Prima pagină » Știri externe » Robbie Williams a spart recordul deținut de formația „The Beatles”. Care este cel mai popular album din istoria Marii Britanii

Robbie Williams a spart recordul deținut de formația „The Beatles”. Care este cel mai popular album din istoria Marii Britanii

23 ian. 2026, 23:38, Știri externe
Robbie Williams a spart recordul deținut de formația „The Beatles”. Care este cel mai popular album din istoria Marii Britanii

Robbie Williams a depășit formația „The Beatles” la cele mai cumpărate și ascultate albumuri muzicale. Vineri, el a lansat albumul Britpop, fiind al 16-lea din cariera sa solo care se situează pe primul loc în clasamentul muzical din Regatul Unit. 

El a intrat în industria muzicală cu „Life Thru A Lens” din 1997, momentul remarcabil când muzica sa a cucerit insulele britanice.  Solistul pop Robbie Williams are oficial un al 16-lea album pe locul 1 în topurile muzicale britanice, depășind recordul stabilit de formația Beatles în 2000.

Este de necrezut. Absolut de necrezut. Mereu am spus că succesul a echivalat cu o bandă elastică trasă din Stoke-on-Trent spre Lună. Ei, bine, acum cred că banda elastică a devenit mai lungă și orbitează planeta Venus. Este senzațional ce s-a întâmplat. Mă simt ca Forrest Gump al muzicii pop” , a spus el pentru  BBC. 

80 de milioane de albume vândute. Robbie Williams a ajuns la 16-lea album pe locul 1

Cântărețul petrece un weekend liber la Paris alături de soția sa, Ayda Field. El spune că-și va celebra succesul cu salată și Coca Cola Zero. În trecut s-a confruntat cu dependența de băutură și droguri, precum și cu problemele de sănătate mintală. Însă, în ciuda problemelor, Robbie Williams a vândut peste 80 de milioane de albume în toată lumea în cei 35 de ani de carieră muzicală.

Iată lista de albume muzicale ale lui Robbie Williams care au fost hit-uri în ultimii 30 de ani.

  • Life Thru A Lens (1997)
  • I’ve Been Expecting You (1998)
  • Sing When You’re Winning (2000)
  • Swing When You’re Winning (2001)
  • Escapology (2002)
  • Greatest Hits (2004)
  • Intensive Care (2005)
  • Rudebox (2006)
  • In And Out Of Consciousness (2010)
  • Take The Crown (2012)
  • Swings Both Ways (2013)
  • The Heavy Entertainment Show (2016)
  • The Christmas Present (2019)
  • XXV (2022)
  • Better Man: Original Soundtrack (2025)
  • Britpop (2026)

Lista albumelor muzicale ale formației „The Beatles”

  • Please Please Me (1963)
  • With The Beatles (1963)
  • A Hard Day’s Night (1964)
  • Beatles For Sale (1964)
  • Help! (1965)
  • Rubber Soul (1965)
  • Revolver (1966)
  • Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967)
  • The Beatles – aka The White Album (1968)
  • Abbey Road (1969)
  • Let It Be (1970)
  • The Beatles At The Hollywood Bowl (1977)
  • Live at the BBC (1994)
  • Anthology 2 (1996)
  • 1 (2000)

Robbie Williams, cu cele 16 albume record situate pe primul loc, este urmat de Beattles (15), Rolling  Stones (14), Taylor Swift și Elvis Presley (13).  Cel mai bine vândut album muzical din istoria Marii Britanii a fost „Greatest Hits” al formației Queen. Acesta s-a vândut în octombrie 1981 în 7,5 milioane de exemplare.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: GESTUL făcut de Robbie Williams în fața Mădălinei Ghenea, în Italia. Cei doi se aflau la petrecerea unui fost iubit al frumoasei românce

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Imagini cu fabulosul ceas de 1,5 milioane de dolari. Are statuia unui miliardar indian
22:52
Imagini cu fabulosul ceas de 1,5 milioane de dolari. Are statuia unui miliardar indian
FLASH NEWS Trump ia în calcul o blocadă totală pe petrolul din Cuba pentru a forța răsturnarea regimului, spune Politico
22:00
Trump ia în calcul o blocadă totală pe petrolul din Cuba pentru a forța răsturnarea regimului, spune Politico
SCANDAL Prințul Harry se alătură revoltei britanicilor anti-Trump: „Am fost în Afganistan. Mi-am făcut prieteni acolo. 457 de britanici au murit”
20:47
Prințul Harry se alătură revoltei britanicilor anti-Trump: „Am fost în Afganistan. Mi-am făcut prieteni acolo. 457 de britanici au murit”
FLASH NEWS Trump trimite o „armadă” a forțelor navale americane spre Iran „pentru orice eventualitate”. „Îi supraveghem atent”. Componența gurpului de atac
19:07
Trump trimite o „armadă” a forțelor navale americane spre Iran „pentru orice eventualitate”. „Îi supraveghem atent”. Componența gurpului de atac
ULTIMA ORĂ 🚨 Incendiul de la Crans-Montana: O instanță elvețiană a ordonat eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation
18:58
🚨 Incendiul de la Crans-Montana: O instanță elvețiană a ordonat eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation
DESTINAȚII Incredibil. Amenințările lui Trump asupra Groenlandei au avut efect pozitiv pentru turismul din insulă. De ce amână turiștii vizitele acum
18:53
Incredibil. Amenințările lui Trump asupra Groenlandei au avut efect pozitiv pentru turismul din insulă. De ce amână turiștii vizitele acum
Mediafax
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Adevarul
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
Mediafax
Vortexul polar SE RUPE în februarie! Val de frig consistent
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Cancan.ro
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
România, pe primul loc în Uniunea Europeană la abandonul școlar
ULTIMA ORĂ Știrea serii! Bolojan anunță ca nu mai introduce noi taxe anul acesta. Cu o condiție
22:48
Știrea serii! Bolojan anunță ca nu mai introduce noi taxe anul acesta. Cu o condiție
FLASH NEWS Laurențiu Beșu admite că filmul Recorder a fost publicat la 4 luni după ce i s-a luat interviul. Ce spune despre coincidențele momentului publicării
21:08
Laurențiu Beșu admite că filmul Recorder a fost publicat la 4 luni după ce i s-a luat interviul. Ce spune despre coincidențele momentului publicării
FLASH NEWS George Simion, mesaj neașteptat: „Marș la Moscova!”
21:02
George Simion, mesaj neașteptat: „Marș la Moscova!”
FLASH NEWS Bolojan, nemilos cu taxarea românilor vulnerabili: „Dacă mașinile persoanelor cu dizabilități nu sunt impozitate cine plătește impozite statului”
20:26
Bolojan, nemilos cu taxarea românilor vulnerabili: „Dacă mașinile persoanelor cu dizabilități nu sunt impozitate cine plătește impozite statului”
FLASH NEWS Bolojan compară România cu Groenlanda, în cazul gestului făcut de Simion la Washington: „Dacă cineva ar fi făcut un gest legat de harta României”
20:14
Bolojan compară România cu Groenlanda, în cazul gestului făcut de Simion la Washington: „Dacă cineva ar fi făcut un gest legat de harta României”
VIDEO Obezitatea, o bombă cu ceas. Cât de eficiente și benefice sunt injecțiile de slăbit
20:06
Obezitatea, o bombă cu ceas. Cât de eficiente și benefice sunt injecțiile de slăbit

Cele mai noi

Trimite acest link pe