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Ilie Bolojan, mesaj de solidaritate la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie

Ilie Bolojan, mesaj de solidaritate la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie
Premierul interimar Ilie Bolojan (FOTO - ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO)
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Premierul demis Ilie Bolojan a transmis, vineri, un mesaj de comemorare a victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001, la 25 de ani de la atacurile care au zguduit Statele Unite.

„Astăzi îi comemorăm pe cei care și-au pierdut viața în atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001”, a transmis Ilie Bolojan, într-un mesaj publicat pe Facebook.

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Mesajul transmis de Ilie Bolojan Bolojan la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie

Premierul demis a subliniat că, la un sfert de secol de la atentate, memoria victimelor și a evenimentelor din 2001 rămâne vie.

11 septembrie ne-a arătat cât de ușor se pot schimba lucrurile pe care le considerăm firești: libertatea, siguranța și încrederea dintre oameni și țări”, a scris Bolojan.

„Acesta este motivul pentru care trebuie să le prețuim mai mult și să facem, fiecare dintre noi, partea lui pentru a le păstra”, a mai transmis premierul.

În mesajul său, Ilie Bolojan a reafirmat solidaritatea României cu Statele Unite și cu poporul american, în ziua dedicată comemorării victimelor atentatelor de la 11 septembrie.

„România este alături de Statele Unite și de poporul american în această zi de comemorare”, a încheiat Bolojan.

Statele Unite marchează vineri 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, prin ceremonii organizate la New York, Pentagon și în Pennsylvania. La New York, vicepreședintele JD Vance va participa la comemorarea de la Ground Zero, alături de foștii președinți Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton și de primarul New Yorkului, Zohran Mamdani. Președintele Donald Trump va participa, în schimb, la ceremonia organizată la Pentagon, unde este așteptat să susțină un discurs.

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