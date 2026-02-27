Prima pagină » Știri » Reabilitarea Casei Coandă costă Academia Română peste 2 milioane de euro, în plină perioadă de austeritate. Cum justifică reprezentanții instituției toate cheltuielile

Cristian Lisandru
27 feb. 2026, 05:00, Știri
Academia Română reabilitează Casa Coandă, clădită în anul 1910 de tatăl lui Henri Coandă, generalul Constantin Coandă. Lucrările de reabilitare au fost demarate în luna iunie 2025, iar contractul are o valoare de peste 2 milioane de euro. Într-o perioadă de austeritate, semnele de întrebare nu au întârziat să apară, iar Gândul a solicitat reprezentanților instituției precizări legate de aceste cheltuieli efectuate pentru reabilitarea monumentului istoric.

Profesor de matematică la „Școala națională de poduri și șosele din Capitală” – fost premier al României în 1918 și secretar general al Ministerului de Război -, generalul Coandă a deținut de-a lungul timpului funcții și în învățământul militar la „Școala de ofițeri de artilerie, geniu și marină” București și „Școala Superioară de Război”.

De asemenea, generalul Constantin Coandă a fost ministru de Externe al României.

  • Potrivit reprezentanților Asociației „Henri Coandă”, construcția a costat, în 1910, aproximativ 88.000 de lei, echivalentul a 2 milioane de euro în zilele noastre.
  • Acum, pentru reabilitare, Academia Română va cheltui peste 2 milioane de euro.
  • Imobilul este compus din parter, etaj, mansarda, subsol, având o mică curte interioară, de pe fosta stradă Ana Ipătescu (actualul Bulevard Lascăr Catargiu)
  • Proiectarea imobilului a durat două luni, iar construcția s-a încheiat în alte trei luni.

„Din lipsa bugetului alocat în anul 2024, nu s-a putut proceda la demararea execuției lucrărilor”

Conform reprezentanților Academiei Române, „Casa Memorială Henri Coandă”, proprietate a Academiei Române, este inclusă într-un proiect de reabilitare a clădirii monument istoric și de amenajare a Muzeului „General Constantin Coandă și inginer Henri Coandă”.

„Din lipsa bugetului alocat în anul 2024, nu s-a putut proceda la demararea execuției lucrărilor. Precizăm că în acest moment, proiectul deține atât certificatul de urbanism, cât și toate avizele și acordurile necesare începerii lucrărilor.

Având în vedere bugetul alocat pe anul în curs, constatăm, din nou, cu mare regret, că alocațiile bugetare sunt total insuficiente în raport cu obiectivele incluse în programul de investiții ale Academiei Române.

În acest context, Academia Română a întreprins nenumărate demersuri, pe care le va continua, pentru o serie de obiective de investiții, între care și Muzeul «General Constantin Coandă și inginer Henri Coandă», care a fost prioritizat maxim în proiecția bugetară pentru anul 2025”, au transmis reprezentanții Academiei Române, la finalul lunii aprilie.

Procedura de atribuire, contestată de trei ori la CNSC

La solicitarea Gândul, reprezentanții Academiei Române au transmis, în exclusivitate, informații despre desfășurarea licitației, valoarea contractului, firmele care au câștigat această licitație și o prezentare punctuală a lucrărilor de reabilitare care urmează a fi efectuate pentru suma de 2 milioane de euro.

Procedura de atribuire a fost contestată de 3 ori la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

Procedura de atribuire a fost contestată de 3 (trei) ori la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C.), și ca urmare a punerii în aplicarea a Deciziei C.N.S.C. nr. 179/C6/11 din 22.01.2024 și în urma finalizării procedurii de achiziție publică contractul de execuție lucrări nr. 100/31.05.2024 a fost atribuit contestatarului Asocierea S.C. ACIS CONTRACTOR S.R.L. (lider de asociere) cu S.C. CASA DESIGN S.R.L. (asociat) cu S.C. HIDROSALT B92 S.R.L. (asociat) și cu S.C. STEFA STEEL SOLUTIONS S.R.L. (asociat)”, au transmis reprezentanții Academiei Române prin biroul de Comunicare și imagine. (decizia CNSC poate fi parcursă, integral, AICI).

Casa Coandă | Foto – Mediafax

Cum a crescut valoarea contractului și ce acte adiționale au fost semnate

Casa Coandă – au precizat reprezentanții Academiei Române, în exclusivitate pentru Gândul – a fost inclusă în Programul Strategic al Academiei Române 2018-2022, iar demararea procedurii de achiziție publică a fost demarată încă din anul 2021 pentru achiziția serviciilor de proiectare și autorizare.

În ceea ce privește acuzațiile apărute în spațiul public, conform cărora academicianul Ioan Dumitrache – secretarul general al Academiei Române – ar fi făcut „jocurile” în contextul acestui contract de reabilitate a Casei Coandă, reprezentanții Academiei Române au transmis că toate hotărârile și aprobările au fost luate în consens”.

„Domnul academician Ioan Dumitrache, în calitate de secretar general al Academiei Române, printre alte atribuții, coordonează activitatea aparatului de lucru propriu al Academiei Române, iar toate hotărârile și aprobările au fost luate în consens de către toți membrii Biroului Prezidiului, membrii Prezidiului și membrii Adunării Generale, după caz”, s-a mai precizat în răspunsul Academiei Române.

În anul 2023 a fost demarată și procedura pentru achiziția lucrărilor de execuție.

Valoarea inițială a contractului de reabilitare a Casei Coandă, semnat în 2024, a fost de 9.455.435,22 lei, fără TVA. Ulterior, potrivit informațiilor transmise de Academia Română, au fost semnate 2 acte adiționale prin care valoarea contractului a fost majorată în anul 2025.

