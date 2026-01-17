Prima pagină » Știri politice » Ministrul Culturii dezvăluie culmea plagiatului: “sunt copiate și proiectele de management. Iau din alt proiect și ți-l revând ție, ca nou”

Ministrul Culturii dezvăluie culmea plagiatului: “sunt copiate și proiectele de management. Iau din alt proiect și ți-l revând ție, ca nou”

17 ian. 2026, 13:49, Știri politice
Ministrul Culturii dezvăluie culmea plagiatului: “sunt copiate și proiectele de management. Iau din alt proiect și ți-l revând ție, ca nou”

Ministrul Culturii, Andras Demeter, susține că „plagiatul este furt”. Declarația vine în contextul  în care ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a fost acuzat de jurnalista Emilia Şercan că a plagiat în lucrarea de doctorat. Demeter spune că şi în domeniul cultural sunt copiate proiectele de management. 

El a explicat că există „scriitori de proiecte”, adică persoane plătite să întocmească proiecte sau rapoarte de activitate managerială, care nu se sfiesc să preia fragmente din proiecte realizate anterior. Aceștia, potrivit ministrului, împrumută pasaje din alte lucrări, le combină și le revând ca şi cum ar fi originale. Demeter a mai spus că, de multe ori, el a putut demonstra aceste situații pentru că cunoștea proiectele sursă, potrivit News.ro.

”Este. Da. Eu acum nu mă refer la doctorate, mă refer strict la domeniul meu. În domeniul meu, legea managementului cultural a fost însuşită prin industria de scriitor de proiecte. Care scriitori de proiecte, contra-cost, scriu proiecte sau rapoarte de activitate managerială. Ei nu se sfiesc să ia din alt proiect, taie şi ţi-l revând ţie, ca de nou. Am prins nenumărate situaţii în calitate de evaluator, în care am putut dovedi (plagiatul – n.r.), pentru că cunoşteam proiectul anterior. De fapt, şi asta este o formă de însuşire neîndrituită a proprietăţii intelectuale”, a spus ministrul Culturii.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ministrul Demeter András István, de Ziua Culturii: „Cultura ne ajută să traversăm timpurile dificile fără să ne pierdem sensul”

Încă un ministru cu „probleme” în Guvernul Bolojan: Și-ar fi trecut în CV un master făcut la un ONG

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan a fost salvat de furia protestatarilor din Botoșani de SPP. Premierul a fugit pe ușa din spate a primăriei
13:40
Ilie Bolojan a fost salvat de furia protestatarilor din Botoșani de SPP. Premierul a fugit pe ușa din spate a primăriei
FLASH NEWS Primarul din Botoșani spune că „din curtoazie” l-a primit pe Ilie Bolojan: „Nu sunt foarte optimist. Am ajuns la limită, există un disconfort”. Ce i-a spus premierului
12:32
Primarul din Botoșani spune că „din curtoazie” l-a primit pe Ilie Bolojan: „Nu sunt foarte optimist. Am ajuns la limită, există un disconfort”. Ce i-a spus premierului
POLITICĂ Premierul Bolojan, comparat cu Jupuitu din „Moromeții”: „Românii strâng din dinți și vă tratează cu umor. Haz de necaz se numește”
12:32
Premierul Bolojan, comparat cu Jupuitu din „Moromeții”: „Românii strâng din dinți și vă tratează cu umor. Haz de necaz se numește”
NEWS ALERT 🚨 După Iași, premierul Ilie Bolojan este huiduit și la Botoșani: „Huo! La Oradea cu tine!”. Se scandează și „Jandarmeria apără hoția!”. Revoltă și împotriva șefului Consiliului Județean al PNL: „Hoții!”
10:21
🚨 După Iași, premierul Ilie Bolojan este huiduit și la Botoșani: „Huo! La Oradea cu tine!”. Se scandează și „Jandarmeria apără hoția!”. Revoltă și împotriva șefului Consiliului Județean al PNL: „Hoții!”
LIVE UPDATE 🚨 Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul care a înfuriat toți fermierii europeni. După 25 de ani de negocieri, acordul se parafează în Paraguay
07:00
🚨 Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul care a înfuriat toți fermierii europeni. După 25 de ani de negocieri, acordul se parafează în Paraguay
CONTROVERSĂ llie Bolojan și-a greșit CV-ul. Și-a trecut la experiență profesională funcția de președinte interimar al României, în locul lui Klaus Iohannis
17:53
llie Bolojan și-a greșit CV-ul. Și-a trecut la experiență profesională funcția de președinte interimar al României, în locul lui Klaus Iohannis
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cancan.ro
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe greii de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Proiectele majore care dinamizează vestul României în 2026. Investițiile în energie, căi ferate și autostrăzi, la final
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026!
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Exercițiile fizice pot încetini sau chiar inversa „vârsta creierului”, relevă un nou studiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe