Adrian Severin: „Există o mare parte a populației din Iran care vrea liberalizarea vieții”

04 mart. 2026, 08:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre faptul că populația din Iran își dorește un trai al vieții mai liber atât din perspectiva religicioasă, cât și politică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Deci există, fără îndoială, o mare parte a populației care dorește o relaxare a vieții, o liberalizare. Eu nu spun democratizare. De ce? Pentru că atunci când spunem democratizare ne gândim la modelul nostru de democrație.

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre faptul că populația din Iran își dorește un trai al vieții mai liber atât din perspectiva religicioasă, cât și politică. Acesta povestește despre ultima s-a vizită unde a văzut fete care nu mai țineau neapărat cont de rigorile vestimentare. Severin spune că în Iran se dorește o relaxare a vieții oamenilor. El crede că modelul democrației din România, modelul euro-atlantic de democrație nu se poate aplica pentru Iran.

„Adică era o anumită liberalizare a vieții, o presiune mai mică a elementelor religioase, o oarecare distanțare între decidenții politici, să zicem guvern și structurile religioase. Deci ultima dată când am fost acolo, acum câteva luni, spuneam apăruseră și minijupurile. Ceea ce este esențial pe străzi. Am văzut cu ochii mei după ce chiar una dintre gazde mi-a atras atenția. Ați observat? Ați văzut ce schimbări sunt? De asemenea, voalul era purtat mai mult sau mai puțin mult de fete erau fără voal. Deci există, fără îndoială, o mare parte a populației care dorește o relaxare a vieții, o liberalizare. Eu nu spun democratizare. De ce? Pentru că atunci când spunem democratizare ne gândim la modelul nostru de democrație. Eu nu cred că în Iran, ca de altfel nici în Rusia, modelul nostru de democrație, modelul euro-atlantic de democrație se potrivește, poate fi aplic.”, a declarat Adrian Severin.

