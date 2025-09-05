Prima pagină » Cultură » Festivalul George Enescu. Rafinamentul ENESCIAN, emoția romantică a lui Dvořák, moștenirea lui Bach și fastul baroc

Festivalul George Enescu. Rafinamentul ENESCIAN, emoția romantică a lui Dvořák, moștenirea lui Bach și fastul baroc

Bogdan Bucur este profesor la Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA București
05 sept. 2025, 17:14, Cultură
Festivalul George Enescu. Rafinamentul ENESCIAN, emoția romantică a lui Dvořák, moștenirea lui Bach și fastul baroc
Galerie Foto 9

Festivalul Internațional George Enescu continuă să transforme Bucureștiul într-o veritabilă capitală a muzicii, reunind într-o singură zi – 5 septembrie 2025 – unele dintre cele mai fascinante lucrări din istoria muzicii universale. Publicul va trece prin universuri sonore extrem de diverse: de la delicatețea miniaturilor enesciene și exuberanța unui concert pentru pian semnat de Șostakovici, până la  monumentalitatea eroică a lui Beethoven, lirismul și energia romantică a lui Dvořák, dialogul imersiv cu moștenirea lui Bach și splendoarea barocă readusă la viață de ansambluri de prim rang.

La ora 16:30, la Ateneul Român, Orchestra Filarmonică din Rotterdam, sub conducerea carismaticului Lahav Shani, deschide programul cu Intermezzi op. 12 pentru instrumente de coarde de George Enescu.

Orchestra Filarmonică din Rotterdam, sub conducerea carismaticului Lahav Shani

Scrise imediat după celebrele Rapsodii Române, aceste două piese surprind printr-o atmosferă intimă, subtilă, ce trădează influențe impresioniste și dezvăluie o altă față a tânărului Enescu: mai reținut, mai reflexiv, dar la fel de profund.

Concertul continuă cu o lucrare plină de vitalitate – Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră în fa major de Dmitri Șostakovici, dedicat fiului său Maxim, o partitură care surprinde prin energie, candoare și spirit ludic. Lahav Shani va interpreta aici un dublu rol: solist la pian și dirijor, creând o relație directă între scena solistică și ansamblul orchestral.

Programul se încheie cu o lucrare colosală: Simfonia a III-a „Eroica” de Beethoven, considerată de mulți momentul de început al romantismului în muzică.

Inițial dedicată lui Napoleon, apoi retrasă cu furie de compozitor atunci când acesta s-a autoproclamat împărat, „Eroica” rămâne un testament despre idealuri, sacrificiu și triumf, cu o forță expresivă care emoționează și astăzi.

O bijuterie mai rar interpretată

De la ora 19:30, la Sala Palatului, Orchestra Filarmonică Cehă aduce în prim-plan muzica lui Antonín Dvořák, sub bagheta tânărului și dinamicului Petr Popelka. Concertul de început este unul dintre cele mai iubite și totodată solicitante pentru violonceliști: Concertul în si minor pentru violoncel și orchestră, op. 104. Solist va fi Kian Soltani, un nume de referință al generației sale, apreciat pentru sensibilitatea și intensitatea interpretărilor sale.

Kian Soltani

După pauză, publicul va descoperi o bijuterie mai rar interpretată: Simfonia nr. 6 în re major, op. 60, o lucrare care combină forța tradiției romantice germane cu energia și ritmul dansurilor populare cehe, precum furiantul.

Este o partitură care respiră esența spiritului național și care, în interpretarea unei orchestre de prestigiu precum Filarmonica Cehă, promite să fie o experiență memorabilă.

Tot în această seară, de la ora 20:00, la MINA – Muzeul Artei Noi Imersive, publicul este invitat într-o călătorie unică: „Bach in the Jungle”, parte din seria Enescu – JTI Immersive Experience.

Ștefania Burcea

Evenimentul aduce împreună artiști de renume internațional – Leticia Moreno (vioară), Claudio Constantini (bandoneón), Uxía Martínez Botana (contrabas) și Matan Porat (pian) – într-un dialog muzical inedit între Bach și compozitori din secolele XIX și XX.

De la Sonata în do minor BWV 1017 de Bach, reimaginată pentru bandoneón și vioară, la Bachianas Brasileiras nr. 5de Heitor Villa-Lobos sau Sonata Chiquitana descoperită în Bolivia, programul demonstrează cum influența bachiană a traversat culturi și continente. Finalul, cu Anotimpurile la Buenos Aires de Piazzolla, arată cum contrapunctul baroc se poate transforma în vibrația incandescentă a tangoului.

De la rafinamentul intim al lui Enescu la monumentalitatea lui Beethoven

Ziua se încheie la Ateneul Român, cu tradiționalele Concerte de la Miezul Nopții. De această dată, publicul are ocazia să descopere opera într-un act „Il trionfo della fama” de Francesco Bartolomeo Conti, o raritate barocă adusă la București de ansamblul Accademia Bizantina și Purcell Choir, sub bagheta lui Ottavio Dantone.

Distribuția vocală impresionantă, alături de un ansamblu instrumental specializat, reconstituie fastul muzicii baroce italiene, într-un spectacol unde muzica devine teatru, iar vocile și instrumentele spun împreună povestea triumfului celebrității și al destinului.

Astfel, Festivalul Internațional George Enescu propune o zi în care publicul poate trece de la rafinamentul intim al lui Enescu la monumentalitatea lui Beethoven, de la lirismul romantic al lui Dvořák la universul exotic și surprinzător al reinterpretărilor lui Bach, pentru a încheia sub semnul barocului spectaculos.

