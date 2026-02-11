Britney Spears și-a vândut toate melodiile. Câți bani a încasat fosta divă pop

Britney Spears și-a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical.

Artista în vârstă de 44 de ani a încheiat tranzacția pe 30 decembrie 2025, cu editura muzicală independentă Primary Wave, pentru 200 milioane de dolari, scrie BBC.

Fosta divă pop a anilor 2000, a cărei viață a fost controlată ani de zile de tatăl ei, printr-o tutelă controversată, este cunoscută pentru hituri precum Baby One More Time, Ooop!… I Did It Again, Toxic și Gimme More.

În ianuarie 2024, Britney a anunțat că se va retrage definitiv din industria muzicală.

De altfel, ultima ei piesă a fost un duet cu Elton John, în 2022.

Primary Wave a mai achiziționat drepturi asupra cataloagelor unor artiști legendari, precum Notorious BIG, Prince și Whitney Houston.

Mulți artiști și-au vândut cataloagele muzicale în ultimii ani: Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake și Shakira.

Springsteen a primit de la Sony 500 milioane de dolari, în 2021, pentru catalogul său muzical, iar Justin Bieber s-ar fi „mulțumit” cu 200 milioane de dolari de la Hipgnosis Songs Capital, în 2023.

Primary Wave a fost înființată acum 20 de ani de boss-ul din industria muzicală Lawrence Mestel, după ce a achiziționat 50% din partea lui Kurt Cobain din catalogul celebrei trupe grunge Nirvana (cunoscută pentru hituri precum Smells Like Teen Spirit, Lithium și Something In The Way.

Britney Spears, diva pop cu probleme în viața personală

Britney Spears este una dintre cele mai cunoscute artiste din lume, cu peste 150 milioane de discuri vândute la nivel mondial.

Catalogul său conține 9 albume de studio lansate de la debutul din 1999.

În 2021, Britney a scăpat de tutela legală ce a durat 13 ani, un sistem prin care tatăl ei îi controla banii și chiar viața personală.

În 2023, Britney Spears și-a publicat autobiografia intitulată The Woman in Me, în care a vorbit despre problemele ei.

