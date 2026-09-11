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Preotul Ciprian Mega, trimis în judecată. Procurorii îl acuză că și-a înscenat „persecuția” politică și religioasă prin incendierea unei mașini

Preotul Ciprian Mega, trimis în judecată. Procurorii îl acuză că și-a înscenat „persecuția” politică și religioasă prin incendierea unei mașini
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Preotul Ciprian Mega, regizor al unui film cu Alain Delon și fost candidat la prezidențiale, a fost trimis în judecată alături de alți doi bărbați. Dosarul vizează incendierea intenționată a unei mașini a firmei administrate de soția sa. Procurorii îl acuză că și-a înscenat „persecuția” politică și religioasă prin incendierea autoturismului.

Procurorii susțin că incidentul ar fi fost înscenat pentru a crea o imagine de „persecuție” politică și religioasă, pe fondul conflictului cu Episcopia Ortodoxă a Oradiei. Preotul mai este acuzat de obținerea unui concediu medical în baza unui diagnostic fals și de publicarea pe Facebook a unei declarații de martor.

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Sursa foto: Facebook/Ciprian Mega

Sursa foto: Facebook/Ciprian Mega

Preotul Ciprian Mega a fost trimis în judecată

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a trimis în judecată 3 inculpați, după finalizarea anchetei. Aceștia sunt identificați oficial prin inițialele M.C., P.D. și G.A. Primul este preotul și regizorul Ciprian Mega. Ceilalți doi sunt Dumitru Popescu, preot stabilit în Franța, și Aurel Gurău, polițist local și cantor la biserica lui Mega, arată Stiripesurse.ro.

Mașina marca Mazda a firmei administrate de soția lui Ciprian Mega a fost incendiată în noaptea de 4 spre 5 februarie 2025. Autoturismul era parcat pe DN 76, la ieșirea din Drăgănești spre Ștei. Anchetatorii susțin că incendiul nu ar fi fost accidental și nu ar fi fost provocat de o defecțiune. Focul ar fi fost pregătit și declanșat cu implicarea celor trei inculpați.

Mașina ar fi fost incendiată

Înainte de incendiere ar fi fost cumpărați aproximativ 15 litri de benzină. Potrivit rechizitoriului, Dumitru Popescu ar fi turnat combustibilul în mașină și ar fi aprins focul. Ulterior, acesta ar fi părăsit zona cu ajutorul celorlalți doi inculpați. Incendiul ar fi pornit din partea dreaptă-față a autoturismului. Prejudiciul a fost estimat inițial la circa 4.000 de euro.

Procurorii susțin că Ciprian Mega ar fi oferit sprijin material și moral pentru pregătirea și incendierea mașinii. El ar fi contribuit și la folosirea incidentului în spațiul public. Aurel Gurău ar fi asigurat sprijinul logistic și ar fi ajutat, ulterior, la ascunderea probelor.

Potrivit procurorilor, incendierea ar fi urmărit și construirea unei imagini publice de „persecuție” politică și religioasă împotriva preotului. Narațiunea ar fi fost folosită pentru presiuni asupra unor instituții și pentru inducerea în eroare a autorităților bisericești și judiciare. Dumitru Popescu, acuzat că a incendiat mașina, ar fi contribuit, ulterior, și la răspândirea informațiilor despre incident.

După incendiu, Ciprian Mega a susținut că mașina nu ar fi luat foc accidental și a invocat posibilitatea unei intimidări. La acel moment, preotul era în conflict cu Episcopia Ortodoxă a Oradiei. Mega afirma că mergea la București pentru a prezenta forurilor bisericești documente pe care le considera compromițătoare.

Suspendat din funcția de paroh

Ciprian Mega a fost suspendat din funcția de paroh și a fost oprit temporar de la slujire în ianuarie 2025. Episcopia Ortodoxă a Oradiei l-a acuzat că a refuzat un control financiar și că nu s-a prezentat la cercetarea disciplinară. Episcopia i-a reproșat și implicarea în activități politice, apoi a lansat și acuzații privind presupuse legături cu Biserica Rusă. Ciprian Mega a respins acuzațiile și a spus că nu s-a opus verificării actelor contabile.

Ciprian Mega este regizorul filmului „21 de rubini”, prezentat la Festivalul Internațional de Film de la Moscova. Participarea sa la festival și întâlnirea cu Vladimir Putin au fost invocate de Episcopia Oradiei în conflictul cu preotul.

Ar fi obținut un concediu medical nereal

Rechizitoriul include și acuzații privind obținerea ilegală a unui concediu medical. Procurorii susțin că, în ianuarie 2025, Ciprian Mega ar fi determinat un medic să treacă un diagnostic nereal în fișa medicală. Pe baza acestuia, preotul ar fi primit 14 zile de concediu medical. Certificatul ar fi fost depus la Protopopiatul Oradea pentru a amâna procedura disciplinară. Mega este acuzat de instigare la fals intelectual și uz de fals.

Ciprian Mega este acuzat și de divulgarea unor informații nepublice. Procurorii susțin că, la 1 mai 2025, preotul a publicat pe Facebook un fragment din declarația unui martor din dosarul penal. Documentul provenea din anchetă și nu era destinat publicității. Mega a fost trimis în judecată și pentru această faptă. Tribunalul Bihor va judeca acest caz.

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