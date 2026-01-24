Prima pagină » Actualitate » Cine este Sienna Rose, artista misterioasă cu milioane de ascultători despre care se spune că ar fi creată cu inteligența artificială

Cine este Sienna Rose, artista misterioasă cu milioane de ascultători despre care se spune că ar fi creată cu inteligența artificială

24 ian. 2026, 18:43, Actualitate
Cine este Sienna Rose, artista misterioasă cu milioane de ascultători despre care se spune că ar fi creată cu inteligența artificială

Ți-a apărut vreodată pe platformele de socializare Sienna Rose, o artistă care a ajuns în top pe Spotify pentru piesele sale cu influențe de jazz? Există indicii că artista nu ar fi reală, ci creată cu inteligența artificială. Apariția ei a fost luată în „vizor” de mulți internauți, în jurul ei pendulând un real mister, mai ales că este ascultată de milioane de persoane. Totuși, n-ar fi singura artistă creată cu ajutorul AI. De exemplu, Lolita este o creație a inteligenței artificiale, cântăreața „cyber” reușind să cucerească inimile multor ascultători (vezi aici povestea ei).

Sienna Rose, artista despre care se spune că ar fi creată cu inteligența artificială, a ajuns în Top 50 Viral de pe Spotify cu 3 mpiese care au influențe de jazz. „Into the Blue” este una dintre piesele populare și care a strâns peste 5 milioane de vizualizări.

Cine este Sienna Rose

„Multe dintre albumele și piesele ei de pe platformă sunt detectate și marcate” ca fiind generate de computer, susține serviciul de streaming Deezer. De altfel, Deezer este și cel care a dezvoltat instrumente pentru a combate muzica generată de inteligența artificială. Multe indicii conduc spre faptul că artista nu ar fi reală. Cântăreața nu este prezentă pe social media și nici nu a susținut vreodată un moment artistic public. Mai mult decât atât, nu are videoclipuri pe internet. O altă suspiciune conduce către numărul de piese lansate într-un interval foarte scurt, scrie BBC.

Cine este Sienna Rose, artista misterioasă cu milioane de ascultători despre care se spune că ar fi creată cu inteligența artificială

Cine este Sienna Rose, artista misterioasă cu milioane de ascultători / foto: Instagram

Potrivit datelor, în perioada 28 septembrie – 5 decembrie a încărcat cel puțin 45 de piese pe serviciile de streaming. Pe un cont de Instagram au apărut o serie de videoclipuri cu artista respectivă și în care apare cu o lumină difuză, de obicei caracteristică filmulețelor generate cu inteligența artificială.

Sienna Rose este creditată și cu albume de folk și muzică ambient pe Tidal, un alt serviciu de streaming. Piesele sale au stârnit un val de reacții din partea ascultătorilor. De pildă, în piesele „Under the Rain” sau „Breathe Again” se aude un șuierat. Un astfel de sunet este generat, de pildă, de aplicații precum Udio și Suno.

„Când (n.r. software-ul) adaugă toate straturile și instrumentele, introduce erori. Nu sunt perceptibile, nu le putem auzi, dar sunt ușor de identificat dacă faci câteva operații matematice”, spune Gabriel Meseguer-Brocal, cercetător științific senior la compania de streaming.

Ce au spus unii dintre utilizatori despre piesele artistei:

  • „Am fost gen: «Îmi place», dar era ceva acolo”;
  • „Așa că m-am uitat la profilul ei și mi-am zis: «Asta e AI»”;
  • „Am început să ascult Olivia Dean (fantastică). În două zile, Spotify mi-a recomandat Sienna Rose, care are un sunet similar, dar mai generic. Mi-a luat câteva piese să-mi dau seama că e AI”;
  • „Vă rog, spuneți-mi că e reală”;
  • „Sunt dezamăgit, pentru că mi-au apărut câteva piese și muzica nu e REA”;
  • „Cineva a spus că odată ce știi, sună lipsit de suflet și sunt de acord”.

