier pe DN 3, în apropiere de ieșirea pe A4. Intervin Detașamentul Palas cu o autospecială de stingere incendii, un echipaj SMURD B și patru ambulanțe de la Serviciul de Ambulanță Județean. La locul intervenției au fost găsite nouă autoturisme implicate în accidentul rutier cu 13 persoane implicate. Până la sosirea forțelor de intervenție au mai fost implicate încă cinci autoturisme”, a transmis ISU „Dobrogea”.

Se pare că trei evenimente au fost tamponări, iar una o coliziune între două autoturisme, în urma căreia două persoane au fost rănite.

Traficul a fost dirijat de polițiști și s-a desfășurat cu dificultate din cauza condițiilor meteo de ceață și al valorilor ridicate. După ora 9, circulația a fost reluată în condiții normale.

