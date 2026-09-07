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Gmail poate fi controlat prin comenzi vocale cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Ce fel de întrebări pot fi adresate

Gmail poate fi controlat prin comenzi vocale cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Ce fel de întrebări pot fi adresate
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Gmail poate fi controlat prin comenzi vocale cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Google a lansat oficial funcția Live, care permite utilizatorilor să poarte conversații naturale cu Inteligența Artificială (A.I.) în Gmail și alte aplicații. În Gmail, utilizatorii pot pune întrebări despre conținutul e-mailurilor și pot continua discuția pe aceeași temă.

Prin Gmail Live, utilizatorii pot pune Inteligenței Artificiale întrebări despre informațiile din e-mailuri și pot continua conversația pe aceeași temă. De exemplu, pot afla când are loc următorul eveniment la școală și dacă trebuie să aducă ceva. Pot fi adresate întrebări precum: „Când este următorul eveniment la şcoală?”, apoi conversația poate fi continuată cu „Am nevoie să aduc ceva la eveniment?”.

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Gmail poate fi controlat prin comenzi vocale cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Ce fel de întrebări pot fi adresate

Gmail poate fi controlat prin comenzi vocale cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Sursă foto: Shutterstock

Cum funcționează?

În acest sens, noua funcție oferă utilizatorilor posibilitatea de a adresa întrebări în limbaj natural, iar conversația este transcrisă și poate include linkuri relevante. Funcția este disponibilă și în Google Docs. Inteligența Artificială poate crea documente și poate căuta informații direct în conținutul acestora, arată News.ro.

De menționat faptul că înainte de crearea unui document, utilizatorii primesc un rezumat al informațiilor disponibile și pot cere modificări de conținut sau formatare. În Google Docs, funcția se lansează din butonul de acțiune plutitor (FAB – Floating Action Button), prin opțiunea „Creare vocală”.

În Google Keep, Inteligența Artificială poate crea notițe și liste, inclusiv liste de cumpărături. Utilizatorii pot cere, de exemplu, o listă cu ingredientele necesare pentru paste sau alte preparate, iar Inteligența Artificială le identifică și le adaugă automat. Funcția Live, lansată în beta în iunie 2026, este acum disponibilă pe Android și iOS pentru toți abonații Gemini.

„Aceste noi funcții conversaționale sunt lansate săptămâna aceasta. Sunt disponibile în Gmail și Keep pentru abonații Google AI Plus, Pro și Ultra și în Docs pentru abonații Pro și Ultra. Toate aceste funcții vor fi disponibile în curând pentru clienții Google Workspace pentru afaceri”, se arată pe blogul oficial al Google.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

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