Elena Udrea, fostul consilier de la Cotroceni și ministru al Turismului în Guvernul Boc, îi critică pe liberalii și useriștii care s-au solidarizat cu Ilie Bolojan în ziua în care premierul demis a fost chemat la audieri la DNA Iași în dosarul mitei de 1,5 milioane de euro dată de omul de afaceri Fănel Bogos.

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Udrea compară reacția unor lideri PNL față de audierea lui Ilie Bolojan cu poziția adoptată de liderii PSD în cazul lui Gabriel Bivolaru, fost deputat PSD, în anii ’90, când acesta a fost chemat la Parchet, în timpul președinției lui Ion Iliescu. Ea susține că solidarizarea liberalilor cu Bolojan și criticile la adresa DNA amintesc de reacțiile social-democraților din acea perioadă.

„Solidarizarea de azi a unora din conducerea PNL, Alexandru Muraru, Robert Sighiartau, Raluca Turcan, Ionel Bogdan etc. cu Ilie Bolojan și atacul la adresa DNA în condițiile în care șeful lor a fost chemat la audieri la Iași, este o oglindă a solidarizării liderilor PSD cu Bivolaru în anii ‘90, când acesta a fost chemat la Parchet, în vremea lui Iliescu, scena iconică în politica și justiția din România post revoluție”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Elena Udrea: „Ipocriții ăștia de haștagii din PNL și USR”

Udrea își continuă mesajul cu un atac direct la adresa membrilor PNL și USR. Aceasta susține că membri celor două formațiuni susțin justiția doar atunci când sunt vizați adversarii lor politici.

„Deci ipocriții ăștia de haștagii din PNL și USR, susțin justiția doar când îi saltă pe adversarii lor. Când îi ia pe ei, au exact același discurs cu PSD-istii de atunci: justiția e politica!”.

În finalul mesajului, Elena Udrea susține că justiția este „în foarte mare măsură” părtinitoare politic și invocă propria experiență. Ea afirmă, în același timp, că are un discurs consecvent și că nu își schimbă declarațiile despre justiție și statul de drept în funcție de persoanele implicate.