Anul trecut, companiile și fabricile chineze au instalat 295.000 de roboți industriali noi și au ajuns să dețină 54% din piața globală, potrivit Federației Internaționale de Robotică. Deși internetul și investitorii sunt fascinați de roboții umanoizi care fac acrobații, adevărata revoluție a automatizării este tăcută, utilitară și complet lipsită de trăsături umane. Liniile de asamblare moderne s-au transformat în locuri unde oamenii sunt o raritate.

Spectacol de la prezentări contra realității din industrie

Evenimentele precum conferința de robotică de la Beijing atrag atenția publicului și generează un entuziasm speculativ uriaș. Unitree este un exemplu de companie care profită de asta. Producătorul chinez de roboți umanoizi a devenit viral pe rețelele sociale și s-a listat la bursă cu o evaluare de 1.200 de ori mai mare decât câștigurile sale, conform Financial Times.

Dincolo de acest spectacol mediatic, industria reală se bazează pe mașinării construite pentru sarcini repetitive. China operează deja peste 2 milioane de roboți industriali — de 4,5 ori mai mulți decât Japonia. Datele Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației din China arată că veniturile din sectorul roboticii au depășit 44 de miliarde de dolari anul trecut.

Treaba pe care trebuie să o facă roboții le dictează forma

Pentru 99% dintre sarcinile industriale, forma umană reprezintă o vulnerabilitate structurală. Roboții umanoizi au nevoie de algoritmi și servomotoare care vin cu costuri astronomice, fără să aducă un beneficiu operațional direct. În practică, automatizarea se bazează pe sisteme punctuale, concentrate pe funcție:

• Producția auto: La hub-ul BYD din China, mii de brațe robotice asamblează vehicule electrice cu o autonomie aproape totală.

• Logistica portuară: Terminalul Yangshan din Shanghai funcționează cu vehicule ghidate automat și macarale controlate de la distanță, intervenția umană fiind minimă.

• Serviciile publice: Regiunea Guangdong a aprobat 48 de proiecte tehnologice noi, a adus brațe chirurgicale de precizie în spitale și roboți specializați pentru curățarea zgârie-norilor.

Roboții umanoizi, visul omenirii care e prea departe de realitate

Un robot umanoid s-ar putea integra direct în infrastructura făcută de oameni și ar putea ajunge în zone de dezastru sau ar putea prelua sarcini complexe de îngrijire acolo unde roboții pe roți sunt inutili. În plus, având forma noastră, acești roboți își pot antrena inteligența artificială învățând direct din arhivele video cu activități umane.

Cu toate acestea, demonstrațiile din laboratoare sunt departe de fiabilitatea cerută în fabrici. Până când flexibilitatea unui robot umanoid va justifica pe deplin prețul de producție, economia globală va continua să fie transformată și dominată de mașini specializate, optimizate strict pentru eficiență.