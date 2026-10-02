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Emil Boc susține că muncitorii proveniți din țări non-UE „încep să devină o problemă pentru comunitate”: Nu vreau să fiu extremist. Eu vă spun ce se întâmplă la firul ierbii

Emil Boc susține că muncitorii proveniți din țări non-UE „încep să devină o problemă pentru comunitate”: Nu vreau să fiu extremist. Eu vă spun ce se întâmplă la firul ierbii
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Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, susține că România ar trebui să introducă teste de cunoștință de bază pentru muncitorii veniți din afara Uniunii Europene, pentru a verifica nivelul de cunoaștere a limbii române și capacitatea de integrare. Edilul spune că în Cluj se află peste 20.000 de persoane din afara UE și spune că numărul acestora „începe să devină o problemă” pentru comunitate.

În cadrul dezbaterii „Regions driving Europe’s future. Strengthening and modernising cohesion policy”, organizată de Partidul Popular European (PPE), la București, Emil Boc a fost întrebat despre nivelul de pregătire al comunităților europene pentru integrarea muncitorilor din afara UE.

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Primarul a spus că orașul său are peste 20.000 de persoane din state non-UE și a afirmat că autoritățile trebuie să acorde mai multă atenție procesului de integrare.

„Am peste 20.000 de persoane din afara UE în orașul meu și acest lucru începe să devină o problemă. Nu cunosc limba, nu cunosc cultura noastră, nu înțeleg modul nostru de a fi și de a ne comporta, iar acest lucru începe să devină o problemă în comunitate”, a declarat Emil Boc.

Emil Boc propune teste pentru muncitorii veniți din afara UE

Emil Boc a propus ca persoanele care vin să muncească în România să treacă printr-o formă de evaluare care să garanteze o minimă înțelegere de către muncitorii străini a limbii române și a societății. Acesta a susținut că o astfel de evaluare ar putea contribui la integrarea muncitorilor străini și la prevenirea unor tensiuni în comunitățile în care numărul acestora crește.

„Pentru a proteja viitorul tuturor comunităților și pentru a evita apariția nemulțumirilor politice, trebuie să stabilim reguli clare pentru oamenii care vin în țara noastră pentru a munci. Sunt bineveniți, însă să existe un test de cunoștințe de bază, cunoașterea de bază a limbii, un nivel minim de integrare și respectarea regulilor țării. Altfel, vom ajunge să avem o problemă foarte mare”, a spus primarul.

Edilul a atras atenția și asupra ritmului de creștere a numărului de muncitori din afara Uniunii Europene. Potrivit lui Boc, numărul acestora crește de la aproximativ 10.000 la 100.000 de persoane pe an.

„Vom afecta calitatea vieții oamenilor noștri, iar acest lucru trebuie luat foarte în serios. Acum, cât încă nu este prea târziu. Numărul lor crește de la 10.000 la 100.000 de persoane pe an. Este enorm”, a afirmat Emil Boc.

„Să ne concentrăm pe cum îi putem aduce înapoi și cum putem să îi integrăm pe europenii creștini”

În cadrul dezbaterii, primarul muncipiului Cluj-Napoca a vorbit și despre români care lucrează în alte state europene. El consideră că autoritățile trebuie să susțină un efort de a-i aduce înapoi în țară pe românii care au plecat la muncă în străinătate, cât și integrarea „europenilor creștini”, despre care a spus că înțeleg mai bine mentalitatea și cultura societății românești..

„Și oamenii noștri lucrează în afara țării, în Europa. Dar haideți să ne concentrăm pe cum îi putem aduce înapoi, cum îi putem face să se întoarcă și cum putem să îi integrăm pe europenii creștini, care înțeleg mai bine mentalitatea și cultura noastră”, a declarat Boc.

„Nu vreau să fiu extremist”

Emil Boc a insistat că mesajul său nu urmărește o poziție pe care el o consideră extremistă. Primarul a susținut că autoritățile trebuie să discute deschis despre problemele pe care le observă la nivelul comunităților.

„Nu vreau să fiu extremist, dar dacă nu vorbim deschis despre ceea ce se întâmplă în societate, vom pierde contactul cu realitatea. Eu vă spun ce se întâmplă la firul ierbii, nu din statistici. Se întâmplă chiar acum, la nivelul comunităților”, a avertizat Boc.

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