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Bloomberg: Planurile de cheltuieli ale Rusiei arată că Putin se pregătește pentru mai mulți ani de război

Bloomberg: Planurile de cheltuieli ale Rusiei arată că Putin se pregătește pentru mai mulți ani de război
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Ultimele planuri de cheltuieli ale Federației Ruse arată că Vladimir Putin vrea să continue războiul cu Ucraina pentru mai mulți ani. Cu o zi în urmă, liderul rus a afirmat în cadrul unui discurs de la Clubul Valdai că Rusia „este o cetate asediată de NATO și nu intenționează să atace Europa”. 

Kremlinul planifică cheltuieli de război la nivel record. Sunt prevăzute cheltuieli militare în valoare de 17,1 trilioane de ruble (205 miliarde de dolari) pentru 2027.

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Bugetul militar al Rusiei, creștere cu 380% în 2027 față de 2022

Înseamnă o creștere de peste 40% față de cheltuielile de apărare planificate pentru 2026, potrivit Bloomberg. 

De asemenea, este o creștere de aproape 380% față de 2022, anul începerii invaziei la scară largă a Ucrainei. Totuși, oficialii prevăd o scădere ușoară: 16,6 trilioane de ruble în 2028 și la 16,3 trilioane de ruble în 2029.

Noul buget este propus în contextul în care negocierile dintre Moscova și Kiev, mediate de SUA, care sunt  preocupate cu războiul cu Iran,  au fost blocate.

Planurile Rusiei pentru 2027

„Putin ridică miza. Va continua să investească în război, iar Europa trebuie să decidă dacă este pregătită să mențină același nivel de sprijin”, a spus Kirill Rogov, direcotorul Re:Russia, un grup de cercetare din Viena.

El spune că Rusia nu intenționează să atace Europa, cu toate că oficialii europeni avertizează că Putin ar  putea intensifica atacurile hibride asupra NATO, în timp ce bombardamentele asupra orașelor ucrainene vor continua.

Kirill Rogov a specificat că Moscova va ataca Europa cu întreaga gamă de arme de care dispune numai în cazul unui atac direct al NATO asupra teritoriului rus.

Putin: „Nu intenționăm să atacăm pe nimeni în 2029, în 2030 sau 2050”

„Înţelegem că ne-am confrunta cu un adversar de două ori mai mare decât noi din punct de vedere al populaţiei, cu un potenţial economic şi militar semnificativ. Nu dispunem de atâtea forţe şi mijloace pentru a contracara această ameninţare. Dar nimeni nu dispune de mijloacele de distrugere de care dispune Rusia astăzi”, a spus Vladimir Putin.

„Nu intenționăm să atacăm pe nimeni în 2029, în 2030 sau 2050, dar dacă suntem atacați, va trebui să răspundem. Cetățenii țărilor europene ar trebui să fie pe deplin conștienți de asta”, a adăugat Putin.

În 2024, Volodimir Zelenski a declarat pe site-ul oficial al președinției ucrainene că Putin intenționează să ducă războiul până în anul 2030.

Președintele ucrainean susține că l-ar putea determina să admită că a pierdut războiul mult mai devreme. În 2026, Ucraina a intensificat campaniile de bombardare a infrastructurii energetice ruse cu drone.

În cadrul Dumei de Stat au fost făcute declarații, indicând că Moscova ar putea continua războiul până la finalul anului 2030, susține Ukrmedia.

Sursa Foto: Hepta

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