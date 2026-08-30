Odată cu schimbarea CEO-ului Tim Cook cu John Ternus, care are loc pe 1 septembrie, zvonurile din industrie spun că Apple ne va prezenta și primul telefon pliabil din portofoliul companiei. Cu un format tip carte, noul telefon pliabil se pregătește să devină cel mai scump iPhone lansat vreodată. Vestea mai puțin bună pentru utilizatori e că anul acesta s-ar putea să nu mai primim toate telefoanele într-o singură lansare și să ne bucurăm de ele tocmai anul viitor.

Primul iPhone pliabil ajunge în toamnă

Piesa de rezistență din septembrie va fi primul smartphone pliabil dezvoltat de Apple. Telefonul ar putea adopta un format de tip carte, similar cu modelele concurenților de pe piață, și ar primi un ecran exterior de aproximativ 5,5 inchi cu un afișaj interior generos de 7,8 inchi. Ca să mențină carcasa extrem de subțire (de doar 4,5 mm când e deschis), gigantul tech renunță la Face ID pe acest model și readuce senzorul Touch ID direct în butonul lateral. Potrivit primelor estimări, prețul noului pliabil ar putea ajunge la aproximativ 2.000 de dolari, în varianta de bază.

Tot în toamna anului 2026 vor fi lansate și versiunile de top iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max. Acestea vor beneficia de un procesor A20 Pro fabricat pe o tehnologie avansată de 2 nanometri, un Dynamic Island mai mic și posibilitatea configurării unei camere principale cu diafragmă variabilă, care va permite un control avansat al luminii, potrivit pentru pasionații de fotografie.

iPhone 18 și 18e amânate până în primăvara lui 2027. Apple face compromisuri și la calitatea componentelor

Apple pregătește o modificare majoră a strategiei de lansare pentru generația iPhone 18. Spre deosebire de anii precedenți, producătorul american nu va mai prezenta toate variantele într-un singur eveniment de toamnă, ci va împărți lansările de-a lungul a două etape distincte.

Astfel, cei care preferă modelele standard vor fi afectați direct de decalarea calendarului. iPhone 18 și iPhone 18e nu vor mai fi disponibile înainte de sărbătorile de iarnă din 2026, ci vor ajunge pe piață abia la începutul anului următor.

Rapoartele arată că Apple încearcă să reducă costurile de producție pentru versiunea standard. Ca să compenseze scumpirea memoriilor RAM și să mențină un preț competitiv, compania ia în calcul și simplificarea specificațiilor. Astfel, iPhone 18 și iPhone 18e vor împărți mai multe componente comune. Există posibilitatea ca versiunea de bază, iPhone 18, să folosească o variantă de procesor A20 cu un cip grafic mai puțin puternic (4 nuclee GPU în loc de 5) și un ecran cu luminozitate redusă.

Noul modem 5G de la Apple și modificările tehnice de pe noile modele

Pe partea hardware, generația iPhone 18 va continua să integreze tehnologiile proprii Apple. Compania intenționează să folosească noul modem C2 (pentru conexiunile la rețea) în paralel cu cipuri furnizate de Qualcomm, în funcție de regiune. Modemul intern C2 aduce îmbunătățiri la confidențialitatea datelor de localizare și le oferă utilizatorilor opțiunea de a masca locația exactă față de operatorii de telefonie mobilă.

În ceea ce privește memoria RAM, zvonurile vorbesc despre memorii între 9 GB și 12 GB pentru modelele standard. O eventuală limitare la 9 GB ar putea împiedica rularea locală a anumitor funcții avansate din suita Apple Intelligence, ca personalizarea avansată a vocii asistentului Siri sau dictarea offline complexă.

Toate modelele din seria iPhone 18 vor primi un senzor îmbunătățit pentru camera frontală, care crește rezoluția fotografiilor selfie la 24 de megapixeli.