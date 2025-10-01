Prima pagină » Comunicate de presă » Se tulbură apele și la vecinii bulgari. CEO-ul Euroins a părăsit compania în care lucra de mai bine de 20 de ani

Se tulbură apele și la vecinii bulgari. CEO-ul Euroins a părăsit compania în care lucra de mai bine de 20 de ani

01 oct. 2025, 13:42, Comunicate de presă
Todor Danailov, cel care din 2023 a deținut funcția de director executiv al Euroins Insurance Group (EIG), a părăsit în vară compania în care lucra de peste 20 de ani. Se pare că fostul CEO al grupului bulgar EIG a fost destituit de acționari.

Todor Danailov, fostul CEO al EIG, a părăsit compania în iulie anul acesta, conform informațiilor de pe contul său de Linkedin. Danailov a făcut parte din divizia de asigurări a Eurohold din 2002 și a deținut funcția de director de reasigurare pentru toate operațiunile grupului din 2002 până în 2023, când a fost promovat în funcția de director executiv. De asemenea, a fost membru al Consiliului de Supraveghere al Euroins Bulgaria și membru al Consiliului de administrație al Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule din Bulgaria.

Se pare că fostul CEO a fost demis de acționarii EIG din cauza pierderilor de milioane de euro suferite de grup în domeniul răspunderii civile a șoferilor pe piețele Poloniei și Greciei. Danailov ar fi responsabil și de intrarea Euroins pe piața spaniolă, operațiune pe care a coordonat-o și care a adus pierderi de milioane de euro bulgarilor. Potrivit Observator News, performanțele Euroins sunt verificate în prezent în mai multe state europene.

Pe lista motivelor destituirii ar mai figura și mai multe tentative de remaniere la nivel înalt în cadrul EIG, precum și acuza unor furturi constatate din companie.

De menționat că, în afara funcțiilor deținute în cadrul EIG, Todor Danailov este și acționar, cu 24%, în compania Synchrogen Pharma, de distribuție de medicamente veterinare, în care, până în 2010, a fost partener și Eurohold.

Un nume cunoscut românilor

Todor Danailov nu este un nume complet necunoscut românilor. În 2023, anul în care a preluat funcția de CEO, Eurohold Bulgaria AD și Euroins Insurance Group AD (EIG) au informat oficial Guvernul României referitor la intenția de a solicita un arbitraj internațional pentru a proteja investiția grupului în România. „Dacă nu ajungem la o înțelegere acceptabilă într-o perioadă rezonabilă de timp, ne vom proteja investiția printr-un arbitraj internațional”, a declarat atunci Todor Danailov în comunicatul de presă remis și citat de mai multe publicații din România.

Potrivit anunțului oficial, Eurohold și EIG au luat această măsură ca urmare a deciziei Autorității de Supraveghere Financiară din țara noastră care a hotărât în martie retragerea licenței Euroins România. După trei luni, instanța a decis declanșarea procedurii falimentului.

Lichidatorul judiciar al Euroins, CITR, anunța în urmă cu doi ani că vrea să recupereze de la reasigurătorul EIG Re, unitatea de reasigurare a EIG și parte a grupului bulgar Eurohold, peste 1,5 miliarde de lei. Se pare că Todor Danailov a fost „creierul” din spatele acordului de reasigurare pe cote semnat de Euroins România cu EIG Re. Executarea acestei operațiuni de reasigurare extrem de controversate, considerată de unii o fraudă la o scară deosebit de mare, a prejudiciat consumatorii de servicii de asigurări din România și a generat pagube importante.

În comunicatul de presă dat în 2023, Danailov afirma că ASF a revocat ilegal licența Euroins România și că autoritățile au ignorat propunerile venite din partea grupului.

În mai 2024, Eurohold Bulgaria AD și Euroins Insurance Group AD au depus o cerere de arbitraj la Centrul Internațional pentru Soluționarea Litigiilor Relative cu Investițiile (ICSID), solicitând despăgubiri de peste 500 de milioane de euro. Reclamația se bazează pe tratatul bilateral de investiții dintre Bulgaria și România și susține că statul român și-a încălcat obligațiile prin acțiuni arbitrare și discriminatorii, în special prin revocarea autorizației de funcționare de către ASF.

Cât mai este de plată

Reamintim că în urma revocării de către ASF a licenței Euroins România, Eurohold și EIG au depus recursuri pentru suspendarea sau anularea acestei acțiuni, dar Tribunalul București a respins acțiunile. La începutul acestui an și Curtea de Apel București a respins recursul făcut de Euroins România și a menținut decizia de insolvență de a companiei. Dosarul a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție, care în mai a respins recursul Euroins România împotriva hotărârii judecătorești anterioare și în mai multe dosare adiacente.

În septembrie, mai mulți foști șefi ai Euroins România au fost chemați în instanță să răspundă personal pentru falimentul companiei de asigurări. Procesul a fost deschis de CITR, lichidatorul judiciar al Euroins România, potrivit căruia sumele cerute la masa credală de păgubiții Euroins însumează aproape 800 de milioane de euro. Până la finalul anului trecut, cererile de plată ajunseseră la peste 238.000, potrivit Fondului de Garantare al Asiguraților (FGA), care a fost desemnat administrator judiciar provizoriu.

Conform Observator News, procesul Euroins s-ar putea încheia abia anul viitor, partea bulgară contestând deciziile instanțelor în mod repetat. Până în prezent, fuseseră soluționate abia două treimi din numărul total de solicitări de despăgubiri.

