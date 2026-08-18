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Premieră în România: MedLife lansează primul test de microbiom intestinal realizat integral în țară

Premieră în România: MedLife lansează primul test de microbiom intestinal realizat integral în țară
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MedLife aduce în România cea mai avansată tehnologie pentru analiza microbiomului intestinal uman procesarea integrala a probelor fiind realizată cu resurse proprii. Până astăzi probele pentru acest tip de analiză erau trimise către laboratoare din străinătate pentru secvențiere și interpretare.

După ce a fost prima organizație, atât din sectorul privat cât și public, care a secvențiat genomul uman în Romania, MedLife devine, la mai puțin de un an, prima și singura unitate medicală românească capabilă să determine miocrobiomul uman integral pe teritoriul României.

Pentru pacient, testarea microbiomului deschide accesul la informații individuale care pot contribui direct la îmbunătățirea sănătății, prin recomandări adaptate alimentației și stilului de viață.

Colectivul care a marcat această realizare este parte a Grupului MedLife, fiind coordonat de către Dumitru Jardan, biolog și doctor în științe medicale. Acesta este completat de o echipă multidisciplinară din care fac parte cercetători, biostatisticieni, medici, matematicieni și informaticieni. Întregul proiect privind prelucarea microbiomului este susținut de platforma Ilumina, o tehnologie americană de ultimă generație.

Datele despre microbiom urmează să fie integrate în aplicația MedLife alături de cele de genetică, biometrice și de istoric medical pentru a putea aduce medicina personalizată mai aproape de fiecare pacient.

București, 17 august 2026: MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale din România și operatorul cu cele mai mari investiții în zona de genetică medicală, lansează primul test de microbiom intestinal din România realizat integral în propriile laboratoare, utilizând tehnologia shotgun metagenomics. Noul test oferă o imagine detaliată asupra microorganismelor care alcătuiesc microbiomul intestinal și reprezintă o extindere a direcției de medicină personalizată și prevenție dezvoltate de MedLife prin programul Longevity 100+.

Premiera este dată atât de procesarea integrală a testului cu echipă și infrastructură proprie MedLife, cât și de utilizarea tehnologiei shotgun metagenomics în prelucrarea și evaluarea probelor. Analiza este realizată pe platforma de secvențiere de nouă generație NovaSeq X Plus de la Illumina, utilizată pe larg de MedLife în proiectele sale de genomică. Practic premiera constă în dezvoltarea pentru prima dată în România a întregului flux necesar procesării microbiomului intestinal – de la procesarea probei și secvențierea de nouă generație până la analiza bioinformatică și interpretarea rezultatelor. Până acum, astfel de investigații erau procesate în laboratoarele din străinătate.

Prin lansarea testului de microbiom intestinal facem un nou pas în direcția medicinei personalizate. Dacă prin Longevity 100+, am început să folosim informația genetică pentru a înțelege mai bine particularitățile fiecărei persoane, acum extindem această abordare către microbiom – un ecosistem dinamic, influențat inclusiv de alimentație și stil de viață. Faptul că putem realiza analiza integral în propriile laboratoare ne permite să consolidăm această expertiză în România și, mai important, să democratizăm accesul pacienților la noi soluții de medicină personalizată”, a declarat Dr. Robert Beke, Director Executiv Divizia de Laboratoare MedLife.

Spre deosebire de metodele bazate pe secvențierea 16S rRNA, care analizează anumite regiuni ale ADN-ului bacterian, shotgun metagenomics analizează intregul conținut genetic al tuturor microorganismelor din probă, permițând o caracterizare mai amplă a microbiomului intestinal. Astfel, testul poate identifica cu o rezoluție mai ridicată, toate tipurile de microorganisme ( bacterii, fungi, virusuri sau alte eucariote) și poate oferi informații precise la nivel de specie și tulpină. Datele obținute sunt analizate bioinformatic și transformate într-un raport care oferă informații despre compoziția, diversitatea și potențialul funcțional al microbiomului (metabolism, producerea de vitamine, acizi grași cu lanț scurt, imunitate etc.). De altfel, interesul pentru microbiom a devenit în ultimele decenii o direcție importantă de cercetare biomedicală inclusiv prin Human Microbiome Project, inițiativă lansată de National Institutes of Health în 2007 pentru caracterizarea microbiomului uman.

