Ministrul Culturii dezvăluie culmea plagiatului: “sunt copiate și proiectele de management. Iau din alt proiect și ți-l revând ție, ca nou”

Ministrul Culturii, Andras Demeter, susține că „plagiatul este furt”. Declarația vine în contextul în care ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a fost acuzat de jurnalista Emilia Şercan că a plagiat în lucrarea de doctorat. Demeter spune că şi în domeniul cultural sunt copiate proiectele de management.

El a explicat că există „scriitori de proiecte”, adică persoane plătite să întocmească proiecte sau rapoarte de activitate managerială, care nu se sfiesc să preia fragmente din proiecte realizate anterior. Aceștia, potrivit ministrului, împrumută pasaje din alte lucrări, le combină și le revând ca şi cum ar fi originale. Demeter a mai spus că, de multe ori, el a putut demonstra aceste situații pentru că cunoștea proiectele sursă, potrivit News.ro.

”Este. Da. Eu acum nu mă refer la doctorate, mă refer strict la domeniul meu. În domeniul meu, legea managementului cultural a fost însuşită prin industria de scriitor de proiecte. Care scriitori de proiecte, contra-cost, scriu proiecte sau rapoarte de activitate managerială. Ei nu se sfiesc să ia din alt proiect, taie şi ţi-l revând ţie, ca de nou. Am prins nenumărate situaţii în calitate de evaluator, în care am putut dovedi (plagiatul – n.r.), pentru că cunoşteam proiectul anterior. De fapt, şi asta este o formă de însuşire neîndrituită a proprietăţii intelectuale”, a spus ministrul Culturii.

