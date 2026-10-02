Donald Trump anunță că Europa a fost de acord să elibereze rezerve strategice de motorină, în urma presiunilor sale

Președintele Donald Trump a precizat că Europa a fost de acord să deblocheze livrările de motorină din stocurile strategice, în urma presiunilor exercitate de administrația de la Washington, pentru a ajuta la reducerea prețurilor înainte de alegerile legislative parțiale din SUA din luna noiembrie.

„Europa tocmai a fost de acord să elibereze o cantitate masivă din motorina pe care o deține în stocuri considerabile. Procesul va începe imediat”, a precizat Trump vineri printr-o postare pe pagina de socializare Truth Social.

Pentru a forța mâna aliaților europeni, Trump a amenințat direct cu interzicerea exporturilor de motorină din SUA către Europa, ceea ce ar fi creat consecințe pentru economia europeană, care este extrem de dependentă de livrările din SUA în urma renunțării la carburanții din Rusia. În fața acestui scenariu, Europa a fost nevoită să coopereze pentru a nu agrava și mai mult criza energetică.

Piața mondială a combustibililor este destabilizată de un cumul de factori, printre care războiul din Iran, care a perturbat rutele de aprovizionare, și atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, care au forțat Moscova să își prelungească interdicția asupra exporturilor de motorină.

În acest context, prețurile din Statele Unite au atins un nivel de 6,53 de dolari per galon în unele state, ceea ce a generat o nemulțumire în rândul alegătorilor americani. Europa a fost de acord să-i facă pe plac președintelui american cu condiția fermă ca Statele Unite să renunțe la amenințarea cu interdicția exporturilor către Europa.