Credința înseamnă fapte. Măicuțele de la Mănăstirea Ghighiu construiesc un centru social pentru oamenii nevoiași. Află cum poți contribui

Măicuțele de la Mănăstirea Ghighiu, lăcaș de cult atestat documentar încă din secolul al XVII-lea, au inițiat contruirea unui Centru Cultural-Social Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu. Proiectul poate găzdui 90 de persoane și include, mai atât un loc de rugăciune, cât și o expoziție.

Pentru personalul monahal de la Mănăstirea Ghighiu, credința se concretizează în fapte, de aceea au pus bazele unui proiect destinat persoanelor nevoiașe, menit să devină un loc de alinare.

Centru Cultural-Social Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu va fi construit în Mănăstirea Ghighiu, un monument arhitectural de valoare rară, atestat, pentru prima dată, într-un document de la 1601, scris de Bunea, fiul logofătului Coresi.

Maica stareță Stavrofora Epiharia Lungu apelează la bunăvoința credincioșilor pentru înființarea Centrului Cultural-Social Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, care include 90 de locuri de cazare, sală de mese, o sală pentru conferințe, o sală de expoziții și un mic paraclis. Proiectul este realizat de experți în domeniul arhitecturii, construcțiilor și monumentelor fiind amplu și costisitor.

Cei care doresc să facă o donație cât de mică pentru a ajuta la ridicarea centrului pentru cei nevoiași au la dispoziție următoarele conturi:

Mănăstirea Ghighiu

IBAN: RO37 RNCB 00690 44876 940001

CUI 9944240.

Istoria fascinantă a Mănăstirii Ghighiu

Într-un document medieval, logogătul Bunea mărturisea că a respectat jurământul făcut față de tatăl său de a nu se atinge de domeniul mănăstirii, ctitorie a acestuia şi a soţiei sale, jupâniţa Slăviţa.

„Pentru rândul sfintei mănăstiri eu m-am temut, fiindcă aşa a lăsat tatăl meu Coresi logofătul, cu mare blestem, ca să nu aibă a vinde nimeni din rudenia noastră, ci aşa cam întocmit cu jupan Mihaiu şi cu jupan Stanciul ca să-şi stăpânească şi să-şi ţie singură mănăstirea cu grădinile şi livezile”, se menționează în actul din secolul al XVII-lea.

Ansamblul arhitectural al Mănăstirii Ghighiu cuprinde Biserica Mare, Biserica Mică, altarul de vară și un izvor cu foișor. Biserica Mare a fost construită în stil neoclasic, la sfârșitul secolului XIX. Construcția a rămas aproape intactă după cutremurul din 1940, cu o magnitudine de 7,7 , când doar două turle mici au fost afectate.

În interiorul impunător și cu detalii arhitecturale de o măiestrie și delicatețe desăvârșite, credincioșii își regăsesc alinarea spirituală.

FOTO: site Mănăstirea Ghighiu

Recomandarea autorului: