Prima scumpire a carburanților după escaladarea conflictului din Iran. Benzina trece de 8 lei/l în toate stațiile OMV Petrom

Piața carburanților din România înregistrează prima majorare consistentă de preț de la declanșarea conflictului din Iran. OMV Petrom a crescut tarifele cu 15 bani pe litru atât la benzină, cât și la motorină, iar benzina standard a depășit pragul de 8 lei/l în toate stațiile operate de companie, relatează Profit.ro.

Scumpiri peste nivelul obișnuit al ultimelor luni

Majorarea operată de liderul pieței este semnificativ mai mare decât ajustările recente, care se situau la 3-5 bani/l. În Capitală, benzina standard a urcat la 8,08-8,13 lei/l în stațiile Petrom și la 8,17-8,22 lei/l în stațiile OMV. Motorina standard a ajuns la 8,39-8,43 lei/l în rețeaua Petrom și la 8,48-8,52 lei/l în rețeaua OMV.

Și Lukoil a aplicat scumpiri similare: plus 15 bani/l la motorină și 14 bani/l la benzină. În București, prețurile au ajuns la 8,41-8,42 lei/l pentru diesel și 8,06-8,11 lei/l pentru benzina standard. Este de așteptat ca și alți jucători importanți – precum Rompetrol, MOL sau Socar – să urmeze aceeași tendință.

De la „înghețare” la riscul pragului de 10 lei/l

Deși cotațiile internaționale ale petrolului și produselor rafinate au crescut în ultimele zile, prețurile la pompă rămăseseră nemodificate din 28 februarie. Această „pauză” a durat însă doar trei zile. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a admis ulterior existența riscului ca benzina și motorina să ajungă la 10 lei/l, după ce anterior respinsese public acest scenariu.

În contextul tensiunilor din regiune, o eventuală blocare a Strâmtorii Ormuz ar putea reduce oferta globală de petrol cu aproximativ 13%, generând un impact major asupra piețelor internaționale și, implicit, asupra prețurilor din România.

