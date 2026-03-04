Avocatul Poporului se pregăteşte să atace la CCR ordonanţa pe reforma administraţiei

Reforma administrației centrale și locale vizează tăierea a 10% din cheltuielile de personal prin concedieri, reduceri de sporuri sau reorganizare. Ordonanța guvernamentală vizează instituțiile birocratice: ministere, primării și prefecturi, iar Avocatul Poporului urmează să sesizeze Curtea Constituţională despre acest aspect.

Documentul este analizat de Avocatul Poporului, spun cei de la G4Media, iar acesta cuprinde şi o reducere de personal de 10% în consiliile judeţene.

Renate Weber, aceea al cărei mandat la şefia instituţiei a expirat în 2024, a declarat pentru G4Media.

„Deocamdată ordonanța este în analiza noastră. Când vom lua o decizie, ea va fi adusă la cunoștința publicului.”

Potrivit surselor G4Media, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut o întâlnire cu Renate Weber, săptămâna trecută, moment despre care aceasta nu a oferit detalii, însă a subliniat:

„Niciodată nu am discutat chestiuni care țin de îndeplinirea atribuțiilor Avocatului Poporului cu cineva din lumea politică. Deci nici acum. Nici cu domnul Grindeanu, nici cu altcineva.”

Tot Sorin Grindeanu a anunțat, într-un interviu pentru g4media.ro, că partidul său nu o va vota pe Roxana Rizoiu, propusă de USR la Avocatul Poporului, pe motiv că aceasta ar avea pensie specială.

Prin urmare, mandatul deja peste termen al lui Renate Weber se va prelungi și mai mult, mai scriu cei de la G4Media.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Iașiul trece printr-o reformă administrativă majoră: „Viitoarele comune, 7-20 mii locuitori, 5-20 sate”

Alte două localităţi din ţară au decis comasarea. E vorba despre Veţel şi Peştişu Mic din Hunedoara