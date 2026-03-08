Prima pagină » Actualitate » În premieră, în Polonia, Nicușor Dan s-a referit la Mirabela Grădinaru ca la “Prima Doamnă”. România nu are o astfel de instituție, cei doi nici măcar nu sunt căsătoriți. Gândul a mai scris în trecut despre “metoda concubinajul”, noul trend în politica românească. Ce ascunde ea

08 mart. 2026, 17:14, Actualitate

Premieră absolută în diplomația românească. Aflat în vizită oficială la Varșovia, Nicușor Dan a forțat protocolul și a numit-o pe partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, „Prima Doamnă”. Deși România nu are oficial această instituție, iar cei doi nici măcar nu sunt căsătoriți, termenul de „Primă Doamnă” a fost folosit oficial inclusiv pe pagina de Facebook a Administrației Prezidențiale.

Vizită cu onoruri și o „Primă Doamnă” fără acte

Nicușor Dan a fost primit cu onoruri militare de omologul său polonez, Karol Nawrocki. Surpriza a venit în momentul declarațiilor. Președintele a vorbit despre proiectul „România în lumină”, susținut de Mirabela Grădinaru, pe care a prezentat-o oficial ca fiind „Prima Doamnă”.

Sursa foto: Facebook Administrația Prezidențială a României

Postarea oficială a Președinției a întărit acest lucru: „Prima Doamnă Mirabela Gărdinaru a vizitat…”

De ce nu există „Prima Doamnă” în legea românească

În legislația din România nu apare nicio reglementare juridică pentru rolul de „Primă Doamnă”. Constituția nu prevede acest statut pentru soția președintelui, deoarece această poziție nu rezultă dintr-un proces de vot sau dintr-o numire oficială. Titlul are un caracter strict onorific și simbolic, fără să ofere atribuții publice, salarizare sau o „fișă a postului”. Funcția de președinte este una individuală, iar legea fundamentală exclude orice implicare politică sau administrativă a familiei în actul de guvernare.

Ce ascunde „Metoda Concubinajului”

Gândul a analizat acest fenomen care pare să cuprindă toată conducerea țării. De la președintele Nicușor Dan, la premierul Ilie Bolojan și până la vicepremierul Oana Gheorghiu, toți preferă parteneriatele de viață neoficializate.

Miza nu este doar una de stil de viață, ci una financiară. Legea îi obligă pe demnitari să declare averile soților. În cazul concubinajului, averea partenerului rămâne secretă. Partenerii de viață nu sunt obligați să depună declarații de avere, deși apar la brațul liderilor în vizite de stat.

Nicușor Dan, executat silit de statul pe care îl conduce

În timp ce o prezintă pe Mirabela Grădinaru drept „Prima Doamnă”, Nicușor Dan are probleme cu taxele acasă. Gândul a prezentat documente care arată că președintele este executat silit pentru neplata impozitului la terenul din Predeal.

Suma nu este uriașă, aproximativ 280 de lei, dar situația este una de principiu. În timp ce Guvernul Bolojan cere românilor să fie buni platnici, șeful statului figurează cu restanțe și cheltuieli de executare silită în anul 2026. O altă problemă gravă apare în declarația de avere a președintelui. Nicușor Dan a trecut terenul din Predeal ca fiind „intravilan”. Totuși, Gândul a demonstrat că suprafața este, de fapt, „extravilană”.

Problemele cu impozitele și actele de proprietate nu sunt singurele dovezi de neglijență la vârful statului. În timp ce președintele ignoră datoriile de acasă, acesta forțează în străinătate un rol public care nu există în nicio lege.

Pe scurt, titulatura de „Primă Doamnă” rămâne doar o chestiune de imagine, fără nicio bază în lege. Constituția României nu recunoaște acest rol, iar votul cetățenilor a mers către un singur om, nu către o familie sau un cuplu. Într-un stat de drept, nicio persoană nu poate exercita o funcție publică dacă nu a fost aleasă sau numită oficial. Forțarea acestui statut simbolic pentru o parteneră de viață neoficială ridică mari semne de întrebare despre respectul lui Nicușor Dan față de regulile statului.

