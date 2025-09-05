Mormântul lui George Enescu este abandonat. Aflat într-o stare deplorabilă, cavoul nu poate fi RESTAURAT nici de statul francez, nici de statul român

Cu toate că festivalul „George Enescu” a început, mormântul marelui compozitor român din cimitirul Père-Lachaise din Paris (în care se odihnesc personalități ca Maria Callas, George Bizet și Frederic Chopin), este într-o stare deplorabilă. Mormântul nici măcar nu este marcat, nefiind indicatoare.

Abandonat și nereabilitat, este departe de atenția pe care o merită „una dintre cele mai importante personalități ale culturii române”, potrivit Antena 3 CNN.

Mormântul ar putea fi reabilitat, dar este o situație juridică neclară privind dreptul de proprietate.

Ioana Bivolaru, ambasadorul României în Franța, a declarat că autoritățile diplomatice au purtat dialoguri constante cu primăria Parisului și administrația cimitirului pentru semnalizarea cavoului pe o hartă fizică. Fără rezultate!

Alina Păvalache, pianistă română la Paris, care vizitează mormântul de 2-3 ori pe an, spune că „vechea schemă de semnalizare existentă de peste două decenii va fi eliminată, iar mormântul urmează a fi geolocalizat prin intermediul unui cod QR”.

Însă locul de veci este concesionat unei familii franceze. Administrația cimitirului n-a mai primit nicio veste de la proprietar, pe nume Jean Pasche, din 2011. Fără acordul acestuia, nici România sau Franța nu pot efectua restaurări.

Cu ocazia omemorării a 70 de ani de la moartea lui Enescu de către Ambasada României, au fost depuse panglici și jerbe de flori.

