Statele arabe din Golf se află în prima linie a unui război pe care au încercat să-l evite, se arată într-o analiză publicată de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS). În primele două zile ale conflictului, Iranul și-a concentrat atacurile cu rachete/drone și asupra statelor arabe vecine din Golf, nu numai asupra Israelului. Deși inițial atacurile iraniene păreau să vizeze bazele militare ale Statelor Unite din teritoriile din Golf, Iranul a atacat clădiri înalte din orașele dens populate din Golf, porturi și infrastructură petrolieră.

Angajamentele saudite de a nu permite utilizarea militară a teritoriilor sau spațiului aerian împotriva Iranului nu au oferit nicio protecție.

Chiar și Omanul, care a jucat un rol esențial în medierea discuțiilor dintre SUA și Iran, a fost supus unor atacuri cu drone

Pariul aparent al Iranului – atacurile asupra statelor arabe din Golf ar genera presiuni regionale asupra administrației președintelui american Donald Trump – pare până acum nejustificat, se arată în analiza IISS.

Atacurile iraniene nu creează „ruptura” între SUA și statele din Golf

În ciuda proximității lor geografice față de Iran, apărarea aeriană și antirachetă din statele arabe din Golf par să funcționeze eficient, ratele de interceptare bazate pe rapoartele inițiale din Emiratele Arabe Unite (EAU) și Qatar depășind 90%.

În loc să creeze o ruptură între SUA și partenerii arabi din Golf, atacurile iraniene par să facă exact opusul.

Statele arabe din Golf, cu excepția Omanului, au emis

Cu toate acestea, Iranul ar putea impune costuri economice și de reputație semnificative statelor arabe din Golf.

Dronele Shahed -136 ale Iranului s-au dovedit dificil de interceptat; acestea reprezintă o opțiune relativ ieftină pentru Iran de a epuiza rapid stocurile de interceptoare din statele arabe din Golf.

„Vizarea infrastructurii de petrol și gaze din Golf, inclusiv atacurile reușite asupra rafinăriei Ras Tanura din Arabia Saudită, a petrolierelor din apropierea Strâmtorii Ormuz și a instalațiilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Qatar, ar putea afecta capacitatea statelor arabe din Golf de a exporta hidrocarburi”, se mai precizează în analiza publicată de IISS.

Statele arabe din Golf „nu mai pot sta degeaba”

Ca răspuns la atacurile Iranului, Qatar a suspendat producția de GNL, determinând creșterea cu 50% a prețurilor europene la gaze.

Pe măsură ce circulă imagini cu drone iraniene care se izbesc de clădiri înalte, potențiala afectare a reputației lor ca locuri sigure pentru investitori și turiști ar putea reprezenta o provocare pe termen lung pentru viziunile de diversificare economică.

Statele arabe din Golf s-au limitat până acum la operațiuni defensive, activând apărarea aeriană și antirachetă pentru a intercepta proiectilele iraniene care soseau.

Însă în capitalele Golfului se desfășoară o dezbatere cu privire la limitele răbdării și reținerii strategice.

Vorbind în prima zi a conflictului, consilierul prezidențial al Emiratelor Arabe Unite, Dr. Anwar Gargash, a declarat că statele arabe din Golf „nu mai pot sta degeaba și absorbi atacurile iraniene împotriva instalațiilor lor”.

Rapoartele care citează o sursă apropiată guvernului saudit susțin că Arabia Saudită ar „viza «instalațiile petroliere iraniene dacă Iranul lansează un atac concertat asupra Aramco»”.

În ciuda preferinței pentru dezescaladare și diplomație, statele arabe din Golf au opțiuni pentru contraescaladarea împotriva Iranului, inclusiv permiterea SUA de a avea un acces mai mare la spațiile și teritoriile lor aeriene, angajarea în atacuri preventive împotriva lansatoarelor de rachete iraniene și, în caz extrem, alăturarea la campania SUA împotriva Iranului.

Care este pragul critic?

Deși statele arabe din Golf nu au definit încă un prag critic dincolo de care ar putea contraescalada, evenimentele cu victime în masă sau întreruperile majore cauzate de atacuri asupra infrastructurii naționale critice le-ar putea împinge peste limită.

Implicarea directă în Golf comportă însă riscuri semnificative, mai ales în absența unui obiectiv final realist al SUA.

Din punct de vedere operațional, alăturarea armatelor din Golf ar putea reprezenta provocări de coordonare cu SUA și Israel.

Fostul prim-ministru al Qatarului, șeicul Hamad bin Jassim Al Thani, a avertizat că statele din Golf nu trebuie „să fie atrase într-o confruntare directă cu Iranul”, un scenariu care ar „epuiza resursele ambelor părți” și ar permite „Israelului să iasă puternic în regiune”.

Donald Trump a insinuat că schimbarea regimului ar putea fi obiectivul campaniei militare americane, o sarcină care ar putea fi dificil de realizat folosind doar puterea aeriană.

„Acest lucru crește riscul ca această campanie SUA-Israel să degenereze într-o confruntare deschisă cu Iranul a statelor arabe atacate, aruncând o umbră prelungită de instabilitate asupra regiunii Golfului”, se mai arată în analiza publicată de IISS.

