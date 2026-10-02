Prima pagină » Știri politice » Exercițiu de mobilizare în Capitală și Ilfov. Câți rezerviști au fost cooptați și când se va desfășura evenimentul

Exercițiu de mobilizare în Capitală și Ilfov. Câți rezerviști au fost cooptați și când se va desfășura evenimentul

Exercițiu de mobilizare în Capitală și Ilfov. Câți rezerviști au fost cooptați și când se va desfășura evenimentul
Galerie Foto 6
Sursa Foto: Armata Română, Facebook
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministerul Apărării Naționale anunță că mii de bucureșteni și locuitori din Ilfov vor participa pentru o zi la un exercițiu de mobilizare, care se va desfășura pe parcursul unei săptămâni, între 5 și 12 octombrie. Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor se pregătesc pentru exercițiul de mobilizare „MOBEX București – Ilfov 2026”.

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Aproximativ 10.000 de rezerviști din București și din Ilfov vor fi chemați la unitățile de care aparțin, pentru un antrenament de mobilizare. Ei vor fi convocați în unități în perioada 5 – 12 octombrie 2026. Pe ordinul de chemare la MOBEX București – Ilfov 2026 este specificat că întregul antrenament se va desfășura pe durata unei zile.

Structurile centrale ale ministerelor vor fi scoase la exercițiu

O particularitate a exercițiului din acest an este aceea că structurile centrale ale ministerelor vor fi și ele scoase la antrenament. Aproape 20% – 25% dintre participanți sunt cadre în rezervă ale Ministerului Apărării Naționale. De asemenea, sute de cadre în rezervă din Ministerul Afacerilor Interne vor lua parte la acest exercițiu de mobilizare, inclusiv doi generali în rezervă vor fi obligați să vină la unitate.

Cum decurge o zi de mobilizare

Rezervistul se va prezenta cu cartea de identitate, ordinul de chemare și livretul militar la unitatea la care este arondat. La intrare va fi amplasat un banner cu MOBEX, pentru ca aceasta să fie ușor de identificat. Ulterior, i se va comunica structura și funcția pe care este încadrat.

Va urma un scurt instructaj cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă, precum și apărarea împotriva incendiilor. La modulul medical, acesta va avea de completat un formular și va fi supus unui consult, unde îi va fi evaluată starea de sănătate. Apoi, va urma și o evaluare psihologică. După caz, rezervistul va fi declarat apt sau inapt.

Rezervistul se va deplasa la locul de echipare, unde va semna pentru uniforma militară primită iar apoi va primi o armă și se va deplasa pentru încolonarea în pluton. Reprezentanții MApN apreciază că acest proces de la intrarea în unitate și până la alinierea în formație va dura circa 25 de minute.

Rezervistul militar va merge apoi la poligon, acolo unde va efectua trageri. După tragere, acesta va participa și la ateliere de instrucție practică, cum ar fi instrucție sanitară, protecție CBRN, instrucție tactică și de transmisiuni. În această perioadă, rezervistului i se va servi și masa de prânz.

După ce va finaliza activitățile în poligon, rezervistul se va întoarce în cazarmă, va preda echipamentul și va putea pleca acasă. Participanții vor primi o adeverință de participare la MOBEX și vor putea solicita o zi de concediu plătit la locul de muncă. Totodată, cei din afara Bucureștiului au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport.

Vârsta medie a rezerviștilor: 48 de ani

Vârsta medie a rezervei operaționale, adică cei care au pregătire militară, este de 48 de ani. România se bazează pe o rezervă generală, unde sunt incluse și persoanele fără pregătire militară, de aproximativ 5 milioane bărbați, cu vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani.

Acesta este al doilea an consecutiv în care rezerviștii din București și Ilfov sunt chemați la un exercițiu de mobilizare. Trebuie menționat că în acest an au fost convocați rezerviști de la unități diferite față de anul trecut. Decizia a fost luată „pentru a minimiza impactul socio-economic” al exercițiului. Spre exemplu: pentru e evita aglomerația în trafic sau în mijloacele de transport în comun.