Foto – Mediafax

„Valoarea contractului nr. 100/2024 este de 9.455.435,22 lei, fără TVA.

Având în vedere prevederile legale referitoare la majorarea salariului minim, ca urmare a modificării salariului minim pe economie față de momentul semnării contractului, a fost semnat Actul Adițional nr. 1, prin care s-a majorat valoarea contractului cu suma de 413.084,62 lei, fără TVA, care reprezintă majorare manoperă, de la 9.455.435,22 lei, fără TVA, la 9.868.519,14 lei, fără TVA.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 – Partea I privind Codul Fiscal, actualizată în baza actelor normative modificatoare, art. 291 „(1) Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%”, a fost încheiat Actul Adițional prin care s-a majorat valoarea contractului cu 197.310,40 lei”, a transmis Academia Română, în exclusivitate pentru Gândul.

  • Valoarea totală a contractului – fără TVA – este de 9.652.745,62 lei, respectiv 1.930.549,124 euro.
  • Dacă adăugăm TVA – 21% – rezultă că valoarea totală a contractului este de 11.679.822,200 lei, respectiv 2.335.964,44 euro.

Imagine cu Casa Memoriala Henri Coanda, in Bucuresti, marti, 29 iulie 2014. OCTAV GANEA / MEDIAFAX FOTO

Academia Română: „De 111 ani se cunoaște faptul că asupra imobilului nu s-au realizat intervenții majore, după anul 1978 s-au realizat modificări interioare”

În răspunsul transmis la solicitarea Gândul reprezentanții Academiei Române au precizat că nu au fost realizate – timp de 111 ani, „intervenții majore” la Casa Coandă, iar imobilul-monument istoric „necesită intervenții de urgență pentru a opri procesul de degradare”.

Construcția amplasată pe actualul Bd. Lascăr Catargiu nr. 29 (fostă Ana Ipătescu/ Colței) a fost edificată în anul 1910.

În această perioadă, de 111 ani se cunoaște faptul că asupra imobilului nu s-au realizat intervenții majore.

  • După anul 1978 s-au realizat modificări interioare, schimbând configurația inițială a casei.
  • În toată această perioadă, proprietarii/administratorii/chiriașii imobilului s-au tot schimbat, însă după anul 2008 imobilul nu a mai fost utilizat, degradându-se în toți acești ani într-un mod accelerat.
  • Imobilul necesită intervenții de urgență pentru a opri procesul de degradare care duce la pierderea elementelor cu valoare arhitecturală istorică.

Înlocuirea învelitorii, pentru stoparea infiltrațiilor ce afectează podul și mansarda construcției și restaurarea construcției, cu refacerea atât a elementelor deteriorate ale fațadelor cât și ale componentelor artistice interioare reprezintă principalele măsuri ce trebuie întreprinse asupra imobilului”, susțin reprezentanții Academiei Române.

Ce lucrări de reabilitate vor fi efectuate la Casa Coandă

Reprezentanții Academiei Române au precizat că – din punct de vedere funcțional – „se propune ca destinațiile încăperile să fie distribuite respectând fluxuri de circulație, astfel încât să fie potrivit pentru noua funcțiune de muzeu”.

Lucrările de reabilitare a Casei Coandă sunt structurate pe mai multe paliere:

  • Intervenții de construire/finisare/recompartimentare
  • Finisajele de la pardoseli, pereți și tavane se vor înlocui
  • Refacerea pardoselilor de la nivelul subsolului
  • Rigidizarea planșeelor din lemn
  • Zidirea unor goluri existente
  • Desființarea unor parapeți din zidărie
  • Desființarea unor pereți nestructurali, plini, din zidărie
  • Construirea unor pereți noi de compartimentare din materiale ușoare – gips carton
  • Înlocuire învelitoare și sistem de colectare pluvială
  • Intervențiile specifice de restaurare/conservare ale fațadelor
  • Trepte scări exterioare, soclu gard
  • Trepte scări interior și pardoseli din ciment colorat mozaicat
  • Ornamentele din ciment mozaicat fațade
  • Intervenții de conservare / restaurare
  • Intervenții – lucrări exterioare/de incintă și împrejmuiri
  • Intervenții structurale

„Soluția de consolidare va ține cont de componentele artistice interioare și exterioare evitându-se afectarea/demontarea/distrugerea lor”, au mai precizat reprezentanții Academiei Române, în exclusivitate pentru Gândul. (întreaga listăa lucrărilor de reabilitare care vor fi efectuate poate fi parcusă AICI).

Muzeul Științific (Henri Coandă) al Academiei RSR

Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri, în anul 1970 s-a aprobat înființarea Muzeului Științific (Henri Coandă) al Academiei RSR, care a funcționat la etajul clădirii până la 11 martie 1977.

După uriașul cutremur din 1977, cel mai distructiv seism din România, cu peste 1.500 morți și 11.300 de răniți prinși sub clădirile prăbușite, , muzeul a fost desființat la dispoziția conducerii PCR, iar clădirea transferată în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, Oficiul pentru Deservirea Corpului Diplomatic (ODCD).

O vreme după desființare, în clădire a funcționat Ambasada Algeriei.

„Casa Henri Coandă, construită după planurile arhitectului Gregoire Marc, reședința generalului Constantin Coandă, este un exemplu reprezentativ de arhitectură romantică de factură neo-renaștere franceză”, se indică pe plăcuța de monument istoric, din secolul XIX, montată pe clădire. (mai multe detalii AICI)

