Indian Wells 2026: Programul complet și unde se vede la TV în România. Meciuri tari pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse

Turneul de la Indian Wells revine în perioada 4–15 martie 2026, cu meciuri în probele de simplu și dublu, masculin și feminin, disputate în complexul Indian Wells Tennis Garden. Competiția va putea fi urmărită și în România, atât la TV, cât și online.

Unde se vede turneul în România

Pentru publicul din țară, meciurile de la BNP Paribas Open sunt transmise pe Digi Sport 2, care va difuza partide pe tot parcursul zilei, de la primele tururi până la finale. Programul include sesiuni nocturne și matinale, dar și confruntări programate în timpul zilei, în funcție de ora locală din Statele Unite.

Postul TV va oferi imagini atât din competiția de simplu, la masculin și feminin, cât și din probele de dublu. Astfel, telespectatorii vor avea acces la meciuri din toate fazele importante ale turneului.

Calendarul rundelor și alternative online

Competiția adună pe tabloul principal câte 96 de jucători la masculin și feminin. Înaintea debutului oficial, au avut loc calificările, iar tragerea la sorți pentru tablourile principale s-a desfășurat pe 2 martie.

Programul rundelor este structurat astfel:

•4–7 martie: primele tururi ale tablourilor principale

•8–11 martie: optimi și sferturi de finală

•12–14 martie: semifinale și finale la dublu

•15 martie: finalele de simplu, masculin și feminin

Pentru cei care preferă mediul online, turneul este disponibil și pe platforme internaționale precum Tennis Channel, Tennis TV sau WTA TV, unde pot fi urmărite partide în direct sau la cerere. Pentru informații actualizate privind orele exacte ale meciurilor și ordinea de joc, site-urile oficiale ale competiției oferă date actualizate zilnic, pe măsură ce turneul avansează.

Cu cine se luptă româncele Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse

Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, cele trei reprezentante ale României pe tabloul principal de la Indian Wells, și-au aflat adversarele din turul inaugural al competiției din California. Româncele se află pe jumătatea de tablou a Arynei Sabalenka, lidera mondială.

Cristiano urmează să o întâlnească în turul inaugural pe Janice Tjen (Indonezia, 27 ani, 39 WTA). În cazul unei victorii, sportiva de 27 de ani se va duela în turul secund cu Maya Joint (Australia, 19 ani, 29 WTA), iar turul 3 i-ar putea aduce o întâlnire cu Aryna Sabalenka (Belarus, 27 de ani, 1 WTA).

Cîrstea va intra în competiție cu un duel disputat cu Tatjana Maria (Germania, 38 de ani, 59 WTA), semifinalistă la Wimbledon în 2022, iar Ruse va juca în primul tur în compania Ajlei Tomljanovic (Australia, 32 de ani, 85 WTA), după care ar putea să o înfrunte pe Xinyu Wang (China, 24 de ani, 30 WTA). În cazul în care ar ajunge în turul al 3-lea al Indian Wells, tenismena de 28 de ani ar întâlni-o, cel mai probabil, pe Jasmine Paolini (Italia, 30 de ani, 7 WTA).