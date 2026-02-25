Prima pagină » Cultură » Formația Trooper desființează acuzațiile deputatei POT care vrea să le anuleze concertele. „Prin muzica noastră copiii sunt învățați istorie. Ea este în Comisia de Cultură. E grav. România are probleme reale”

Formația Trooper desființează acuzațiile deputatei POT care vrea să le anuleze concertele. „Prin muzica noastră copiii sunt învățați istorie. Ea este în Comisia de Cultură. E grav. România are probleme reale”

Ruxandra Radulescu
25 feb. 2026, 18:46, Cultură
Formația Trooper desființează acuzațiile deputatei POT care vrea să le anuleze concertele.
Solistul formației Trooper, Alin Dincă, pe numele de scenă „Coiotu”, a afirmat în exclusivitate pentru Gândul, că deputata POT s-a bazat strict pe criterii superficiale, în intenția ei de a le anula concertele. Artistul a subliniat că politiciana, membră a Comisiei de Cultură, nu s-a documentat corect în privința muzicii pe care o fac, ale cărei versuri evocă și istoria României și face parte din proiecte educative pentru elevi.

Legendara formație Trooper este apreciată de fani nu numai pentru calitatea muzicii, dar și pentru versurile care povestesc cu o deosebită expresivitate și forță lirică istoria românilor. Din bogata discografie, amintim, ca referință, albumele: „Ștefan cel Mare – Poemele Moldovei” sau „Vlad Țepeș – Poemele Valahiei”.

„Se sare peste toate lucrurile bune pe care le-am făcut, bazându-se pe o imagine”

Acuzațiile deputatei POT au venit ca un șoc  nu numai pentru fanii trupei, dar și pentru membrii formației. Solistul Alin Dincă, cunoscut drept Coiotu, a precizat că deputata Maria Corcheș a judecat trupa după „imagine”, fără să se intereseze de muzica formației și fără să țină cont de implicarea membrilor în acțiuni de binefacere.

„Ce ne-a deranjat cel mai mult a fost că s-a legat de o imagine, fără să se intereseze ce se întâmplă în spatele imaginii, fără să asculte muzică Trooper, sau fără să se intereseze ce am făcut noi, în decursul acestor 30 de ani. A venit și ne-a acuzat că stricăm mințile tinere.

Muzica noastră de pe Poemele Moldovei, Poemele Valahiei și Poemele românilor este studiată în anumite proiecte școlare pilot, unde se încearcă să fie învățați copiii istorie cu ajutorul muzicii.

Ionuț

Ionuț „John” Covalciuc – baterie, Luis Pătrășcan – chitară bas, Alin „Coiotu” Dincă – solist vocal , Aurelian „Balaurul” Dincă – chitară, Cristian Oftez – chitară

Se sare peste toate lucrurile bune pe care le-am făcut, toate ajutoarele pe care le-am dat la inundații în Moldova, toată alăturarea noastră cu Bikers for Humanity în care am ajutat să fie construite case pentru familii nevoiașe, centre pentru copii șamd. Toate au fost date la o parte și, bazându-se, pe o imagine, a spus: „Uite sataniștii care strică mințile tinere!” „, a declarat Alina „Coiotu” Dincă.

FOTO: Alin

FOTO: Alin „Coiotu” Dincă – solist Trooper/ Facebook

„Dacă era deputată serioasă, știa că în București nu există nici măcar o sală dedicată pentru concerte”

Artistul a mai punctat că Sala Palatului nu este un spațiu dedicat, exclusiv, evenimentelor pentru copii. De asemenea, a atras atenția că, în București nu există nici măcar o singură sală special construită pentru concerte de mare anvergură, care să ofere acustica potrivită și alte facilități.

„În al doilea rând s-a legat de faptul că evenimentele au loc la Palatul Copiilor, (pe 28 februarie și pe 1 martie). Faptul că se numește Palatul Copiilor nu înseamnă că se petrec doar evenimente pentru copii. Acolo au loc și conferințe și piese de teatru, au loc o grămadă de chestii.

În al treilea rând, dacă era deputată serioasă, știa că în București nu există nici măcar o sală dedicată pentru concerte. Nu există în București capitală europeană. Oficial, Sala Palatului e sală de conferințe, Sala Polivalentă e sală de sport, așa că ne ducem pe unde se poate să ne ducem”, a mai adăugat muzicianul de la „Trooper”, a afirmat Alin Dincă.

FOTO: Alin

FOTO: Alin „Coiotu” Dincă – solist Trooper/ Facebook

„România are probleme reale”

Un alt aspect desoebit de important pe care Alin Dincă a simțit să-l sublinieze este că politiciana, care a vrut să anuleze un concert rock într-o capitală europeană a anului 2026, este membră a Comisiei de Cultură. Acesta a atras atenția că o astfel de cenzură poate crea un precedent periculos, ce ar duce la interzicerea altor produse culturale, de la filme, până la spectacole de teatru sau cărți.

„Nu mai spun că în al patrulea rând, România are probleme reale. Un alt lucru foarte important e faptul că ea este în Comisia de Cultură.

Partea proastă este că dacă tu încerci să oprești un eveniment pentru că nu ți-a plăcut afișul, pentru că ai considerat că te lezează, înseamnă că mâine o să te lezeze coperta unei cărți, afișul unui film sau a unui spectacol de teatru. Odată ce s-a creat precedentul ăsta, e grav”, a argumentat Coiotu’.

Formația Trooper/ Facebook

Formația Trooper/ Facebook

„Ne reproșează că suntem în Postul Mare. Eu sunt creștin practicant”

Alin Dincă a adresat și pseudo-argumentul  deputatei POT, potrivit căruia concetul formației Trooper ar trebui anulat deoarece are loc în Postul Mare. Muzicianul a ținut să afirme că este „creștin practicant”.

„Ne reproșează că suntem în Postul Mare. Eu vă spun, ca un creștin practicant ce sunt, că nu am pretenția de la nimeni ca în momentul în care eu sărbătoresc ceva religios ca oamenii de altă confesiune să stea în loc.

România nu este cum a spus doamna „o țară creștină” este o țară laică, prin Constituție. Fiecare are dreptul să facă ce vrea atât timp cât respectă drepturile celuilalt. Noi nu am lezat pe nimeni, nu băgăm pe nimeni cu forța la concert”, a conchis acesta.

FOTO: Facebook

