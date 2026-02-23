A murit regizorul Cristian Pepino, personalitate importantă a teatrului de păpuși

Regizorul, scriitorul, scenaristul, scenograful și graficianul Cristian Pepino s-a stins din viață. Vestea morții sale a fost dată de actorul Ștefan Craiu.

„Dacă spui teatru de păpuși, spui Cristian Pepino”, a scris Ștefan Craiu pe pagina sa de Facebook.

„Dădea totul pentru studenții lui”

„Regizor, profesor, prieten, părinte pentru multe generații, iubitor de artă, cu suflet bun și foarte mult umor. Așa l-am cunoscut, înconjurat de oameni și dezinteresat de tot ce este meschin în profesia noastră. Mai țineți minte când un student v-a mărturisit că nu a văzut marea niciodată, atunci ați pus mâna pe telefon și l-ați sunat pe Alifantis să mergem cu toții în noaptea aceea la mare, noroc că Alifantis avea concert în alt oraș și am mai rămas la «bibliotecă». Acesta era Domn Profesor, dădea totul pentru studenții lui.

Drum lin, Domn Profesor, mă bucur că v-am cunoscut!”, a scris Ștefan Craiu pe pagina sa de Facebook.

Și scriitoarea Ana Barton a transmis un mesaj de rămas bun.

„Și a fost Cristi. Cristian Pepino. A fost cu noi pe lume Cristi, marele artist. Regizorul, scriitorul, scenaristul, scenograful, graficianul, prietenul bun și mult păsător de om. Cristi, omul care râdea ca să-și vadă râsul. Omul care împărtășea arta lui cu toți cei care iubeau arta. Azi, Cristi a urcat la Domnul, cu bunătatea lui, cu lumina lui. Acasă este el acum. Mulțumim pentru daruri, Cristi, le păstrăm în inimi, cum și amintirea ta. Ne vedem mai încolo, suflete bun”, a scris Ana Barton pe social media.

Pe 21 octombrie, lui Cristian Pepino i-a fost decernat, de Senatul UNATC, titlul de Professor Emeritus.

Despre dispariția lui Cristian Pepino au scris și cei de la Teatrul de Animație Țăndărică, într-o postare pe Facebook:

„Colectivul Teatrului de Animație Țăndărică își exprimă profunda durere la trecerea în neființă a regizorului Cristian Pepino, personalitate marcantă și reper esențial al teatrului de animație din România.

Pentru Țăndărică și pentru întregul domeniu al teatrului de animație, Cristian Pepino a fost un reper artistic, un spirit viu, atent la detaliu, exigent și pasionat, care a știut să ducă teatrul de animație dincolo de convenție și să îi dea consistență, forță și demnitate. A crezut în această artă fără rezerve și a apărat-o cu fermitate. A construit spectacole care au rămas în memoria publicului, a modelat generații de artiști și a contribuit decisiv la consolidarea unui limbaj scenic matur și profund.

Pentru Teatrul Țăndărică, Cristian Pepino a fost parte din identitatea artistică a instituției, un mentor și o conștiință care a apărat constant valoarea și demnitatea acestei arte.

Plecarea sa lasă un gol dureros în comunitatea teatrală. Rămân însă spectacolele, ideile, discipolii și amprenta unei vieți dedicate scenei.

Suntem alături de familie, de prieteni și de toți cei care l-au cunoscut și l-au prețuit.

Numele lui Cristian Pepino rămâne înscris în istoria teatrului de animație din România.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu lui Cristian Pepino o pot face joi, 26 februarie 2026, în foaierul Teatrului de Animație Țăndărică, unde trupul neînsuflețit va fi depus între orele 13:00 si 22:00”.

Cristian Pepino a fost o personalitate importantă a teatrului de păpuși și marionete din România, fost profesor universitar la Secția păpuși – marionete din cadrul UNATC, cunoscut pentru activitatea sa de regizor în teatrul de animație.

Peste 120 de spectacole regizate

A regizat peste 120 de spectacole de teatru de animație, iar pentru majoritatea dintre acestea a colaborat cu soția sa, scenografa Cristina Pepino (1951 – 2013).

Printre premiile și distincțiile obținute se numără Marele Premiu la Festivalul Internațional PIF de la Zagreb pentru spectacolul ‘Metamorfoze după Ovidius’, Teatrul de Păpuși din Constanța; Premiul de regie și premiul de excelență pentru cel mai bun spectacol de teatru de păpuși – la Festivalul Golden Magnolia de la Sanghai, pentru spectacolul ‘Pinocchio’ – Teatrul Colibri, Craiova; Premiul pentru întreaga activitate, Festivalul Gulliver, Galați; Ordinul Pentru Merit în grad de Cavaler – 2002; Premiul de excelență pentru întreaga activitate conferit de Ministerul Culturii – 2003; Premiul special UNITER pentru teatru de păpuși – 2004; Doctor Honoris Causa al Univesității de Arte din Târgu-Mureș – 2009.

