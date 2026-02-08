Prima pagină » Cultură » Muzică » Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani. Artistul suferea de cancer

Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani. Artistul suferea de cancer

08 feb. 2026, 14:34, Muzică
Brad Arnold, solistul și compozitorul cunoscutei trupe 3 Doors Down, a murit la doar 47 de ani după o luptă cu cancerul.

Vestea tristă a fost confirmată de trupa 3 Doors Down. Brad Arnold suferea de cancer.

Artistul dezvăluise în mai 2025 că suferă de carcinom renal cu celule clare în stadiul 4, o formă de cancer la rinichi care se extinsese la plămâni.

Brad Arnold a fost membru fondator, vocalist și toboșar original al trupei 3 Doors Down, formată în Mississippi la mijlocul anilor 1990, scrie Mediafax.

Trupa a cunoscut succesul la începutul anilor 2000, cu piese arhicunoscute, precum „Kryptonite”, „Here Without You” și „When I’m Gone”.

Arnold a scris „Kryptonite” pe când era adolescent, în timpul orei de matematică, la doar 15 ani.

Albumul de debut, The Better Life, a devenit unul din cele mai vândute discuri din SUA în anul 2000.

Arnold a vorbit deschis despre suferința sa și a subliniat că nu se teme de moarte, dar și-a rugat fanii să se roage pentru el.

Solistul 3 Doors Down a fost dezamăgit de faptul că formația va fi nevoit să-și anuleze turneul pe care îl avea programat.

Brad Arnold, probleme cu alcoolul în trecut

Artistul a recunoscut că avea probleme cu alcoolul, la care a renunțat în 2016. Pentru el, muzica a fost o formă de eliberare.

Colegii de trupă au spus că moștenirea lui Arnold va merge mai departe, în memoria celebrului solist.

3 Doors Down a câștigat trei premii Billboard Music Awards și a rămas relevantă și peste ani, melodiile fiind des difuzate pe posturile de rock și pop timp de două decenii.

În 2004, formația a lansat Better Life Foundation, pentru sprijinirea copiilor cu diverse probleme.

În urma lui Brad Arnold rămâne soția sa, Jennifer.

Decesul artistului reprezintă o nouă lovitură pentru 3 Doors Down, după dispariția membrului fondator Matt Roberts în 2016.

Sursa foto: Profimedia

Mediafax
