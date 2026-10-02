Statele Unite și Australia au suspendat, vineri, serviciile consulare în Brazilia, invocând „motive de securitate”. Decizia a fost luată cu doar 48 de ore înaintea alegerilor prezidențiale care vor avea loc duminică în această țară, transmit Bloomberg și Reuters.

Departamentul de Stat al SUA nu a oferit detalii cu privire la problemele de securitate și nici nu le-a corelat cu alegerile de duminică.

„Colaborăm îndeaproape cu omologii noștri brazilieni pentru a rezolva problemele legate de securitate”, a declarat un purtător de cuvânt al departamentului într-un e-mail.

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Departamentul nu a precizat când vor fi reluate serviciile consulare.

„Serviciile consulare de la Ambasada SUA și de la consulatele din Brazilia vor fi suspendate începând de vineri, 2 octombrie, din motive de securitate”, se arată într-un comunicat emis joi. „Cetățenii americani care au nevoie de asistență de urgență în această perioadă nu trebuie să se prezinte la Ambasadă, la consulate sau la alte reprezentanțe diplomatice ale SUA.” Ambasadoarea Australiei în Brazilia, Sophie Davies, a declarat pe rețelele sociale că ambasada Australiei din Brasilia va fi, de asemenea, închisă vineri din motive de securitate, făcând referire la alerta emisă de SUA. „De asemenea, recomandăm evitarea Ambasadei SUA, a consulatelor și a altor sedii diplomatice din Brazilia și din zonele învecinate”, a spus Davies.

Alegeri în Brazilia

Brazilienii vor vota duminică pentru alegerea președintelui, într-o cursă electorală care va determina dacă cea mai mare națiune din America Latină va urma tendința conservatoare care a cuprins regiunea sau își va alege propriul drum.

Mai exact, primul tur al alegerilor generale din Brazilia are loc duminică, 4 octombrie 2026. În cazul în care niciunul dintre candidații la președinție nu va obține o majoritate absolută, un al doilea tur decisiv se va desfășura pe 25 octombrie 2026.

Este vorba despre un scrutin general masiv la care sunt chemați peste 150 de milioane de cetățeni cu drept de vot. Aceștia vor alege:

• Președintele și Vicepreședintele țării.

• Membrii Parlamentului național (toți cei 513 deputați din Camera Deputaților și două treimi din cele 81 de locuri din Senatul Federal).

• Guvernatorii celor 26 de state federale și ai Districtului Federal, precum și adunările legislative locale

Principalii candidați sunt Luiz Inácio Lula da Silva (Partidul Muncitorilor – PT), actualul președinte de stânga al țării, aflat la finalul mandatului său, care candidează oficial pentru un al patrulea mandat istoric (neconsecutiv) la conducerea Braziliei și Flávio Bolsonaro (Partidul Liberal – PL), senator de dreapta și fiul fostului președinte conservator Jair Bolsonaro.

Lula da Silva a avertizat cu privire la interferențe străine în alegeri.

În această lună, oficiali ai serviciilor de informații braziliene au informat o delegație franceză și germană, aflată la Brasilia, cu privire la presupusele ingerințe ale Statelor Unite și Rusiei înaintea alegerilor din Brazilia.

Infracțiunile violente au ocupat, de asemenea, primul loc pe lista preocupărilor alegătorilor în sondajele electorale din Brazilia, determinând candidații să promită măsuri de securitate mai stricte.