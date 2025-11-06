Prima pagină » Comunicate de presă » Stivuitorul electric – eficiență, integrare și costuri optimizate într-o logistică modernă (P)

06 nov. 2025, 14:43, Comunicate de presă
În contextul actual al depozitelor, unde eficiența și sustenabilitatea devin elemente cheie, alegerea unui stivuitor electric nu mai este doar o decizie operațională — este o decizie strategică. Integrat inteligent în infrastructura logistică și analizat atent din perspectiva costurilor pe termen lung, un stivuitor electric poate deveni un pilon al performanței din depozit.

De ce tot mai multe depozite alătură stivuitorului electric infrastructura logistică

Pe măsură ce mediile de lucru industriale adoptă standarde mai stricte pentru emisii, zgomot şi productivitate, stivuirea cu ajutorul echipamentelor electrice devine tot mai frecventă. Avantajele sunt multiple: lipsa emisiilor directe, operare mai silențioasă şi reducerea nevoii de ventilație industrială intensă.
Totodată, adopția unui stivuitor electric presupune şi o revizuire a infrastructurii: zone dedicate de încărcare a bateriilor, prize de mare putere, spaţii pentru depozitarea bateriilor vechi sau de schimb. Această integrare poate cere o investiție inițială, dar creează un cadru optim pentru economii reale pe termen mediu şi lung.

Avantajele tehnice şi operaţionale ale stivuitoarelor electrice

  • Emisii zero în punctul de utilizare — esențial pentru hale înghesuite sau spații cu ventilaţie redusă.
  • Nivel redus de zgomot — condiţie importantă pentru medii logistice ce solicită confortul operatorilor sau unde este necesară comunicare eficientă.
  • Costuri de întreținere mai mici — motor electric cu mai puține piese în mișcare, fără schimburi frecvente de ulei sau filtre.
  • Flexibilitate și manevrabilitate sporită — ideale pentru depozite cu rute variabile, culoare înguste sau manipulare de mărfuri pe piste multiple.

Bateria, infrastructura de încărcare și autonomia — elementele cheie care fac diferența

Un stivuitor electric funcţionează doar atât timp cât bateria permite, iar perioada de încărcare, instalaţia electrică disponibilă şi planificarea operaţională devin factori esenţiali. De exemplu, studiile indică faptul că în scenarii de utilizare intensă, costurile totale de deţinere pentru stivuitoare diesel pot depăşi cele electrice cu ~58% pe un ciclu de 5 ani.
Astfel, criteriile de infrastructură includ:

  • staţii de încărcare rapide sau schimb de baterii;
  • prize industriale compatibile (400 V, 50 Hz, etc) şi cabluri dedicate;
  • spaţii sigure pentru stocare a bateriilor vechi, cu ventilare şi prevenţie incendiu;
  • planuri de rotaţie a utilajelor pentru a evita blocarea operaţională în schimburi multiple.

Stivuitor electric vs. diesel — o comparaţie stratificată

Costuri inițiale

Un stivuitor electric presupune, de regulă, un cost de achiziţie mai ridicat decât unul diesel echivalent. Acest lucru este cauzat de preţul bateriei şi de tehnologia electrică integrată.

Costuri de operare și întreținere

  • Electric: consum redus de energie, costuri mici de întreținere, mai puține filtre/ulei.
  • Diesel: combustibil, service complex, emisii şi costuri de ventilaţie suplimentare.

Autonomie și flux de lucru

  • Diesel: autonomie extinsă, alimentare rapidă.
  • Electric: autonomie dependentă de baterie, timp de încărcare posibil downtime dacă nu există o rotaţie sau infrastructură adecvată.

Mediu și reglementări

Stivuitoarele electrice oferă un avantaj major în contextul reglementărilor privind emisii şi cerinţelor pentru spaţiile interioare.

Cost total de proprietate (TCO)

Pe 5 ani sau mai mult, diferențele devin vizibile: consum redus și întreținere mai mică pot face din varianta electrică cea mai rentabilă, dacă infrastructura și utilizarea sunt compatibile.

Criterii de alegere a unui stivuitor electric potrivit

  1. Capacitatea de ridicare – definește tipul de sarcini (paleți, containere, materiale grele).
  2. Înălțimea de lucru și spaţiul rămas – dacă depozitul are rafturi înalte, manevrarea trebuie să fie prevăzută.
  3. Numărul de schimburi / timpul de funcționare pe zi – pentru utilizare intensă (3 schimburi) asigură infrastructura de încărcare sau baterii swap.
  4. Infrastructura electrică existentă – dacă aceasta nu există, investiţia iniţială creşte.
  5. Tipul de mediu de operare – spaţii închise, hale frigorifice, zone cu emisii limitate susţin opţiunea electrică.
  6. Inovaţii tehnologice – baterii litiu-ion, telemetrie, software de management al flotei pot adăuga valoare pe termen lung.

Cum integrezi un stivuitor electric în depozitul tău pentru performanţă maximă

  • Realizează un audit energetic, care să identifice consumul actual şi potenţialul sistemului electric.
  • Planifică zona de încărcare – poziţionează stațiile aproape de fluxul de lucru, cu acces ușor, fără să blochezi traseele.
  • Introdu rotaţia bateriilor – dacă sunt mai multe utilaje, un sistem de schimb rapid poate reduce downtime-ul.
  • Monitorizează utilizarea reală – date despre orele de funcționare, încărcări, parametri de eficiență, pentru a ajusta planul.
  • Optimizează fluxul logistic – stivuitoarele electrice se integrează ideal cu rafturi înalte, culoare optimizate, iluminat eficient şi sistem de gestionare a stocurilor.

Concluzie

Investiția într-un stivuitor electric nu este doar o alegere bună pentru mediu — este, dacă este integrată corect, o decizie economică inteligentă. Reducerea costurilor operaţionale, adaptarea la reglementările de mediu şi oportunitatea de a integra utilajul într-o infrastructură logistică modernă creează un avantaj competitiv real. Verifică exact ce volum de muncă ai, ce spațiu ocupi şi ce infrastructură electrică necesită operaţiunea — astfel vei lua o decizie solidă, care susţine eficienţa companiei pe termen lung.

