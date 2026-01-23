Robbie Williams a spart recordul deținut de formația „The Beatles”. Care este cel mai popular album din istoria Marii Britanii

Robbie Williams a depășit formația „The Beatles” la cele mai cumpărate și ascultate albumuri muzicale. Vineri, el a lansat albumul Britpop, fiind al 16-lea din cariera sa solo care se situează pe primul loc în clasamentul muzical din Regatul Unit.

El a intrat în industria muzicală cu „Life Thru A Lens” din 1997, momentul remarcabil când muzica sa a cucerit insulele britanice. Solistul pop Robbie Williams are oficial un al 16-lea album pe locul 1 în topurile muzicale britanice, depășind recordul stabilit de formația Beatles în 2000.

„Este de necrezut. Absolut de necrezut. Mereu am spus că succesul a echivalat cu o bandă elastică trasă din Stoke-on-Trent spre Lună. Ei, bine, acum cred că banda elastică a devenit mai lungă și orbitează planeta Venus. Este senzațional ce s-a întâmplat. Mă simt ca Forrest Gump al muzicii pop” , a spus el pentru BBC.

80 de milioane de albume vândute. Robbie Williams a ajuns la 16-lea album pe locul 1

Cântărețul petrece un weekend liber la Paris alături de soția sa, Ayda Field. El spune că-și va celebra succesul cu salată și Coca Cola Zero. În trecut s-a confruntat cu dependența de băutură și droguri, precum și cu problemele de sănătate mintală. Însă, în ciuda problemelor, Robbie Williams a vândut peste 80 de milioane de albume în toată lumea în cei 35 de ani de carieră muzicală.

Iată lista de albume muzicale ale lui Robbie Williams care au fost hit-uri în ultimii 30 de ani.

Life Thru A Lens (1997)

I’ve Been Expecting You (1998)

Sing When You’re Winning (2000)

Swing When You’re Winning (2001)

Escapology (2002)

Greatest Hits (2004)

Intensive Care (2005)

Rudebox (2006)

In And Out Of Consciousness (2010)

Take The Crown (2012)

Swings Both Ways (2013)

The Heavy Entertainment Show (2016)

The Christmas Present (2019)

XXV (2022)

Better Man: Original Soundtrack (2025)

Britpop (2026)

Lista albumelor muzicale ale formației „The Beatles”

Please Please Me (1963)

With The Beatles (1963)

A Hard Day’s Night (1964)

Beatles For Sale (1964)

Help! (1965)

Rubber Soul (1965)

Revolver (1966)

Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967)

The Beatles – aka The White Album (1968)

Abbey Road (1969)

Let It Be (1970)

The Beatles At The Hollywood Bowl (1977)

Live at the BBC (1994)

Anthology 2 (1996)

1 (2000)

Robbie Williams, cu cele 16 albume record situate pe primul loc, este urmat de Beattles (15), Rolling Stones (14), Taylor Swift și Elvis Presley (13). Cel mai bine vândut album muzical din istoria Marii Britanii a fost „Greatest Hits” al formației Queen. Acesta s-a vândut în octombrie 1981 în 7,5 milioane de exemplare.

Sursa Foto: Profimedia

