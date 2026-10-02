Exercițiu de mobilizare în Capitală și Ilfov. Câți rezerviști au fost cooptați și când se va desfășura evenimentul

Ministerul Apărării Naționale anunță că mii de bucureșteni și locuitori din Ilfov vor participa pentru o zi la un exercițiu de mobilizare, care se va desfășura pe parcursul unei săptămâni, între 5 și 12 octombrie. Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor se pregătesc pentru exercițiul de mobilizare „MOBEX București – Ilfov 2026”.

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Aproximativ 10.000 de rezerviști din București și din Ilfov vor fi chemați la unitățile de care aparțin, pentru un antrenament de mobilizare. Ei vor fi convocați în unități în perioada 5 – 12 octombrie 2026. Pe ordinul de chemare la MOBEX București – Ilfov 2026 este specificat că întregul antrenament se va desfășura pe durata unei zile.

Structurile centrale ale ministerelor vor fi scoase la exercițiu

O particularitate a exercițiului din acest an este aceea că structurile centrale ale ministerelor vor fi și ele scoase la antrenament. Aproape 20% – 25% dintre participanți sunt cadre în rezervă ale Ministerului Apărării Naționale. De asemenea, sute de cadre în rezervă din Ministerul Afacerilor Interne vor lua parte la acest exercițiu de mobilizare, inclusiv doi generali în rezervă vor fi obligați să vină la unitate.

Cum decurge o zi de mobilizare

Rezervistul se va prezenta cu cartea de identitate, ordinul de chemare și livretul militar la unitatea la care este arondat. La intrare va fi amplasat un banner cu MOBEX, pentru ca aceasta să fie ușor de identificat. Ulterior, i se va comunica structura și funcția pe care este încadrat.

Va urma un scurt instructaj cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă, precum și apărarea împotriva incendiilor. La modulul medical, acesta va avea de completat un formular și va fi supus unui consult, unde îi va fi evaluată starea de sănătate. Apoi, va urma și o evaluare psihologică. După caz, rezervistul va fi declarat apt sau inapt.

Rezervistul se va deplasa la locul de echipare, unde va semna pentru uniforma militară primită iar apoi va primi o armă și se va deplasa pentru încolonarea în pluton. Reprezentanții MApN apreciază că acest proces de la intrarea în unitate și până la alinierea în formație va dura circa 25 de minute.

Rezervistul militar va merge apoi la poligon, acolo unde va efectua trageri. După tragere, acesta va participa și la ateliere de instrucție practică, cum ar fi instrucție sanitară, protecție CBRN, instrucție tactică și de transmisiuni. În această perioadă, rezervistului i se va servi și masa de prânz.

După ce va finaliza activitățile în poligon, rezervistul se va întoarce în cazarmă, va preda echipamentul și va putea pleca acasă. Participanții vor primi o adeverință de participare la MOBEX și vor putea solicita o zi de concediu plătit la locul de muncă. Totodată, cei din afara Bucureștiului au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport.

Vârsta medie a rezerviștilor: 48 de ani

Vârsta medie a rezervei operaționale, adică cei care au pregătire militară, este de 48 de ani. România se bazează pe o rezervă generală, unde sunt incluse și persoanele fără pregătire militară, de aproximativ 5 milioane bărbați, cu vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani.

Acesta este al doilea an consecutiv în care rezerviștii din București și Ilfov sunt chemați la un exercițiu de mobilizare. Trebuie menționat că în acest an au fost convocați rezerviști de la unități diferite față de anul trecut. Decizia a fost luată „pentru a minimiza impactul socio-economic” al exercițiului. Spre exemplu: pentru e evita aglomerația în trafic sau în mijloacele de transport în comun.

În municipiul București și în județul Ilfov s-au mai desfășurat exerciții similare în 2013, 2021, precum și în 2025.