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Soția lui Nicolas Maduro cere să fie eliberată din închisoare și plasată în arest la domiciliu din cauza afecțiunilor cardiace grave

Soția lui Nicolas Maduro cere să fie eliberată din închisoare și plasată în arest la domiciliu din cauza afecțiunilor cardiace grave
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Cilia Flores, soția fostului dictator venezuelean Nicolas Maduro, a cerut să fie eliberată din detenția din New York și plasată în arest la domiciliu, după ce ar fi dezvoltat probleme cardiace grave.

Flores și Maduro sunt deținuți într-o închisoare federală din Brooklyn și așteaptă procesul în dosarul în care sunt acuzați de trafic de droguri. Pe 3 ianuarie 2026, cei doi au fost capturați de forțele armatei SUA într-o operațiune militară la Caracas,  inițiată din ordinul președintelui american Donald Trump.

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Avocatul soției lui Maduro: Nu poate primi tratament medical adecvat în închisoare

Cilia Flores, în vârstă de 69 de ani, se confruntă cu probleme grave de sănătate și ar putea avea nevoie de o angiografie coronariană sau chiar de o intervenție chirurgicală, potrivit echipei sale de apărare. Potrivit RTE , Cilia Flores avea avea o stare de sănătate foarte bună, dar efectua o injecție lunară, a precizat avocatul ei, Mark Donnelly, într-un document.

Avocatul a declarat că fosta prima doamnă a Venezuelei nu poate primi tratament medical adecvat în regim de detenție și a solicitat să fie plasată în arest la domiciliu, în regim de restricție. Dacă va fi transferată, va fi supravegheată militar din 24 în 24 de ore, va purta o brățară de monitorizare și i se va confisca pașaportul.

Nicolas Maduro a negat acuzațiile aduse și a declarat la proces că este „prizonierul de război” al Statelor Unite.

Sursa Foto: Kremlin.ru (Fotografie de la o vizită oficială în Federația Rusă)

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