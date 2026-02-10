Prima pagină » Cultură » Ministrul Culturii, culmea sfidării la protestul actorilor. I-a cerut unui actor să-și dea demisia, apoi l-a jignit: „Prostia e mare”

Ruxandra Radulescu
10 feb. 2026, 18:31, Cultură

Ministrul Culturii Andras Demeter a intrat într-o dispută cu actorul Andrei Ionescu de la Teatrul Național, în timpul protestului organizat împotriva legii pontajului de opt ore pentru actori. Artiștii au cerut la unison demisia ministrului, însă Demeter a ripostat și precizat că cel care ar trebui să-și dea demisia este actorul Andrei Ionescu. Ministrul a început apoi să-l jignească pe actor, pe care l-a acuzat de „prostie”.

Ministrului Culturii a dat dovadă de un comportament mai degrabă sfidător, atunci când s-a prezentat la protestul actorilor Teatrului Național. În loc să inițieze un dialog cu artiștii manifestanți și să le asculte solicitările, Andras Demeter a afișat un zâmbet arogant și chiar l-a jignit pe unul dintre aceștia.

Ministrul Culturii, despre actorul protestatar de la TNB: „Demisia lui, din prostie”

Actorii au ieșit în stradă, revoltați de legea pontajului de opt ore, ce presupune monitorizare fiecărui minut a timpului de lucru. Protestatarii au cerut, la unison, demisia ministrului Andras Demeter, fapt care l-a deranjat nespus pe oficial. Acesta a început să se plimbe cu nonșalanță, printre manifestanți, însoțit de Gabriel Fătu, directorul Teatrului Dramaturgilor Români.

Ministrul a arătat cu degetul către unul dintre manifestanți, actorul Andrei Ionescu și i-a spus că el ar trebui, de fapt, să-și dea demisia.


„[demisia – n.r.] a lui din prostie”, a subliniat ministrul, cu același zâmbet larg.

Ulterior, Andras Demeter a început să-i jignească pe actorii prezenți la protest, într-o discuție cu Gabriel Fătu, care-l aproba pe ministru, asemenea unui acolit loial.

„Bă’, prostia este mare, foarte mare”, a precizat ministrul.

„La cele mai înalte cote”, a încuviințat Fătu.

Actorul Andrei Ionescu: „E dreptul meu să protestez, să cer demisia unui ministru care face gafă după gafă”

Actorul Andrei Ionescu a relatat reporterilor aflați la fața locului cum ministrul Culturii i-a spus să-și dea demisia. Artistul a menționat că ministrul Demeter a făcut „gafă după gafă” și de aceea trebuie să fie demis.

„Adică eu să-mi dau demisia, că îndrăznesc să-i cer demisia? De ce? E dreptul meu să protestez, e dreptul meu să cer demisia unui ministru care face gafă după gafă”, a declarat revoltat actorul.

Actorii, umiliți de Gabriel Fătu: „Putem face și gălăgie, dar treabă când facem”

Gabriel Fătu nu a ratat momentul să cânte în strună ministrului, rănit în orgoliul de politician, și a insinuat că actorii, în loc, să lucreze, protestează.

„Putem face și gălăgie, dar treabă când facem”.

FOTO: Facebook

