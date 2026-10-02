Un motociclist rus ar putea fi în spatele tentativei de sabotaj de la aeroportul din Leipzig din luna august

Serviciile secrete germane, poloneze și lituaniene ar fi identificat, se pare, organizatorul atacului eșuat asupra aeroportului Leipzig/Halle. Conform investigațiilor publicate de Welt și The Telegraph, este vorba despre un cetățean rus, Oleg Levușkin, despre care se spune că are legături cu serviciile de informații militare ruse.

Pe internet, motociclistul rus se prezintă ca un familist obișnuit, pasionat de motoare și pescuit, activități pe care le postează pe rețelele sociale alături de fotografii din călătoriile sale prin Europa.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Conform informațiilor oferite de serviciile secrete din Germania, Lituania și Polonia, în vara acestui an Levușkin a venit în Germania prin Turcia, cu scopul de a pregăti un atac asupra aeroportului din Leipzig, un punct cheie de tranzit pentru NATO și pentru livrarea de echipamente militare către Ucraina. Pentru a efectua recunoașterea zonei, a închiriat o mașină. Potrivit The Telegraph, acesta a fost cel care a organizat contrabanda de explozivi „Semtex” în Germania, prin Bulgaria și Serbia.

Se presupune că Levușkin a acționat la ordinul GRU (Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Federației Ruse). Din 2007, el a menținut contacte cu un ofițer de informații militare, Denis Smolianinov care, conform informațiilor disponibile, se ocupă de direcția ucraineană și care, în trecut, l-a ajutat pe Levușkin să rezolve o dispută din afaceri. De asemenea, rapoartele serviciilor de informații menționează că acesta ar putea face parte din unitatea GRU 29155, specializată în asasinate și sabotaje în Europa, inclusiv în operațiunea de otrăvire a lui Serghei Skripal în Marea Britanie.

Bărbatul a fost descoperit de autorități cu ajutorul amprentelor prelevate de pe drone.

Atacul eșuat de pe aeroportul Leipzig/Halle s-a petrecut în noaptea de 4 spre 5 august, a fost catalogat de Uniunea Europeană și Germania drept un act de terorism și a fost atribuit direct serviciilor secrete ruse, scoțând la iveală o campanie rusă de sabotaj în mai multe state europene. În cazul incidentului din Leipzig, o dronă încărcată cu explozibil militar a fost descoperită pe aeroport în apropierea a două avioane cargo ucrainene Antonov, folosite pentru transportul de provizii militare.

Descoperirea a dus la închiderea de urgență a spațiului aerian. În acest context, un avion cargo Boeing 757 care aparținea DHL s-a răsturnat după ce s-a ciocnit cu o altă dronă. A treia dronă a fost descoperită pe 14 august, pe care anchetatorii au găsit-o în localitatea vecină, Kabelsketal.