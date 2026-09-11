Procurorii DIICOT au reținut un tânăr pentru trafic de droguri de mare risc, la un an după ce a fost trimis în judecată pentru aceeași infracțiune

Procurorii DIICOT ( Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism) Craiova au reținut un tânăr în vârstă de 23 de ani, pentru trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, inculpatul ar fi continuat să dețină, să ofere și să vândă astfel de substanțe în perioada în care se afla sub control judiciar într-un alt dosar similar, notează Gazeta de Sud.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au documentat activitatea infracțională a tânărului, cercetat pentru trafic de droguri de mare risc.

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Ancheta penală a scos la iveală că în perioada octombrie 2025 – septembrie 2026, acesta ar fi deținut, oferit și comercializat droguri de mare risc sub forma unor substanțe vegetale impregnate cu MDMB-4en-PINACA.

Potrivit anchetatorilor, activitatea ar fi fost desfășurată în condițiile în care tânărul se afla sub măsura controlului judiciar într-o altă cauză.

Trimis în judecată pentru trafic de droguri și în 2025

Tânărul fusese trimis în judecată prin rechizitoriul din 21 octombrie 2025 al procurorilor DIICOT Craiova, într-un dosar în care era cercetat pentru fapte de același gen.

Pe parcursul noii anchete au fost indisponibilizate diferite cantități de substanțe stupefiante despre care anchetatorii susțin că ar fi fost comercializate de acesta.

La data de 10 septembrie 2026, procurorii DIICOT Craiova au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore. Vineri, 11 septembrie, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Instanța urmează să decidă asupra măsurii preventive. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor împrejurărilor cauzei.