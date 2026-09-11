Seria HUAWEI WATCH GT 7. Ceasurile care îți oferă date smart despre sănătate și activități outdoor

Ce ar trebui să facă un smartwatch în 2026? Să îți ofere informații despre starea ta fizică și emoțională, să te ghideze atunci când faci sport, să fie un accesoriu la modă pe care îl poți purta în ținute cât mai diverse? Nu trebuie să alegi una dintre opțiuni pentru că există niște ceasuri inteligente care au toate aceste funcții și multe altele. Sunt ceasurile din noua serie HUAWEI WATCH GT 7, pe care le găsești în magazinul online HUAWEI Store.

Seria include modelul WATCH GT 7 standard, de 46 mm și 41 mm, și modelul WATCH GT 7 Pro.

Ceasurile care știu exact cum îți începi fiecare zi

Indiferent de variantă, un astfel de smartwatch poate deveni partenerul tău de încredere pe tot parcursul zilei, pentru că îți oferă informații care te ajută să înțelegi mai bine ce se întâmplă în organismul tău și cum poți avea mai multă grijă de tine. Totul, datorită funcției Health Insights care vine acum într-o variantă îmbunătățită și include, printre altele, opțiunea Morning Briefing.

Asta înseamnă că, în fiecare dimineață, HUAWEI WATCH GT 7 îți pune la dispoziție un raport detaliat despre starea ta, la 5-10 minute după ce te-ai trezit. Concret, este vorba despre informații personalizate care au la bază date despre activitatea ta din ziua precedentă, însoțite și de recomandări adaptate nevoilor tale.

În același timp, opțiunea Physical Readiness îți evaluează starea fizică în funcție de calitatea somnului, variabilitatea ritmului cardiac (HRV), starea emoțională și caloriile arse, clasificând nivelul tău de pregătire în cinci categorii: excelent, bun, moderat, scăzut și care necesită atenție.

Seria WATCH GT 7 poate oferi și o analiză a stării de sănătate bazată pe inteligență artificială. AI Health Insights examinează date din mai multe perspective: sănătatea cardiacă, somnul, stresul, medicația, dieta și chiar utilizarea telefonului. În acest fel, poți înțelege clar schimbările fizice prin care treci și îți poți adapta stilul de viață și rutinele de exerciții fizice în consecință.

De la pârtie la traseele de ciclism. Smartwatch-uri pregătite pentru orice aventură

Seria HUAWEI WATCH GT 7 este concepută pentru a susține pasionații de fitness cu funcții avansate dedicate mai multor tipuri de activități outdoor, și nu numai. Fie că practici schiul în sală sau cobori în viteză pe pârtiile înzăpezite, că mergi cu bicicleta în timpul liber sau ești ciclist profesionist, vei avea acces la date exacte, îndrumare științifică și avertizări pentru siguranța ta.

Ceasurile monitorizează schiul sau snowboardingul practicate în interior. Astfel, după fiecare sesiune, vei putea vizualiza direct pe smartwatch date cheie precum timpul, distanța și viteza maximă. De asemenea, seria WATCH GT 7 vine cu îmbunătățiri ale modurilor dedicate sporturilor de iarnă în aer liber. Datorită noilor ceasuri HUAWEI, poți accesa hărți pentru peste 3.000 de stațiuni de schi din 59 de țări. Totodată, ai posibilitatea de a urmări în timp real traseul parcurs în sesiunile de schi, ceea ce înseamnă că te vei putea orienta cu ușurință chiar și pe terenuri complexe.

Dacă te pasionează ciclismul, te vei bucura să descoperi la seria HUAWEI WATCH GT 7 funcții noi, capabile să analizeze traseele importate pe ceas din telefon, folosind opțiunea My Routes din aplicația HUAWEI Health. Una dintre ele este Climb Planning, prin care smartwatch-urile afișează în timp real date referitoare cursa ta cu bicicleta: panta medie, progresul urcării sau diferența de altitudine rămasă. În același timp, funcția Sharp Turn Alerts va emite alerte vocale și prin vibrații înainte de intrarea într-un viraj strâns, astfel încât să ai timp suficient să încetinești și să-ți ajustezi postura în porțiunea dificilă de drum.

Seria WATCH GT 7 este potrivită și pentru cei care vor să integreze mai mult mișcarea în programul lor zilnic. Aplicația Mini-workout a fost creată special ca să te ajute să faci un set de exerciții rapide, fără echipament, oricând și oriunde. Este o soluție ideală pentru momentele când simți rigiditate în zona umerilor și a gâtului sau când ai dureri de spate pentru că ai stat prea mult pe scaun. Fiecare sesiune durează între 30 de secunde și 1 minut și include mișcări simple care te vor ajuta să te dezmorțești și să-ți recapeți energia în zilele lungi.

O serie inspirată de natură, dar creată pentru ritmul modern al vieții

Când vine vorba despre felul în care arată, seria HUAWEI WATCH GT 7 propune un mix între liniile moderne și estetica sport. Este o combinație reușită între funcționalitate și eleganță, ceea ce face ca ceasurile să fie potrivite atât pentru activitățile sportive outdoor, cât și pentru alte contexte sociale de zi cu zi.

Inspirat din sălbăticia peisajelor montane, modelul HUAWEI WATCH GT 7 Pro vine în trei variante de culoare: Black, Yellow și Green. Carcasa sa din aliaj de titan de calitate aerospațială, rama din ceramică nanocristalină și ecranul din sticlă de safir îi asigură o rezistență sporită la șocuri, zgârieturi și coroziune.

WATCH GT 7 de 46 mm are un design simplu și elegant și este disponibil în nuanțele Black, Yellow și Blue, în timp ce modelul de 41 mm se remarcă printr-o structură mai compactă și rafinată, completată de cele trei opțiuni de culoare: Pink, White, Grey și Blue.

Până la trei săptămâni de autonomie a bateriei

Toate funcțiile noii serii HUAWEI WATCH GT 7 sunt susținute de o baterie puternică, având un conținut ridicat de siliciu. În cazul modelelor GT 7 Pro și GT 7 de 46 mm, bateria are o autonomie de până la 21 de zile în condiții de utilizare redusă și de 12 zile în condiții de folosire obișnuită. Modelul WATCH GT 7 de 41 mm oferă o autonomie de până la 14 zile în condiții de folosire mai puțin intensă și de 7 zile într-un regim normal de utilizare.

Seria este compatibilă cu dispozitivele iOS și Android și include și posibilitatea de a face plăți contactless prin sistemul Curve Pay.

Surprize în HUAWEI Store la achiziția ceasurilor din seria WATCH GT 7

Ceasurile din seria HUAWEI WATCH GT 7 sunt disponibile în magazinul online HUAWEI Store și în rețeaua partenerilor autorizați începând din 7 septembrie, la prețul de 1999 lei pentru modelul WATCH GT 7 Pro și de 1499 lei pentru modelul WATCH GT 7 standard, de 46 mm sau 41 mm. În timpul perioadei promoționale care se desfășoară până pe 13 octombrie, la achiziționarea oricărui smartwatch din seria GT 7, vei primi un cupon în valoare de 200 de lei, 10 ori puncte HUAWEI, pachetul Care Plan, ale cărui beneficii pot fi consultate în detaliu pe pagina de produs, și poți achiziționa alte produse la prețuri speciale.