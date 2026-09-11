Cilia Flores, soția fostului dictator venezuelean Nicolas Maduro, a cerut să fie eliberată din detenția din New York și plasată în arest la domiciliu, după ce ar fi dezvoltat probleme cardiace grave.

Flores și Maduro sunt deținuți într-o închisoare federală din Brooklyn și așteaptă procesul în dosarul în care sunt acuzați de trafic de droguri. Pe 3 ianuarie 2026, cei doi au fost capturați de forțele armatei SUA într-o operațiune militară la Caracas, inițiată din ordinul președintelui american Donald Trump.

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Avocatul soției lui Maduro: Nu poate primi tratament medical adecvat în închisoare

Cilia Flores, în vârstă de 69 de ani, se confruntă cu probleme grave de sănătate și ar putea avea nevoie de o angiografie coronariană sau chiar de o intervenție chirurgicală, potrivit echipei sale de apărare. Potrivit RTE , Cilia Flores avea avea o stare de sănătate foarte bună, dar efectua o injecție lunară, a precizat avocatul ei, Mark Donnelly, într-un document.

Avocatul a declarat că fosta prima doamnă a Venezuelei nu poate primi tratament medical adecvat în regim de detenție și a solicitat să fie plasată în arest la domiciliu, în regim de restricție. Dacă va fi transferată, va fi supravegheată militar din 24 în 24 de ore, va purta o brățară de monitorizare și i se va confisca pașaportul.

Nicolas Maduro a negat acuzațiile aduse și a declarat la proces că este „prizonierul de război” al Statelor Unite.

Sursa Foto: Kremlin.ru (Fotografie de la o vizită oficială în Federația Rusă)