Maia Morgenstern revine asupra postării despre legea pontajului în cazul artiștilor: „Am fost înțeleasă greșit.Nu cer fentarea legii”

Actrița Maia Morgenstern a oferit explicații pe Facebook, referitor la postarea în care își exprimă revolta față de noua reglementare impusă de Ministerul Culturii, ce implică pontajul de opt ore pentru artiștii din teatre, opere și filarmonici. Marea artistă a ținut să sublinieze că nu solicită „încălcarea legii”, ci modificarea ei.

Inițiativa Ministrului Culturii, Andras Demeter (UDMR), de a-i obliga pe artiștii din instituțiile de stat să țină o evidență a orelor de muncă prestate i-a nemulțumit pe mulți dintre actorii scenei din România.

Maia Morgenstern a fost printre primii care și-a manifestat indignarea față de noua măsură legislativă cu un poem-manifest, iar acum a revenit asupra postării cu noi explicații. Interesant este că legea care i-a nemulțumit, în masă pe actorii din bula progresistă, a fost introdusă de același guvern pe care ei înșiși l-au adus la putere, atunci când l-au susținut pe Nicușor Dan.

Actrița a precizat că nu a solicitat „încălcarea legii”, ci modificarea acesteia.

„Mi-e teamă ca nu am fost înțeleasă. Sau nu am știut sa mă fac înțeleasă. NU cer încălcarea Legii. Cer modificarea Legii. Nu mă alături niciunui discurs care cere” îndoirea” ( citește fentarea) Legii pe la colțuri. Cer schimbarea Legii. Pentru ca există o lege care reglementează activitatea in instituțiile publice de cultură/ spectacol le. Ea se numește OUG 21.”

Maia Morgenstern cere schimbarea legii Guvernului Bolojan

În postarea inițială, Maia Morgenstern se revoltă împotriva legii „pontajului” impusă de ministrul Andras Demeter.

„Aceste documente sunt făcute… nu, emise… nu… Ah, știu cum se zice. Știu! Aceste acte (căci acte sunt) sunt GENERATE de către niște oameni (mai mulți, de la diverse compartimente. De exemplu, resurse umane, contabilitate, etc). Aceste acte (oficiale) urmează un anumit circuit intern. Ele stau la baza plății (plătirii??) salariului. Chiar si sporului de condiții grele. Asta dacă v-ați întrebat vreodată cum vă/ne intră salariul în cont. Aceste documente trebuie semnate. Altfel n-au nicio valoare (logic, nu?). Ei, niște oameni, colegi, concetățeni si prieteni ( sau nu) certifică, semnează, își asumă faptul că lucrăm/muncim/prestăm 8 ore/zi. 40/săptămână. 1800 ore… Și asta de zeci de ani. De când e și anume legea. Care lege?! Legea teatrelor, o știm cu toții. Nu vreau să fac aici pe deșteapta, că nu sunt. Legea după care funcționează instituțiile de spectacole. Bugetarii. De când e lumea și pământul, asta facem: că lucrăm 8 ore pe zi. Minimum. Acum lăsam gluma la o parte. Dincolo de orice glumă: e cazul să se revizuiască/modifice/schimbe legea, legea teatrelor. Altfel… se cheamă că încălcăm legea. Mai pe scurt, se petrec falsuri în acte publice. La modul cel mai serios: Cer schimbarea legii OUG 21 2007 ( parcă)”, a scris actriţa pe pagina de facebook.

Actorii Teatrului Național au organizat un protest

Actorii Teatrului Naţional Bucureşti organizează marţi un protest împotriva noile măsuri impuse de Guvernul Bolojan, care vrea să monitorizeze munca artiştilor, ca pe a unui muncitor într-o fabrică, prin pontaj de opt ore.

Artiştilor li se va alătura şi personalul tehnic, începând cu ora 14.30. manifestarea de protest va fi una paşnică faţă de noua directivă, care are Nr. 7/02.02.2026, transmisă de minister către instituţiile de cultură şi care implementează obligativitatea prestării unui program de 8 ore, normat şi raportat, în baza căruia aceştia âşi vor primi şi salariile.

