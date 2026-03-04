Prima pagină » Știri externe » Război în Orientul Mijlociu. Statele arabe din Golf, atacate de Iran, se află în prima linie a unui conflict pe care au încercat să-l evite. Care este pragul critic?

Război în Orientul Mijlociu. Statele arabe din Golf, atacate de Iran, se află în prima linie a unui conflict pe care au încercat să-l evite. Care este pragul critic?

Cristian Lisandru
04 mart. 2026, 10:00, Știri externe
Război în Orientul Mijlociu. Statele arabe din Golf, atacate de Iran, se află în prima linie a unui conflict pe care au încercat să-l evite. Care este pragul critic?

Statele arabe din Golf se află în prima linie a unui război pe care au încercat să-l evite, se arată într-o analiză publicată de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS). În primele două zile ale conflictului, Iranul și-a concentrat atacurile cu rachete/drone și asupra statelor arabe vecine din Golf, nu numai asupra Israelului. Deși inițial atacurile iraniene păreau să vizeze bazele militare ale Statelor Unite din teritoriile din Golf, Iranul a atacat clădiri înalte din orașele dens populate din Golf, porturi și infrastructură petrolieră.

  • Angajamentele saudite de a nu permite utilizarea militară a teritoriilor sau spațiului aerian împotriva Iranului nu au oferit nicio protecție.
  • Chiar și Omanul, care a jucat un rol esențial în medierea discuțiilor dintre SUA și Iran, a fost supus unor atacuri cu drone care au vizat portul Duqm, situat strategic.

Pariul aparent al Iranului – atacurile asupra statelor arabe din Golf ar genera presiuni regionale asupra administrației președintelui american Donald Trump – pare până acum nejustificat, se arată în analiza IISS.

Atacurile iraniene nu creează „ruptura” între SUA și statele din Golf

În ciuda proximității lor geografice față de Iran, apărarea aeriană și antirachetă din statele arabe din Golf par să funcționeze eficient, ratele de interceptare bazate pe rapoartele inițiale din Emiratele Arabe Unite (EAU) și Qatar depășind 90%.

  • În loc să creeze o ruptură între SUA și partenerii arabi din Golf, atacurile iraniene par să facă exact opusul.
  • Statele arabe din Golf, cu excepția Omanului, au emis o declarație comună cu SUA, afirmând că „sunt unite” împotriva atacurilor iraniene împotriva „civililor și… țărilor care nu sunt angajate în ostilități”.

Cu toate acestea, Iranul ar putea impune costuri economice și de reputație semnificative statelor arabe din Golf.

Dronele Shahed -136 ale Iranului s-au dovedit dificil de interceptat; acestea reprezintă o opțiune relativ ieftină pentru Iran de a epuiza rapid stocurile de interceptoare din statele arabe din Golf.

„Vizarea infrastructurii de petrol și gaze din Golf, inclusiv atacurile reușite asupra rafinăriei Ras Tanura din Arabia Saudită, a petrolierelor din apropierea Strâmtorii Ormuz și a instalațiilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Qatar, ar putea afecta capacitatea statelor arabe din Golf de a exporta hidrocarburi”, se mai precizează în analiza publicată de IISS.

Statele arabe din Golf „nu mai pot sta degeaba”

Ca răspuns la atacurile Iranului, Qatar a suspendat producția de GNL, determinând creșterea cu 50% a prețurilor europene la gaze.

Pe măsură ce circulă imagini cu drone iraniene care se izbesc de clădiri înalte, potențiala afectare a reputației lor ca locuri sigure pentru investitori și turiști ar putea reprezenta o provocare pe termen lung pentru viziunile de diversificare economică.

  • Statele arabe din Golf s-au limitat până acum la operațiuni defensive, activând apărarea aeriană și antirachetă pentru a intercepta proiectilele iraniene care soseau.
  • Însă în capitalele Golfului se desfășoară o dezbatere cu privire la limitele răbdării și reținerii strategice.

Vorbind în prima zi a conflictului, consilierul prezidențial al Emiratelor Arabe Unite, Dr. Anwar Gargash, a declarat că statele arabe din Golf „nu mai pot sta degeaba și absorbi atacurile iraniene împotriva instalațiilor lor”.

Rapoartele care citează o sursă apropiată guvernului saudit susțin că Arabia Saudită ar „viza «instalațiile petroliere iraniene dacă Iranul lansează un atac concertat asupra Aramco»”.

În ciuda preferinței pentru dezescaladare și diplomație, statele arabe din Golf au opțiuni pentru contraescaladarea împotriva Iranului, inclusiv permiterea SUA de a avea un acces mai mare la spațiile și teritoriile lor aeriene, angajarea în atacuri preventive împotriva lansatoarelor de rachete iraniene și, în caz extrem, alăturarea la campania SUA împotriva Iranului.

Care este pragul critic?

Deși statele arabe din Golf nu au definit încă un prag critic dincolo de care ar putea contraescalada, evenimentele cu victime în masă sau întreruperile majore cauzate de atacuri asupra infrastructurii naționale critice le-ar putea împinge peste limită.