O adevărată sărbătoare a diversității muzicale, care confirmă dimensiunea universală a festivalului.

Unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial, organizat începând cu anul 1958. Cea de-a XXVII-a ediție are loc între 24 august și 21 septembrie 2025 și marchează 70 de ani de la trecerea în eternitate a marelui compozitor și muzician român, George Enescu.

Tema din acest an este „Aniversări / Celebrations”, iar în program se regăsesc peste 100 de concerte susținute de peste 4.000 artiști din 28 de țări, ce aduc în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.

Festivalul Enescu, organizat de ARTEXIM, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și finanțat de Guvernul României prin Ministerului Culturii, este un adevărat brand de țară și un veritabil proiect de diplomație culturală.

Motor cultural și economic ce atrage la București mii de turiști străini, festivalul susține industriile creative și consolidează imaginea României în lume.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programele. Vă rugăm să vizitați site-ul Festivalului Internațional George Enescu, , pentru a fi la curent cu cele mai recente informații.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

CULTURĂ Trei lumi SONORE, între tradiție și inovație, la Festivalul Enescu 2025
14:53
Trei lumi SONORE, între tradiție și inovație, la Festivalul Enescu 2025
ISTORIE Un portret vechi de 1.000 ani ce a fost descoperit în Danemarca arată cum VIKINGII își împleteau mustața și părul
19:39, 27 Aug 2025
Un portret vechi de 1.000 ani ce a fost descoperit în Danemarca arată cum VIKINGII își împleteau mustața și părul
DESTINAȚII PIETRELE cetății romane Sarmizegetusa au devenit jgheab pentru vite sau decorațiuni în curțile localnicilor
01:11, 27 Aug 2025
PIETRELE cetății romane Sarmizegetusa au devenit jgheab pentru vite sau decorațiuni în curțile localnicilor
CULTURĂ Festivalul Internațional „George Enescu”. Eternitatea unei națiuni, muzica unei LUMI
19:51, 24 Aug 2025
Festivalul Internațional „George Enescu”. Eternitatea unei națiuni, muzica unei LUMI
GALERIE FOTO EXCLUSIVĂ Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil fără posibilități
08:00, 24 Aug 2025
Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil fără posibilități
CULTURĂ Ministerul Culturii, explicații cu privire la reorganizarea ORDA/Artiștii și compozitorii acuză Guvernul că le pune drepturile în pericol
09:41, 21 Aug 2025
Ministerul Culturii, explicații cu privire la reorganizarea ORDA/Artiștii și compozitorii acuză Guvernul că le pune drepturile în pericol
Mediafax
Este 8 septembrie, prima zi de școală, liberă pentru părinți sau nu?
Digi24
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat
Cancan.ro
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții rutiere vor fi în Capitală
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Digi24
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici
Cancan.ro
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale
StirileKanalD
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
KanalD
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-ul turcilor care vrea să dea lovitura în Germania: Togg T10X provocă rivalii germani pe teren propriu – VIDEO
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Evz.ro
Oana Mizil și Marian Vanghelie, față în față după marele scandal
A1
Interviurile Insula Iubirii, sezon 9. Narcis Bujor regretă că nu a refuzat date-ul cu Bianca Dan. Ce a ieșit la iveală abia acum
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală în serie! Ce obișnuia să facă femeia cu victimele sale, pentru a scăpa de urma lor?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 6-7 septembrie 2025. O zodie este în centrul atenției! Aceasta primește o veste bună care îi schimbă total starea de spirit. Astrele arată că o așteaptă două zile pline de surprize
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Un mister despre furtunile Soarelui ar fi fost rezolvat. „Aceasta pare a fi o lege universală”
EXTERNE NBC: SUA ar putea prelua rolul principal în MONITORIZAREA unei zone-tampon din Ucraina, în cazul unui acord de pace, conform unui plan
17:15
NBC: SUA ar putea prelua rolul principal în MONITORIZAREA unei zone-tampon din Ucraina, în cazul unui acord de pace, conform unui plan
JUSTIȚIE Lider al organizației neolegionare Noua Dreaptă, condamnat la un an de închisoare. Ce acuzații îi aduc procurorii
17:15
Lider al organizației neolegionare Noua Dreaptă, condamnat la un an de închisoare. Ce acuzații îi aduc procurorii
POLITICĂ „Succes diplomatic” pe linie. Niciun ROMÂN printre noii ambasadori ai Uniunii Europene
17:09
„Succes diplomatic” pe linie. Niciun ROMÂN printre noii ambasadori ai Uniunii Europene
POLITICĂ Sindicaliștii îl acuză pe Bolojan că „DEZINFORMEAZĂ” cu cifrele din administrația locală: „A indus în eroare opinia publică”
16:57
Sindicaliștii îl acuză pe Bolojan că „DEZINFORMEAZĂ” cu cifrele din administrația locală: „A indus în eroare opinia publică”
SHOWBIZ În 2010, Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos. Urmările, explicate de latifundiarul care a donat milioane €
16:40
În 2010, Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos. Urmările, explicate de latifundiarul care a donat milioane €
ACTUALITATE Dragoș Pîslaru face ordine la minister. Ținută obligatorie pentru creșterea performanței în materie de fonduri europene
16:24
Dragoș Pîslaru face ordine la minister. Ținută obligatorie pentru creșterea performanței în materie de fonduri europene