Adrian Severin: „Există o mare parte a populației din Iran care vrea liberalizarea vieții”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre faptul că populația din Iran își dorește un trai al vieții mai liber atât din perspectiva religicioasă, cât și politică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Deci există, fără îndoială, o mare parte a populației care dorește o relaxare a vieții, o liberalizare. Eu nu spun democratizare. De ce? Pentru că atunci când spunem democratizare ne gândim la modelul nostru de democrație.”

