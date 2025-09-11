Prima pagină » Comunicate de presă » Stanton Chase sărbătorește 20 de ani de excelență în România, cu peste 1.000 de proiecte, 500 de clienți din industrii și mii de lideri formați

11 sept. 2025, 17:00, Comunicate de presă
Stanton Chase sărbătorește 20 de ani de excelență în România, cu peste 1.000 de proiecte, 500 de clienți din industrii și mii de lideri formați

București, 11 septembrie 2025. Stanton Chase, una dintre cele mai importante firme internaționale de executive search și consultanță în leadership, împlinește douăzeci de ani de activitate în România, celebrând un parcurs de succes care include peste 1.000 de proiecte finalizate, parteneriate cu peste 500 de companii din diverse industrii și dezvoltarea continuă a mii de lideri care conturează peisajul de business românesc. Această performanță a fost sărbătorită în cadrul întâlnirii anuale a partenerilor EMEA, găzduită la București, care a reunit partenerii Stanton Chase din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, alături de Consiliul Global de Administrație al companiei.

În cei 20 de ani de activitate, Stanton Chase a evoluat dintr-un partener de executive search într-unul cu rol activ în formarea leadershipului din România, într-un context marcat de provocări constante pentru lideri și pentru continuitatea afacerilor, în care adevăratul leadership se reflectă prin dezvoltare continuă. Compania a sprijinit mii de profesioniști, a ajutat organizațiile partenere să devină mai puternice și a contribuit la dezvoltarea comunității de afaceri din România, devenind un aliat de încredere în traversarea perioadelor dificile.

„Biroul nostru din București a obținut rezultate excepționale pe întreaga gamă de servicii timp de douăzeci de ani. Comparând situația de astăzi cu cea de acum douăzeci de ani, constatăm că sucursala a depășit toate așteptările și a avut un impact semnificativ în cadrul rețelei. Doresc să mulțumesc în mod special lui Marius Precu și echipei sale talentate pentru dedicare și profesionalism. România a înregistrat progrese remarcabile, iar colegii noștri din București au făcut parte din această poveste de succes. Angajamentul lor față de clienți și comunitatea liderilor de afaceri din România a fost exemplar”, a declarat Çağrı Alkaya, Președintele Global al Consiliului de Administrație și Managing Partner al biroului din Londra.

Biroul din București colaborează cu companii din diverse sectoare, inclusiv retail, sănătate, industrie, tehnologie și portofolii de private equity, printre altele. Ca firmă de consultanță în leadership, Stanton Chase oferă servicii de executive search, evaluare și dezvoltare a executivilor, soluții pentru consiliile de administrație și guvernanță corporativă, fiecare proiect beneficiind de implicarea directă a consultanților seniori, un element definitoriu al abordării companiei la nivel global.

„România oferă oportunități extraordinare, iar poziția noastră ne avantajează pentru a le valorifica. Vom continua să oferim servicii inovatoare și bine documentate, consolidând în același timp relațiile cu clienții și cu profesioniștii cu care lucrăm. Doresc să mulțumesc Consiliului Global de Administrație al Stanton Chase și echipei noastre de leadership pentru sprijin, și în special clienților și comunității liderilor de business care ne-au acordat încredere în acești douăzeci de ani. Încrederea lor alimentează succesul nostru continuu”, a declarat Marius Precu, Managing Partner, aflat la conducerea biroului din București din 2016.

Sincronizarea aniversării cu întâlnirea anuală a partenerilor a subliniat rolul important al biroului din București în cadrul operațiunilor europene Stanton Chase. Pe măsură ce sucursala locală intră în al treilea deceniu de activitate, aceasta continuă să își consolideze baza de expertiză în industrie și relațiile cu clienții, pregătindu-se să susțină evoluția continuă a mediului de afaceri din România și să răspundă cerințelor companiilor din regiune.

Despre Stanton Chase Fondată în 1990, Stanton Chase a devenit una dintre cele mai importante firme internaționale de executive search și consultanță în leadership. Cu 70 de birouri în 45 de țări și peste 350 de consultanți, firma combină acoperirea globală cu expertiza locală, asigurând implicarea consultanților seniori în fiecare proiect. În România, Stanton Chase a colaborat cu peste 500 de clienți, inclusiv companii de top din principalele sectoare economice, printre care se numără UiPath, Vodafone, Regina Maria, Coca-Cola, Astra Zeneca, Mega Image, Deloitte, BMW Group, Michelin, și alții.

Media contact:

Iuliana Mustățea

Communication Manager

[email protected] | +40 720 067 121

