Ce muzee, teatre și expoziții poți vizita gratuit de Ziua Culturii Naționale 2026

Ziua Culturii Naționale 2026 aduce din nou acces gratuit la muzee, spectacole de teatru, concerte și evenimente speciale în București și în marile orașe din țară. Instituțiile din subordinea Ministerului Culturii propun expoziții, tururi ghidate, proiecții de film și întâlniri cu artiști.

Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, celebrată pe 15 ianuarie, instituțiile publice de cultură din subordinea Ministerul Culturii își deschid porțile pentru public, cu intrare gratuită la o gamă amplă de evenimente, potrivit G4Media.ro.

Programul se desfășoară atât în București, cât și în numeroase orașe din țară.

Ce poți vizita gratuit în București

La Biblioteca Națională a României, publicul poate vizita expoziția „Expresii ale portului tradițional de pe teritoriul României în lucrări de grafică”, ce reunește 70 de desene și acuarele din colecțiile speciale. Tot aici are loc conferința cu ateliere „Genealogie și practici culturale” (15 ianuarie, 14:00 – 16:10), cu invitați precum Maia Morgenstern, Filip Florian, Radu Tudorancea și Gabriela Petre.

Muzeul Național de Artă Contemporană propune un tur ghidat al expoziției „Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor” (15 ianuarie, 17:30), urmat de un DJ set cu Zadiel. Accesul este gratuit, fără rezervare.

La Muzeul Național al Țăranului Român, Ziua Culturii Naționale include workshopul „IA cu povești”, vernisaje de expoziții, un program artistic complex și proiecția filmului „Moartea domnului Lăzărescu”, urmată de o sesiune Q&A.

Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa oferă intrare gratuită la expozițiile permanente și la expoziția „8”, precum și un treasure hunt intitulat „Poezia Naturii”, inspirat din opera lui Mihai Eminescu.

La Muzeul Național de Istorie a României, accesul este gratuit la expozițiile permanente și temporare, inclusiv la prezentarea unui album cu manuscrise ale poetului Vasile Alecsandri.

Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi invită publicul la vizitarea expoziției „Zoom in. Zoom out. România în hărți”, iar Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti organizează programul „Dor de Eminescu… 176 de ani de la nașterea marelui poet”.

Pe scena Teatrul Național I.L. Caragiale, publicul poate urmări spectacolele „Moroi și păpădii” și „Exil”, în timp ce teatrul oferă și tururi ghidate gratuite, proiecții luminoase și acces la Muzeul TNB.

Centrul Național de Artă Tinerimea Română organizează Gala MUSICRIT la Ateneul Român și concertul „Ziua Culturii Naționale” la Palatul Tinerimea Română.

Evenimente culturale în țară

La Iași, Complexul Muzeal Național Moldova propune expoziții și ateliere de scriere creativă, iar Opera Națională Română Iași susține un concert la Palatul Culturii. Teatrul Național Vasile Alecsandri prezintă spectacolul „D-ale carnavalului”.

La Cluj-Napoca, Teatrul Național Lucian Blaga și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei includ spectacole și expoziții speciale în program.

La Sibiu, Muzeul Național Brukenthal este partener în organizarea vernisajului expoziției „TREI”, iar la Târgu Jiu, Muzeul Național Constantin Brâncuși deschide seria evenimentelor dedicate Anului Brâncuși.

Evenimente speciale au loc și la Sinaia, Bacău, Constanța, Timișoara și Târgu Mureș, cu recitaluri, spectacole de teatru și expoziții, toate cu acces gratuit sau în limita locurilor disponibile.

La nivel național și internațional, Muzeul Național George Enescu oferă expoziții, recitaluri și intrare liberă la sediile de la Sinaia și Tescani. Totodată, Institutul Național al Patrimoniului organizează, la Roma, expoziția „IILE REGINELOR. Tezaurul brodat al Reginelor”.