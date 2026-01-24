Cine este Sienna Rose, artista misterioasă cu milioane de ascultători despre care se spune că ar fi creată cu inteligența artificială

Ți-a apărut vreodată pe platformele de socializare Sienna Rose, o artistă care a ajuns în top pe Spotify pentru piesele sale cu influențe de jazz? Există indicii că artista nu ar fi reală, ci creată cu inteligența artificială. Apariția ei a fost luată în „vizor” de mulți internauți, în jurul ei pendulând un real mister, mai ales că este ascultată de milioane de persoane. Totuși, n-ar fi singura artistă creată cu ajutorul AI. De exemplu, Lolita este o creație a inteligenței artificiale, cântăreața „cyber” reușind să cucerească inimile multor ascultători (vezi aici povestea ei).

Sienna Rose, artista despre care se spune că ar fi creată cu inteligența artificială, a ajuns în Top 50 Viral de pe Spotify cu 3 mpiese care au influențe de jazz. „Into the Blue” este una dintre piesele populare și care a strâns peste 5 milioane de vizualizări.

Cine este Sienna Rose

„Multe dintre albumele și piesele ei de pe platformă sunt detectate și marcate” ca fiind generate de computer, susține serviciul de streaming Deezer. De altfel, Deezer este și cel care a dezvoltat instrumente pentru a combate muzica generată de inteligența artificială. Multe indicii conduc spre faptul că artista nu ar fi reală. Cântăreața nu este prezentă pe social media și nici nu a susținut vreodată un moment artistic public. Mai mult decât atât, nu are videoclipuri pe internet. O altă suspiciune conduce către numărul de piese lansate într-un interval foarte scurt, scrie BBC.

Potrivit datelor, în perioada 28 septembrie – 5 decembrie a încărcat cel puțin 45 de piese pe serviciile de streaming. Pe un cont de Instagram au apărut o serie de videoclipuri cu artista respectivă și în care apare cu o lumină difuză, de obicei caracteristică filmulețelor generate cu inteligența artificială.

Sienna Rose este creditată și cu albume de folk și muzică ambient pe Tidal, un alt serviciu de streaming. Piesele sale au stârnit un val de reacții din partea ascultătorilor. De pildă, în piesele „Under the Rain” sau „Breathe Again” se aude un șuierat. Un astfel de sunet este generat, de pildă, de aplicații precum Udio și Suno.

„Când (n.r. software-ul) adaugă toate straturile și instrumentele, introduce erori. Nu sunt perceptibile, nu le putem auzi, dar sunt ușor de identificat dacă faci câteva operații matematice”, spune Gabriel Meseguer-Brocal, cercetător științific senior la compania de streaming.

Ce au spus unii dintre utilizatori despre piesele artistei:

„Am fost gen: «Îmi place», dar era ceva acolo”;

„Așa că m-am uitat la profilul ei și mi-am zis: «Asta e AI»”;

„Am început să ascult Olivia Dean (fantastică). În două zile, Spotify mi-a recomandat Sienna Rose, care are un sunet similar, dar mai generic. Mi-a luat câteva piese să-mi dau seama că e AI”;

„Vă rog, spuneți-mi că e reală”;

„Sunt dezamăgit, pentru că mi-au apărut câteva piese și muzica nu e REA”;

„Cineva a spus că odată ce știi, sună lipsit de suflet și sunt de acord”.