În municipiul București și în județul Ilfov s-au mai desfășurat exerciții similare în 2013, 2021, precum și în 2025.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Emil Boc susține că muncitorii proveniți din țări non-UE „încep să devină o problemă pentru comunitate”: Nu vreau să fiu extremist. Eu vă spun ce se întâmplă la firul ierbii
19:58
Emil Boc susține că muncitorii proveniți din țări non-UE „încep să devină o problemă pentru comunitate”: Nu vreau să fiu extremist. Eu vă spun ce se întâmplă la firul ierbii
REACȚIE Elena Udrea îi numește ipocriți pe liberalii și useriștii care s-au solidarizat cu Bolojan în ziua audierii la DNA
19:19
Elena Udrea îi numește ipocriți pe liberalii și useriștii care s-au solidarizat cu Bolojan în ziua audierii la DNA
REACȚIE Cum se ajunge la premier, prin cine și cu ce verificări. Sunt întrebările angajaților de la guvern, către Ilie Bolojan
18:32
Cum se ajunge la premier, prin cine și cu ce verificări. Sunt întrebările angajaților de la guvern, către Ilie Bolojan
NEWS ALERT Simion sună mobilizare generală: „Libertate pentru Călin Georgescu”. Liderul AUR anunță proteste în țară și în fața Parlamentului European
18:21
Simion sună mobilizare generală: „Libertate pentru Călin Georgescu”. Liderul AUR anunță proteste în țară și în fața Parlamentului European
REACȚIE Ministrul Finanțelor explică un mesaj al Moody’s, după căderea guvernului Mureșan: Direcția trebuie continuată printr-un buget credibil pe 2027
17:20
Ministrul Finanțelor explică un mesaj al Moody’s, după căderea guvernului Mureșan: Direcția trebuie continuată printr-un buget credibil pe 2027
EXCLUSIV Povestea din spatele fotografiei lui Nicușor Dan cu Donald Trump, de la New York. Gândul a aflat de ce președintele României a publicat poza abia după 10 zile de când a fost făcută
17:16
Povestea din spatele fotografiei lui Nicușor Dan cu Donald Trump, de la New York. Gândul a aflat de ce președintele României a publicat poza abia după 10 zile de când a fost făcută
Mediafax
Scandal la Hollywood! ACTRIȚĂ acuzată că și-a SUFOCAT copilul. Mărturii CUTREMURĂTOARE
Digi24
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să cerceteze a spart o eprubetă cu probe
Cancan.ro
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026
Prosport.ro
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Adevarul
Anticipatele, pregătite prin lege. Ce spune Tudorel Toader despre limita pe care Parlamentul nu o poate depăși
Mediafax
Întâlnire-ȘOC: Nicușor Dan și TRUMP! Ce au vorbit
Click
Moment stânjenitor la petrecerea Antena 1! Mesaj vulgar la adresa Pro TV, proiectat în fața a sute de invitați. Ce spune PR-ul
Digi24
„Toate se înclină în fața Majestății Sale, idiotul”. Rușii și-au doborât propriul elicopter în timpul unui atac asupra ucrainenilor
Cancan.ro
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
Ce se întâmplă doctore
Ultimele cuvinte ale angajatei Selgros care a murit la locul de muncă. Aurelia se confrunta cu probleme cardiace: „Îmi e foarte rău”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman are în ofertă un aparat de spălat cu presiune Bosch
Descopera.ro
Apa dură poate afecta aspectul părului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
Când părintele devine agresor. Semnele abuzului emoțional și efectele care pot continua la maturitate
Mediafax Italia
„Vor muri 89 de persoane!” Mesajul care anunță UN MASACRU!
Mediafax Spania
Mergi cu bicicleta? De azi s-au schimbat regulile: ce trebuie să știi!

Cele mai noi

Trimite acest link pe