Un nou standard pentru analiza microbiomului intestinal

Pentru pacient, accesul la o analiză mai detaliată a microbiomului înseamnă o perspectivă individuală asupra unui ecosistem care se poate modifica în timp, în funcție de alimentație, stil de viață, medicație și alți factori. Pe baza profilului individual identificat, raportul poate include recomandări privind alimentația și stilul de viață, precum și informații orientative referitoare la probiotice sau suplimente. Aceste informații pot reprezenta un punct de plecare pentru o abordare mai bine adaptată particularităților fiecărei persoane. Importanța acestei lumi invizibile este legată și de rolul pe care cercetarea din ultimele decenii îl explorează în relația cu metabolismul, sistemul imunitar, sănătatea digestivă, și comunicarea dintre intestin și creier. Înțelegerea microbiomului poate astfel contribui la o perspectivă mai amplă asupra unor factori care influențează sănătatea și riscul de apariție a unor afecțiuni cronice.

Pe termen mediu, MedLife urmărește ca informațiile obținute prin testarea microbiomului să poată fi interpretate de specialiști împreună cu istoricul medical și starea generală de sănătate a pacientului. Astfel, datele despre microbiom pot fi integrate într-o evaluare mai amplă și pot contribui la dezvoltarea unor planuri personalizate privind alimentația și stilul de viață.

Pe termen lung, integrarea informațiilor despre microbiom, genetică și istoricul medical poate susține o evoluție a modului în care sunt construite recomandările de prevenție: de la abordări generale către recomandări tot mai individualizate, adaptate particularităților fiecărui pacient. Investiția are și o miză de cercetare, dezvoltarea acestei capacități în România creează premisele pentru acumularea de cunoaștere și expertiză locală în zona microbiomului și pentru dezvoltarea în timp a unor noi modele și instrumente de medicină personalizată.

Tehnologia medicală se află într-un avânt fantastic în acest moment la nivel mondial. Medicina noastră se transformă și aduce pacientului român rezultate despre care în urmă cu un deceniu nu putea decât să viseze. Aducem mai aproape inovația medicală celor peste 25.000 de pacienți care ne trec zilnic pragul, medicilor noștri clinicieni excepționali, dar și companiilor care sunt din ce mai interesate să ofere angajaților un tablou de mare precizie și amplitudine asupra sănătății. Viitorul medicinei nu poate fi fragmentat. Nu putem privi separat genetica, microbiomul, analizelele, stilul de viață și istoricul medical și să ne așteptăm să înțelegem omul ca întreg. Rolul nostru este să conectăm aceste informații și competențe într-o perspectivă cât mai integrată a sănătății.

Lucrăm în acest moment la rezultate medicale și un model de analiză care s-ar putea dovedi inovativ la nivel mondial. Este o mândrie pentru noi faptul că din toate companiile prezente în România, chiar liderul pieței, firmă cu capital românesc este și compania care inovează și implementează tehnologii atât de avansate. Pregătim pentru perioada următoare programe care vor pune umărul la schimbarea de paradigmă a medicinei și credem cu tărie că vom putea avea pacienți din Finlanda până Spania care se vor adresa medicinei românești și nu invers, a declarat Mihail Marcu, CEO și Președinte, Grupul MedLife.

Testul pentru analiza microbiomului se realizează pe baza unei probe de scaun recoltate acasă, cu ajutorul unui kit pus la dispoziție de MedLife. Proba poate fi predată în peste 250 de puncte de recoltare MedLife din țară, iar rezultatul este disponibil în aproximativ 28 de zile lucrătoare de la recepționarea probei în laborator. Acesta nu are rol diagnostic și nu înlocuiește consultul medical sau investigațiile recomandate de medic. Rezultatul reprezintă o imagine a microbiomului la momentul recoltării, iar interpretarea acestuia trebuie făcută în contextul stării generale de sănătate.

Prin noul test, MedLife extinde către microbiom expertiza și infrastructura dezvoltate în zona geneticii și genomicii, continuând direcția de medicină personalizată și prevenție începută prin Longevity 100+.

Despre Grupul MedLife

MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă rețea de clinici, una din marile rețele de laboratoare medicale, spitale generale și specializate și are cea mai mare bază de clienți corporate pentru Pachete de Prevenție în Sănătate din țară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică și experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

În perioada de pandemie, MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale, în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.

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