Implicarea directă în Golf comportă însă riscuri semnificative, mai ales în absența unui obiectiv final realist al SUA.

  • Din punct de vedere operațional, alăturarea armatelor din Golf ar putea reprezenta provocări de coordonare cu SUA și Israel.
  • Fostul prim-ministru al Qatarului, șeicul Hamad bin Jassim Al Thani, a avertizat că statele din Golf nu trebuie „să fie atrase într-o confruntare directă cu Iranul”, un scenariu care ar „epuiza resursele ambelor părți” și ar permite „Israelului să iasă puternic în regiune”.

Donald Trump a insinuat că schimbarea regimului ar putea fi obiectivul campaniei militare americane, o sarcină care ar putea fi dificil de realizat folosind doar puterea aeriană.

„Acest lucru crește riscul ca această campanie SUA-Israel să degenereze într-o confruntare deschisă cu Iranul a statelor arabe atacate, aruncând o umbră prelungită de instabilitate asupra regiunii Golfului”, se mai arată în analiza publicată de IISS.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Averea uriașă lăsată de Ali Khamenei. Imperiul secret al ayatollahului de 200.000.000.000 $ care se întinde din Venezuela până în Spania
09:47
Averea uriașă lăsată de Ali Khamenei. Imperiul secret al ayatollahului de 200.000.000.000 $ care se întinde din Venezuela până în Spania
FLASH NEWS Haos pe Aeroportul Otopeni. 29 de zboruri anulate miercuri, majoritatea spre Orientul Mijlociu. Lista completă a curselor suspendate
08:40
Haos pe Aeroportul Otopeni. 29 de zboruri anulate miercuri, majoritatea spre Orientul Mijlociu. Lista completă a curselor suspendate
RĂZBOI „Epic Fury”. Sistem de apărare aeriană TOR-M1, furnizat Iranului de Rusia, distrus „chirurgical” de SUA. În 2020, rachete sol-aer trase de IRCG au doborât un avion de pasageri ucrainean
08:30
„Epic Fury”. Sistem de apărare aeriană TOR-M1, furnizat Iranului de Rusia, distrus „chirurgical” de SUA. În 2020, rachete sol-aer trase de IRCG au doborât un avion de pasageri ucrainean
ACUZAȚII Hillary Clinton, ieșire furioasă după ce clipul cu mărturia ei în cazul Epstein a ajuns pe internet. S-a ridicat și a plecat de la masă: Am terminat
07:49
Hillary Clinton, ieșire furioasă după ce clipul cu mărturia ei în cazul Epstein a ajuns pe internet. S-a ridicat și a plecat de la masă: Am terminat
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua a cincea. Bilanț dramatic: Peste 1.000 de civili, uciși și peste 5.400 de răniți. Israelul amenină cu uciderea noului Ayatollah
06:00
🚨 Lupte în Orient, ziua a cincea. Bilanț dramatic: Peste 1.000 de civili, uciși și peste 5.400 de răniți. Israelul amenină cu uciderea noului Ayatollah
PORTRET Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider iranian care se va bate cu Trump
00:20
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider iranian care se va bate cu Trump
Mediafax
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Digi24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul vieții, potrivit unui raport
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Benzina în Iran este aproape gratis: 0,025 euro/litru. Un plin e de 60 de ori mai ieftin decât în România
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Cele mai frumoase destinații de iarnă în România pentru vacanțe de neuitat (P)
SPORT Indian Wells 2026: Programul complet și unde se vede la TV în România. Meciuri tari pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse
09:54
Indian Wells 2026: Programul complet și unde se vede la TV în România. Meciuri tari pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse
ULTIMA ORĂ Avocatul Poporului se pregăteşte să atace la CCR ordonanţa pe reforma administraţiei
09:49
Avocatul Poporului se pregăteşte să atace la CCR ordonanţa pe reforma administraţiei
ACCIDENT Accident în lanț pe DN 3, la ieșirea din Constanța. 14 mașini au fost implicate, două persoane, rănite
09:48
Accident în lanț pe DN 3, la ieșirea din Constanța. 14 mașini au fost implicate, două persoane, rănite
ECONOMIE Prima scumpire a carburanților după escaladarea conflictului din Iran. Benzina trece de 8 lei/l în toate stațiile OMV Petrom
09:35
Prima scumpire a carburanților după escaladarea conflictului din Iran. Benzina trece de 8 lei/l în toate stațiile OMV Petrom
INEDIT Care este salariul unui șofer de autobuz în Spania, în martie 2026, comparativ cu al unui șofer STB
09:26
Care este salariul unui șofer de autobuz în Spania, în martie 2026, comparativ cu al unui șofer STB
SPORT Dragostea plutește în aer în handbalul românesc. Alte două jucătoare și-au asumat relația. Au mărturisit totul printr-un mesaj postat pe Instagram
09:22
Dragostea plutește în aer în handbalul românesc. Alte două jucătoare și-au asumat relația. Au mărturisit totul printr-un mesaj postat pe Instagram

Cele mai noi

Trimite acest link pe