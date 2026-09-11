În ianuarie, India și Uniunea Europeană au anunțat încheierea Acordului de Liber Schimb, marcând un moment istoric în relațiile lor economice și în colaborarea comercială cu parteneri globali cheie. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, declarase atunci „Succesul Indiei va face lumea mai stabilă, mai prosperă și mai sigură”.

Vineri, Comisia Europeană a transmis oficial Consiliului European propunerea de semnare și încheiere a acordului cu India.

Sondaj Gândul Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota? PSD

AUR

PNL

USR

UDMR

SOS

POT

SENS

Forța Dreptei Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Acordul reunește două dintre cele mai mari economii ale lumii, o piață de 2 miliarde de oameni și un sfert din PIB-ul global”, a spus Maros Sefcovic, Comisarul pentru Comerț și Securitate Economică, Relații Interinstituționale și Transparență.

„Obiectivul nostru a fost clar încă de la început: să ne asigurăm că întreprinderile și cetățenii resimt cât mai curând beneficiile concrete ale acestui acord istoric de liber schimb. Momentul ales este esențial; de aceea, acționăm acum rapid, transmițând Consiliului propunerile de semnare și încheiere într-un timp record”, a adăugat comisarul.

Potrivit NDTV , Europa face demersuri pentru aprobarea finală. Dacă acordul, considerat chiar „mama tuturor acordurilor”, va primi undă verde, va fi considerat cel mai mare acord încheiat vreodată în istoria Europei, cât și în istoria Indiei.

Textul final va necesita și avizul Parlamentului European înainte de a fi implementat.

Odată ce va fi adoptat și va intra în vigoare, acordul va facilita accesul la piață, va reduce tarifele, va elimina barierele comerciale inutile și va stabili reguli pentru comerț și investiții între UE și India, transmite Comisia Europeană într-un comunicat de presă.

UE și India desfășoară schimburi comerciale de bunuri și servicii în valoare de peste 180 de miliarde de euro anual.

Prin intermediul comerțului indo-european, sunt susținute 800.000 de locuri de muncă în Uniunea Europeană.

Acordul va elimina sau va reduce tarifele pentru 96% din exporturile de bunuri ale Uniunii Europene către India.

În total, reducerile tarifare vor genera economii anuale de 4 miliarde de euro din taxele aplicate produselor europene.

Sursa Foto: Comisia Europeană