Autorul recomandă:

Sursă foto: capturi Instagram 

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Presa maghiară îl critică pe premierul Ilie Bolojan chiar de Ziua Unirii: „A adus România înapoi, prin măsurile de austeritate”
18:44
Presa maghiară îl critică pe premierul Ilie Bolojan chiar de Ziua Unirii: „A adus România înapoi, prin măsurile de austeritate”
REACȚIE Fostul consilier al președintelui îi ceartă pe protestatarii care l-au huiduit pe Nicușor Dan. „Sunt naivi manipulați care sunt puși în postura de derbedei”
18:27
Fostul consilier al președintelui îi ceartă pe protestatarii care l-au huiduit pe Nicușor Dan. „Sunt naivi manipulați care sunt puși în postura de derbedei”
ACCIDENT O femeie din Arad a murit după ce a fost lovită de un motostivuitor condus de un muncitor băut
18:04
O femeie din Arad a murit după ce a fost lovită de un motostivuitor condus de un muncitor băut
UTILE Cum dozatoarele comerciale de apă pot deveni surse de contaminare microbiană, potrivit experților. Ce arată un studiu
17:47
Cum dozatoarele comerciale de apă pot deveni surse de contaminare microbiană, potrivit experților. Ce arată un studiu
LIFESTYLE Care este diferența între măslinele verzi și măslinele negre și care sunt mai sănătoase, potrivit specialiștilor
16:59
Care este diferența între măslinele verzi și măslinele negre și care sunt mai sănătoase, potrivit specialiștilor
UTILE CNAIR anunță că sistemul de achiziționare a rovinietei este indisponibil din cauza unor probleme tehnice
16:54
CNAIR anunță că sistemul de achiziționare a rovinietei este indisponibil din cauza unor probleme tehnice
Mediafax
Papa Leon, speriat de AI! „Ne controlează viitorul...”
Digi24
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev de liceu, care vrea să devină student la Matematică
Cancan.ro
Imaginile durerii cu tatăl lui Mario Berinde, adus din penitenciar sub escortă la înmormântarea fiului
Prosport.ro
FOTO. Fosta iubită a lui Gabi Torje, devastată de relația cu Alex Pițurcă: „Mi-a făcut rău!”
Adevarul
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind
Mediafax
Fostul senator a fost hirotonisit preot, la 70 de ani. Cine este Ilie Niță
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Cancan.ro
Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său, înainte de crimă. Cum a încercat adolescentul de 13 ani să-și acopere urmele
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
De ce hibridele sunt mai fiabile decât mașinile normale? Explicația unui mecanic
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Castre vechi de 1.700 de ani au fost descoperite în Germania
SCANDAL 🚨 Un alt civil american a fost împușcat mortal de agenții ICE în Minneapolis. Guvernatorul Tim Walz: „Trump trebuie să înceteze operațiunea asta”
19:02
🚨 Un alt civil american a fost împușcat mortal de agenții ICE în Minneapolis. Guvernatorul Tim Walz: „Trump trebuie să înceteze operațiunea asta”
COMERȚ Trump amenință Canada cu taxe vamale de 100%: Dacă „guvernatorul” Carney crede că poate să importe produse chinezești, face o greșeală regretabilă
18:39
Trump amenință Canada cu taxe vamale de 100%: Dacă „guvernatorul” Carney crede că poate să importe produse chinezești, face o greșeală regretabilă
VIDEO Momente comice cu Nicușor Dan la Iași. A primit onorul în timp ce era blocat de propria mașină și s-a ridicat pe vârfuri să vadă ce se întâmplă. Delia Dinu, de la protocol, i-a explicat în repetate rânduri ce are de făcut
17:56
Momente comice cu Nicușor Dan la Iași. A primit onorul în timp ce era blocat de propria mașină și s-a ridicat pe vârfuri să vadă ce se întâmplă. Delia Dinu, de la protocol, i-a explicat în repetate rânduri ce are de făcut
INEDIT Trump dezvăluie că a utilizat o „armă secretă” în atacarea Venezuelei pentru a dezactiva sistemele de apărare antiaeriană cumpărate din China și Rusia
17:54
Trump dezvăluie că a utilizat o „armă secretă” în atacarea Venezuelei pentru a dezactiva sistemele de apărare antiaeriană cumpărate din China și Rusia
FLASH NEWS Macron vrea să interzică rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani „încă din anul școlar viitor”. „Emoțiile copiilor noștri nu pot fi manipulate de platformele americane sau de algoritmii chinezi”
17:51
Macron vrea să interzică rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani „încă din anul școlar viitor”. „Emoțiile copiilor noștri nu pot fi manipulate de platformele americane sau de algoritmii chinezi”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan îi contrazice pe fermieri și pe ministrul Agriculturii: „Mercosur e ceva extrem de benefic”
17:40
Nicușor Dan îi contrazice pe fermieri și pe ministrul Agriculturii: „Mercosur e ceva extrem de benefic”

Cele mai noi

Trimite acest link pe