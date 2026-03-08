Prima pagină » Actualitate » Surprize pe lista MAE cu români repatriați din Dubai pe criterii de selecție. În avion s-ar fi aflat cupluri de îndrăgostiți. Irina Ponta, abandonată

Surprize pe lista MAE cu români repatriați din Dubai pe criterii de selecție. În avion s-ar fi aflat cupluri de îndrăgostiți. Irina Ponta, abandonată

08 mart. 2026, 18:09, Actualitate
Surprize pe lista MAE cu români repatriați din Dubai pe criterii de selecție. În avion s-ar fi aflat cupluri de îndrăgostiți. Irina Ponta, abandonată

Pe lista românilor care au fost repatriați, vineri, în România, după ce au fost blocați în Emiratele Arabe Unite din cauza războiului din Iran, s-ar fi aflat mai multe persoane care nu întruneau criteriile de selecție anunțate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ar fi vorba de trei cupluri plecat în vacanță în Dubai pe cont propriu.

Trei cupluri de români, care nu îndeplineau criterii de selecție anunțate de MAE, adică fără să fie minori neînsoțiți, fără să fie vorba de femei însărcinate sau alte probleme medicale, s-au întors la București cu o cursă organizată de MAE.

Este vorba de un zbor de evacuare, organizat de România prin intermediul Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene (UCPM), care a avut loc vineri, 6 martie.

Potrivit Antena 3, la bordul acestui avion, primul pe ruta Oman-București, s-au aflat 127 de români, dintre care 95 au fost minori.

Printre acești pasageri s-ar fi aflat și trei cupluri de români care se aflau în vacanță în Dubai.

Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman

Fostul premier Victor Ponta a publicat sâmbătă un mesaj extrem de dur pe pagina sa de Facebook, după ce fiica sa a ajuns în siguranță în România. Ponta acuză MAE de abuz, minciună și „vendetă politică” și susține că minora a fost exclusă intenționat din grup la ordinul ministrei Oana Țoiu.

Victor Ponta susține că fiica sa a fost chemată oficial la Consulatul din Dubai pentru a fi evacuată cu autocarul spre Oman, însă a fost lăsată în urmă în ultimul moment. Fostul premier afirmă că are informații despre un apel telefonic prin care ministrul de Externe ar fi blocat repatrierea fetei.

Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Fostul premier a confirmat pentru Gândul că ministra de Externe, Oana Țoiu, a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar.  ”Vreau să o vedem acasă întâi”, a spus Victor Ponta. Incidentul a fost făcut public de Dana Budeanu.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Beneficiile miraculoase mai puțin știute ale shot-ului de ghimbir. Poate fi preparat ușor, acasă
17:44
Beneficiile miraculoase mai puțin știute ale shot-ului de ghimbir. Poate fi preparat ușor, acasă
În premieră, în Polonia, Nicușor Dan s-a referit la Mirabela Grădinaru ca la “Prima Doamnă”. România nu are o astfel de instituție, cei doi nici măcar nu sunt căsătoriți. Gândul a mai scris în trecut despre “metoda concubinajul”, noul trend în politica românească. Ce ascunde ea
17:14
În premieră, în Polonia, Nicușor Dan s-a referit la Mirabela Grădinaru ca la “Prima Doamnă”. România nu are o astfel de instituție, cei doi nici măcar nu sunt căsătoriți. Gândul a mai scris în trecut despre “metoda concubinajul”, noul trend în politica românească. Ce ascunde ea
AUTO Cum îți poți afla istoricul amenzilor și numărul de puncte de penalizare. Serviciul a fost pus la dispoziția șoferilor
17:13
Cum îți poți afla istoricul amenzilor și numărul de puncte de penalizare. Serviciul a fost pus la dispoziția șoferilor
ALERTĂ Fermierii anunță dezastrul din agricultură din cauza prețului la carburant. Producătorii de legume spun că la vară va fi producție mai scumpă
17:06
Fermierii anunță dezastrul din agricultură din cauza prețului la carburant. Producătorii de legume spun că la vară va fi producție mai scumpă
COMERȚ Alimentul la care românii nu vor să renunţe ușor, deși a ajuns aproape un lux. Vânzările au crescut cu 50%
16:45
Alimentul la care românii nu vor să renunţe ușor, deși a ajuns aproape un lux. Vânzările au crescut cu 50%
8 MARTIE Interviu cu garda jos. După 25 de ani de magistratură, fostul şef al Tribunalului Argeş, deputatul Mariana Vârgă spune: „Din păcate, uneori a fost nevoie să colaborez cu oameni fără conştiinţă”
16:39
Interviu cu garda jos. După 25 de ani de magistratură, fostul şef al Tribunalului Argeş, deputatul Mariana Vârgă spune: „Din păcate, uneori a fost nevoie să colaborez cu oameni fără conştiinţă”
Mediafax
Buget 2026 sub tensiune: PSD acuză Guvernul că ignoră creșterea salariului minim și taie venituri
Digi24
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Mediafax
Iranul susține că a vizat orașe israeliene și o bază aeriană din Iordania
Click
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit apărarea ascunsă a creierului împotriva bolii Alzheimer

Cele mai noi

Trimite acest link pe