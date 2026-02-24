Robert Carradine, vedeta filmelor cu tocilari de la Hollywood, a murit la vârsta de 71 de ani

Actorul american Robert Carradine, cunoscut publicului pentru rolurile „Revenge of the Nerds” și „Lizzie McGuire”, a murit la vârsta de 71 de ani. Vestea a fost confirmată de foștii colegi de platou care au transmis mesaje de condoleanțe.

Hilary Duff a jucat alături de Carradine în serualul „Lizzie McGuire”, a scris un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

O carieră marcată de roluri memorabile

Ea a vorbit despre relația apropiată dintrei ei și despre sprijinul pe care l-a simțit din partea „părinților” săi din serial. Actrița a spus că este profund îndurerată și că gândurile sale se îndreaptă către familia actorului:

„Este foarte greu să înfrunți această realitate despre un vechi prieten. Era atât de multă căldură în familia McGuire și întotdeauna m-am simțit atât de îngrijită de părinții mei de pe ecran. Voi fi mereu recunoscătoare pentru asta. Sunt profund tristă să aflu că Bobby suferea. Mă doare inima pentru el, pentru familia lui și pentru toți cei care l-au iubit”.

Un omagiu a venit și din partea lui Jake Thomas, interpretul lui Matt McGuire în serial, potrivit Variety. El a scris că l-a cunoscut pe Carradine încă din tinerețe și l-a descris drept un om amuzant, excentric și extrem de talentat, atât ca actor, cât și ca muzician și regizor:

„Am avut norocul să-l cunosc pe Bobby pentru cea mai mare parte a vieții mele. Și el a fost unul dintre cei mai tari tipi pe care îi puteai întâlni vreodată. Amuzant, pragmatic, uneori irascibil, întotdeauna puțin excentric. A fost un actor, muzician și regizor talentat. Am multe amintiri plăcute cu el și familia lui de-a lungul vieții mele. Momente bune, momente provocatoare și multe râsete între ele”.

Robert Carradine a devenit celebru în anii ’80, când a jucat alături de Anthony Edwards în comedia regizată de Jeff Kanew „Revenge of the Nerds”, un film care, așa cum îi spune și numele, vorbește despre răzbunarea tocilarilor. Publicul mai tânăr l-a redescoperit ulterior în rolul lui Sam McGuire, tatăl personajului principal din „Lizzie McGuire”.

De-a lungul carierei, Robert Carradine a apărut într-o serie de producții cunoscute, printre care „Escape from L.A.”, „The Big Red One”, „Body Bags”, „The Long Riders” și „Django Unchained”.

Provine dintr-o familie de artiști

Născut în 1954, Carradine a făcut parte dintr-o familie celebră de actori. Tatăl său, John Carradine, a fost o figură importantă a cinematografiei clasice, iar frații săi, David și Keith Carradine, au avut, la rândul lor, cariere notabile în film și televiziune. Un alt frate, Christopher Carradine, a lucrat la Disney.

Debutul său pe marele ecran a avut loc în westernul „The Cowboys”, unde a jucat alături de John Wayne.

Moartea lui Robert Carradine marchează dispariția unui actor care a traversat mai multe generații de public, de la filmele cult ale anilor ’80 la producțiile pentru adolescenți ale anilor 2000, lăsând în urmă o carieră diversă și o amprentă puternică în cultura pop.

