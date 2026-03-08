Surprize pe lista MAE cu români repatriați din Dubai pe criterii de selecție. În avion s-ar fi aflat cupluri de îndrăgostiți. Irina Ponta, abandonată

Pe lista românilor care au fost repatriați, vineri, în România, după ce au fost blocați în Emiratele Arabe Unite din cauza războiului din Iran, s-ar fi aflat mai multe persoane care nu întruneau criteriile de selecție anunțate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ar fi vorba de trei cupluri plecat în vacanță în Dubai pe cont propriu.

Trei cupluri de români, care nu îndeplineau criterii de selecție anunțate de MAE, adică fără să fie minori neînsoțiți, fără să fie vorba de femei însărcinate sau alte probleme medicale, s-au întors la București cu o cursă organizată de MAE.

Este vorba de un zbor de evacuare, organizat de România prin intermediul Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene (UCPM), care a avut loc vineri, 6 martie.

Potrivit Antena 3, la bordul acestui avion, primul pe ruta Oman-București, s-au aflat 127 de români, dintre care 95 au fost minori.

Printre acești pasageri s-ar fi aflat și trei cupluri de români care se aflau în vacanță în Dubai.

Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman

Fostul premier Victor Ponta a publicat sâmbătă un mesaj extrem de dur pe pagina sa de Facebook, după ce fiica sa a ajuns în siguranță în România. Ponta acuză MAE de abuz, minciună și „vendetă politică” și susține că minora a fost exclusă intenționat din grup la ordinul ministrei Oana Țoiu.

Victor Ponta susține că fiica sa a fost chemată oficial la Consulatul din Dubai pentru a fi evacuată cu autocarul spre Oman, însă a fost lăsată în urmă în ultimul moment. Fostul premier afirmă că are informații despre un apel telefonic prin care ministrul de Externe ar fi blocat repatrierea fetei.

Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Fostul premier a confirmat pentru Gândul că ministra de Externe, Oana Țoiu, a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar. ”Vreau să o vedem acasă întâi”, a spus Victor Ponta. Incidentul a fost făcut public de Dana Budeanu.

