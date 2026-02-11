Prima pagină » Cultură » Muzică » Britney Spears și-a vândut toate melodiile. Câți bani a încasat fosta divă pop

Britney Spears și-a vândut toate melodiile. Câți bani a încasat fosta divă pop

11 feb. 2026, 11:03, Muzică
Britney Spears și-a vândut toate melodiile. Câți bani a încasat fosta divă pop
Galerie Foto 18

Britney Spears și-a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical.

Artista în vârstă de 44 de ani a încheiat tranzacția pe 30 decembrie 2025, cu editura muzicală independentă Primary Wave, pentru 200 milioane de dolari, scrie BBC.

Fosta divă pop a anilor 2000, a cărei viață a fost controlată ani de zile de tatăl ei, printr-o tutelă controversată, este cunoscută pentru hituri precum Baby One More Time, Ooop!… I Did It Again, Toxic și Gimme More.

În ianuarie 2024, Britney a anunțat că se va retrage definitiv din industria muzicală.

De altfel, ultima ei piesă a fost un duet cu Elton John, în 2022.

Primary Wave a mai achiziționat drepturi asupra cataloagelor unor artiști legendari, precum Notorious BIG, Prince și Whitney Houston.

Mulți artiști și-au vândut cataloagele muzicale în ultimii ani: Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake și Shakira.

Springsteen a primit de la Sony 500 milioane de dolari, în 2021, pentru catalogul său muzical, iar Justin Bieber s-ar fi „mulțumit” cu 200 milioane de dolari de la Hipgnosis Songs Capital, în 2023.

Primary Wave a fost înființată acum 20 de ani de boss-ul din industria muzicală Lawrence Mestel, după ce a achiziționat 50% din partea lui Kurt Cobain din catalogul celebrei trupe grunge Nirvana (cunoscută pentru hituri precum Smells Like Teen Spirit, Lithium și Something In The Way.

Britney Spears, diva pop cu probleme în viața personală

Britney Spears este una dintre cele mai cunoscute artiste din lume, cu peste 150 milioane de discuri vândute la nivel mondial.

Catalogul său conține 9 albume de studio lansate de la debutul din 1999.

În 2021, Britney a scăpat de tutela legală ce a durat 13 ani, un sistem prin care tatăl ei îi controla banii și chiar viața personală.

În 2023, Britney Spears și-a publicat autobiografia intitulată The Woman in Me, în care a vorbit despre problemele ei.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Digi24
Ungaria este cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană pentru al patrulea an consecutiv
Cancan.ro
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului ei: 'Nu credeam!'
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Turiștii care ajung în România, ținta țepelor șoferilor de ride sharing. Ce a pățit un italian: Bănuiala e că sunt înțeleși între ei
Cancan.ro
A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Iași 😢
Ce se întâmplă doctore
Joey din „Friends” a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum Matt LeBlanc, la doi ani de la moartea lui Matthew Perry
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Scandal uriaș! Fabrică rusească de tunuri, dotată cu tehnologie din UE
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre săpun și dezinfectant?
ULTIMA ORĂ Miercuri are loc al 5-lea termen în procesul judecătorului CCR, Dacian Dragoș, la Curtea de Apel București
12:01
Miercuri are loc al 5-lea termen în procesul judecătorului CCR, Dacian Dragoș, la Curtea de Apel București
JUSTIȚIE Contul surpriză de 1.000.000 de euro de care Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, nu vrea să vorbească. A intrat în cursa pentru Parchetul General
11:45
Contul surpriză de 1.000.000 de euro de care Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, nu vrea să vorbească. A intrat în cursa pentru Parchetul General
CONTROVERSĂ Motivul uluitor pentru care Trump a majorat drastic tarifele împotriva Elveției. Președintele american face noi mărturisiri
11:43
Motivul uluitor pentru care Trump a majorat drastic tarifele împotriva Elveției. Președintele american face noi mărturisiri
ACCIDENT Momente de panică pe o șosea din SUA, după ce un avion a aterizat forțat lovind trei mașini aflate în trafic: „Cred că nu vom reuși”
11:40
Momente de panică pe o șosea din SUA, după ce un avion a aterizat forțat lovind trei mașini aflate în trafic: „Cred că nu vom reuși”
SPORT „EXCLUSIV RAPID” după CFR – Rapid 1-1, cu Alexandru Ioniță!
11:34
„EXCLUSIV RAPID” după CFR – Rapid 1-1, cu Alexandru Ioniță!
STATISTICĂ Județul cu rata de deces cea mai mare din România. De două ori mai multe înmormântări decât botezuri
11:32
Județul cu rata de deces cea mai mare din România. De două ori mai multe înmormântări decât botezuri

Cele mai noi

Trimite acest link pe