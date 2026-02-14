Prima pagină » Cultură » „Drumul infinit”. Constantin Brâncuși, omagiat la Bruxelles într-un impresionant eveniment cultural 

Rene Pârșan
14 feb. 2026, 10:28, Cultură
În aceste zile, pe faimoasa biserică Saint-Jacques-sur-Coudenberg din Piața Regală este proiectat show-ul de video-mapping „Drumul infinit”, semnat de regizoarea Ioana Mischie, un omagiul adus inegalabilului Constantin Brâncuși. Organizatorii festivalului BRIGHT au ales astfel să inaugureze piața renovată recent. Proiectul înscris de Institutul Cultural Român din capitala Belgiei are cea mai mare vizibilitate, fiind difuzat 4 ore și jumătate pe zi, preia ProTV.

Temele lui Constantin Brâncuși vor fi interpretate în cadrul proiectului de video mapping „The Infinite Walk/Drumul infinit. Omagiu imersiv adus lui Constantin Brâncuși” prezentat de până duminică, la Bruxelles, informează Institutul Cultural Român.

Lucrarea respectivă are premiera mondială cu o săptămână înainte de împlinirea a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor și se înscrie în programul Anului Național „Constantin Brâncuși”.

Video mapping-ul va fi proiectat pe fațada bisericii Saint-Jacques-sur-Coudenberg și va rula zilnic timp de patru ore și jumătate, între 18:30 și 23:00, însumând 18 ore de proiecție. Realizată în format 3D animated mapping, lucrarea va transforma temporar biserica într-un monument dedicat lui Brâncuși, potrivit ICR.

Pe lângă spectacolele de lumină, festivalul include activități conexe – expoziții în muzee, tururi ghidate și ateliere interactive, accesibile publicului de toate vârstele. Ediția din 2025 a cuprins 20 de instalații, 30 de parteneri instituții publice și private și un număr de 450.000 de spectatori, dintre care 120.000 din alte țări.

Brâncuși în toată splendoarea

Video mapping-ul, numit și projection mapping, este o tehnică prin care imagini video, animații sau efecte vizuale sunt proiectate pe suprafețe reale, cum ar fi clădiri, monumente sau obiecte, astfel încât să se potrivească exact formei acestora.

Pe scurt, nu se proiectează doar pe un ecran plat, ci pe o suprafață cu volum. Conținutul este creat special pentru arhitectura respectivă, astfel încât ferestrele, coloanele sau alte detalii devin parte din povestea vizuală. Prin jocuri de lumină, culoare și mișcare, clădirea poate părea că se transformă, se mișcă sau chiar că se „descompune”.

Este o formă de artă vizuală și, în același timp, o tehnologie folosită frecvent în spectacole, festivaluri sau evenimente culturale pentru a crea experiențe imersive.

Festivalul – care se încheie duminică seară – reunește în Bruxelles peste 20 de instalații internaționale, jocuri de lumini și proiecții video pe clădiri istorice.

Foto capturi video ProTV

