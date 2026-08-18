Ministrul polonez pentru afaceri digitale a acuzat Meta de cenzură și reclame frauduloase care folosesc identitatea furată de la persoane reale. În România, Gândul a denunțat cenzura platformelor giganților tech, inclusiv Facebook sau Google.

Contul de Instagram al unui miliardar polonez, Rafal Brzoska, fondator al InPost, a fost blocat temporar după ce a criticat platforma că se folosește de pozele sale pentru a face reclame generate cu AI.

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Miliardar polonez blocat pe Instagram după ce a reclamat reclamele false generate cu AI

Într-o reclamă cu o imagine generată cu AI, Rafal Brzoska apărea încătușat, înconjurat de poliție, ceea ce l-a determinat să acuze platforma de furt de identitate.

După ce s-a plâns că materiale deepfake cu chipul său erau distribuite, contul i-a fost blocat temporar.

O instanță poloneză a decis în favoarea lui la începutul anului 2026, însă problema e pe departe rezolvată.

„Aceasta este cenzură în forma sa cea mai întunecată”, s-a plâns Krzysztof Gawkowski, ministrul polonez al afacerilor digitale.

GÂNDUL a denunțat cenzura digitală în România

GÂNDUL.ro a denunțat în mai 2026 cenzura digitală după ce traficul și vizibilitatea articolelor critice la adresa puterii politice au fost drastic limitate de către platforme ca Google și Facebook.

Dezvăluirile Gândul despre Google au fost cenzurate de Google. Materialele nu au fost preluate de Discover și au ajuns la cititori doar din site, WhatsApp sau Facebook.

Peste noapte, traficul Gândul, publicație aflată până anul trecut în primele 10 site-uri de știri din România, s-a prăbușit. De la peste jumătate de milion de vizitatori unici zilnic, site-ul a ajuns să înregistreze puțin peste 100.000 de utilizatori pe zi.

Abuzul asupra publicației noastre a început în perioada declanșării crizei politice din aprilie 2026, după ce PSD a anunțat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Dezvăluirile Gândul despre personajele zilei, răsfățate de ONG-uri, fact-chekeri și rețele de influență digitală, premierul Bolojan și USR, au fost complet ignorate de motorul de căutare.

Ministrul Digitalizării din Polonia acuză Meta de cenzură: „Este vorba despre siguranța a milioane de oameni”

Ministrul a acuzat Meta că are tehnologia și resursele necesare pentru a combate fraudele. În 2024, autoritatea poloneză pentru protecția datelor a ordonat companiei să oprească reclamele care folosesc datele personale ale miliardarului.

Ministrul avertizează că utilizatorii platformelor de socializare a companiei Meta sunt în pericol.

„Este vorba despre siguranța a milioane de polonezi care își pot pierde economiile din cauza reclamelor frauduloase, a deepfake-urilor și a investițiilor false”, a spus ministrul.

Gawkowski a anunțat că guvernul polonez va trage la răspundere platformele online care nu sunt sigure pentru utilizatorii polonezi. O lege menită să implementeze normele Uniunii Europene pentru reglementarea platformelor digitale este în curs de pregătire.

„Meta face bani din asta”: Aroganța și lăcomia marilor companii de tehnologie cresc de la an la an

Rafał Pikuła, redactor-șef al revistei Spider’s Web, a abordat subiectul la postul de radio polonez Radio 24.

El a subliniat că numai cazul antreprenorului polonez este vârful aisbergului.

„Nu avem nicio șansă. Și nu doar pentru că suntem pioni în acest joc imens al marilor companii tehnologice. Mai presus de toate, trebuie spus tare și clar că Meta și alte mari companii tehnologice fac bani din asta”, a declarat Pikuła.

El a subliniat că modelul de afaceri al acestor platforme se bazează pe manipularea conținutului, iar „aroganța, trufia și lăcomia acestor platforme cresc doar cu fiecare an care trece”.

Sursa Foto: Profimedia/Guvernul Poloniei