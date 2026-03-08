Atenție! Imagini greu de privit. Manuscrisele lui George Enescu, de o valoare inestimabilă, zac de ani de zile în containere pline de igrasie, expuse la ger și la caniculă. Obiectele din casa compozitorului au fost aruncate

„Să ne facem cu toţii datoria şi lumea îşi va recăpăta sensul ei suprem”, cugeta George Enescu interviu publicat în presa românească interbelică, Cuvântul liber, în 1934. Una dintre figurile centrale ale culturii române, un mentor cunoscut pentru generozitatea sa, Enescu a lăsat în urma sa un patrimoniu impresionant.

Manuscrisele operelor sale, scrisorile purtate cu mari artiști ai lumii și instrumentele pe care le-a folosit de-a lungul carierei sunt astăzi parte din moștenirea culturală a României. O parte dintre aceste bunuri au fost clasate în categoria Tezaur, adică la cel mai înalt nivel de protecție al patrimoniului național.

Documentele lui George Enescu, bunuri de Tezaur, păstrate în condiții de neimaginat

În realitate, o parte importantă a acestui patrimoniu este depozitată de mai bine de patru ani în condiții care ridică serioase semne de întrebare. Conform informațiilor obținute de Cultura la dubă, manuscrise ale compozitorului, inclusiv partitura operei Oedipe, dar și fotografii, obiecte personale și mobilier clasate în Tezaur sau în fondul Patrimoniului Național se află în containere amplasate în aer liber, unde sunt expuse variațiilor puternice de temperatură.

Aceste obiecte au fost mutate atunci când a început șantierul de restaurare la Palatul Cantacuzino, clădirea de pe Calea Victoriei care găzduiește Muzeul Național George Enescu. Palatul este monument istoric inclus pe lista Patrimoniului European.

Proiectul de consolidare și restaurare a fost lansat în 2021 și ar fi trebuit finalizat la sfârșitul anului 2023. După doi ani însă, constructorul realizase doar aproximativ un sfert din lucrări, iar Ministerul Culturii a decis oprirea șantierului.

În tot acest timp, clădirea a rămas acoperită de schele și sprijinită în unele zone cu structuri provizorii, iar patrimoniul muzeului, cu excepția viorilor, a fost mutat în containere instalate în curte.

Surse citate de Cultura la dubă spun că spațiile de depozitare nu ar respecta cerințele legale pentru conservarea bunurilor de patrimoniu. Containerele sunt echipate cu aparate de aer condiționat, însă nu ar avea dezumidificatoare.

În timpul iernii trecute, unul dintre aparate s-ar fi defectat, iar obiectele ar fi rămas pentru mai multe zile la temperaturi de aproximativ -16°C, în condiții de umiditate ridicată. După topirea zăpezii, apa ar fi ajuns în interiorul containerelor.

Obiecte sanitare din baia personală a lui George Enescu au fost aruncate

În același timp, la începutul lucrărilor de renovare, muncitorii ar fi aruncat obiectele sanitare din baia personală a lui George Enescu și a soției sale, Maria Cantacuzino Enescu. Muzeografii le-au găsit ulterior în curte și le-au recuperat, însă acestea erau deja deteriorate.

Cultura la dubă a publicat imagini din interiorul acestor spații, iar tot ce a spus conducerea muzeului a fost: „Nu este un subiect de interes public”.

Totuși, după publicarea investigației, ministrul Culturii, András Demeter, a declarat că va trimite Corpul de Control la Muzeul Național “George Enescu”.

În ce condiții trebuie păstrate manuscrisele

Condițiile de conservare a bunurilor culturale mobile sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 1546/2003. Documentul prevede că patrimoniul poate fi expus sau depozitat doar în spații care asigură stabilitate microclimatică.

Printre cerințele principale se numără: umiditate relativă între 50% și 65%; temperatură care nu trebuie să depășească 22°C; iluminare controlată pentru documente și manuscrise.

Normele prevăd explicit că bunurile culturale nu pot fi amplasate, nici măcar temporar, în spații care nu respectă aceste condiții.

„Umiditatea este un factor principal care accelerează degradarea în timp a hârtiei, a adezivilor și a legăturilor. Variaţiile de umiditate provoacă în acest material higroscopic distorsiuni şi modificări dimensionale primejdioase. La baza acestora stă oscilația U.R. (Umiditate Relativă), care la rândul ei e influențată de variația de Temperatură”, a declarat un specialist pentru sursa menționată.

Ce spun oficialii Ministerului Culturii

Bogdan Trâmbaciu, directorul Unității de Management al Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, a declarat că responsabilitatea depozitării patrimoniului aparține muzeului.

„Tot ce ține de patrimoniul muzeului este responsabilitatea muzeului. Niciodată, la nicio investiție pe care noi am derulat-o, patrimoniul respectivelor entități nu a intrat vreo secundă în atribuțiile noastre sau în gestiunea noastră. La absolut nicio investiție. De la Palatul Culturii din Iași până la Muzeul Țăranului din București, patrimoniul este responsabilitatea muzeului. Cum au găsit ei soluțiile să îl depoziteze, trebuie să întrebați acolo”

Întrebat dacă a fost înștiințat la începutul șantierului de faptul că muncitorii au aruncat la gunoi obectele sanitare din casa lui Enescu, acesta a răspuns negativ.

„Eu nu știu de așa ceva, nu am auzit. Noi, când începem lucrările, de regulă predăm spațiul liber de orice sarcini. Intră în obligația beneficiarului să predea spațiul liber de orice sarcini”, a declarat Bogdan Trâmbaciu pentru Cultura la dubă.

Mai ușor se ajunge la manuscrisele lui Vivaldi decât la cele ale lui Enescu: „E rușions”

Dirijorul Gabriel Bebeșelea, dirijor principal al Filarmonica George Enescu, spune că accesul la manuscrisele compozitorului este dificil.

„Este infinit mai ușor să ajungi să pui mâna fizic pe manuscrisele unor compozitori canonici, precum Verdi, decât pe cele ale lui George Enescu. Manuscrisele lui George Enescu au supraviețuit ambelor războaie mondiale, bombardamentelor de la București […] și nenumăratelor călătorii ale lui Enescu […] Iar acum noi să nu reușim să avem grijă de ele, e ceva incredibil, e rușinos”, a spus Gabriel Bebeșelea.

