Ștefan Popescu, ironii la adresa lui Nicușor Dan după valul de schimbări din ambasade

Ștefan Popescu a făcut ironii la adresa președintelui Nicușor Dan, după valul de schimbări din ambasade. El a spus, într-o postare pe rețelele sociale, că Nicușor Dan „își îndreaptă tirul critic către corpul diplomatic al României, acuzându-l că nu face suficient pe frontul diplomației economice”.

Ștefan Popescu susține că, în cele nouă luni de mandat, Nicușor Dan s-a arătat foarte activ în promovarea cooperării economice internaționale a României, dar uită că ministerul de Externe operează cu resurse cronic insuficiente.

„Domnul Nicușor Dan își îndreaptă tirul critic către corpul diplomatic al României, acuzându-l că nu face suficient pe frontul diplomației economice. În cele nouă luni de mandat, președintele s-a arătat deosebit de activ în promovarea cooperării economice internaționale a României. Prezența sa la Davos – locul unde se fac și se desfac alianțe de capital – a fost marcată de întrevederi cu nume grele ale businessului global, semnalând voința de a da un exemplu personal. Domnul Dan uită că ministerul de Externe operează cu resurse cronic insuficiente: ambasade subdimensionate, un corp diplomatic și administrativ printre cel mai slab remunerate din Uniunea Europeană și mai ales lipsa interesului politic pentru MAE, lipsa tracțiunii politice în acțiunea diplomatică și de promovare începând chiar cu șeful statului”, a spus Ștefan Popescu.

Autorul recomandă:

Nicușor Dan anunță că are câte cinci nume pentru SRI și SIE, „pe lista scurtă”. Când vor fi trimise propunerile în Parlament