Festivalul George Enescu. Rafinamentul ENESCIAN, emoția romantică a lui Dvořák, moștenirea lui Bach și fastul baroc

Festivalul Internațional George Enescu continuă să transforme Bucureștiul într-o veritabilă capitală a muzicii, reunind într-o singură zi – 5 septembrie 2025 – unele dintre cele mai fascinante lucrări din istoria muzicii universale. Publicul va trece prin universuri sonore extrem de diverse: de la delicatețea miniaturilor enesciene și exuberanța unui concert pentru pian semnat de Șostakovici, până la monumentalitatea eroică a lui Beethoven, lirismul și energia romantică a lui Dvořák, dialogul imersiv cu moștenirea lui Bach și splendoarea barocă readusă la viață de ansambluri de prim rang.

La ora 16:30, la Ateneul Român, Orchestra Filarmonică din Rotterdam, sub conducerea carismaticului Lahav Shani, deschide programul cu Intermezzi op. 12 pentru instrumente de coarde de George Enescu.

Scrise imediat după celebrele Rapsodii Române, aceste două piese surprind printr-o atmosferă intimă, subtilă, ce trădează influențe impresioniste și dezvăluie o altă față a tânărului Enescu: mai reținut, mai reflexiv, dar la fel de profund.

Concertul continuă cu o lucrare plină de vitalitate – Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră în fa major de Dmitri Șostakovici, dedicat fiului său Maxim, o partitură care surprinde prin energie, candoare și spirit ludic. Lahav Shani va interpreta aici un dublu rol: solist la pian și dirijor, creând o relație directă între scena solistică și ansamblul orchestral.

Programul se încheie cu o lucrare colosală: Simfonia a III-a „Eroica” de Beethoven, considerată de mulți momentul de început al romantismului în muzică.

Inițial dedicată lui Napoleon, apoi retrasă cu furie de compozitor atunci când acesta s-a autoproclamat împărat, „Eroica” rămâne un testament despre idealuri, sacrificiu și triumf, cu o forță expresivă care emoționează și astăzi.

O bijuterie mai rar interpretată

De la ora 19:30, la Sala Palatului, Orchestra Filarmonică Cehă aduce în prim-plan muzica lui Antonín Dvořák, sub bagheta tânărului și dinamicului Petr Popelka. Concertul de început este unul dintre cele mai iubite și totodată solicitante pentru violonceliști: Concertul în si minor pentru violoncel și orchestră, op. 104. Solist va fi Kian Soltani, un nume de referință al generației sale, apreciat pentru sensibilitatea și intensitatea interpretărilor sale.

După pauză, publicul va descoperi o bijuterie mai rar interpretată: Simfonia nr. 6 în re major, op. 60, o lucrare care combină forța tradiției romantice germane cu energia și ritmul dansurilor populare cehe, precum furiantul.

Este o partitură care respiră esența spiritului național și care, în interpretarea unei orchestre de prestigiu precum Filarmonica Cehă, promite să fie o experiență memorabilă.

Tot în această seară, de la ora 20:00, la MINA – Muzeul Artei Noi Imersive, publicul este invitat într-o călătorie unică: „Bach in the Jungle”, parte din seria Enescu – JTI Immersive Experience.

Evenimentul aduce împreună artiști de renume internațional – Leticia Moreno (vioară), Claudio Constantini (bandoneón), Uxía Martínez Botana (contrabas) și Matan Porat (pian) – într-un dialog muzical inedit între Bach și compozitori din secolele XIX și XX.

De la Sonata în do minor BWV 1017 de Bach, reimaginată pentru bandoneón și vioară, la Bachianas Brasileiras nr. 5de Heitor Villa-Lobos sau Sonata Chiquitana descoperită în Bolivia, programul demonstrează cum influența bachiană a traversat culturi și continente. Finalul, cu Anotimpurile la Buenos Aires de Piazzolla, arată cum contrapunctul baroc se poate transforma în vibrația incandescentă a tangoului.

De la rafinamentul intim al lui Enescu la monumentalitatea lui Beethoven

Ziua se încheie la Ateneul Român, cu tradiționalele Concerte de la Miezul Nopții. De această dată, publicul are ocazia să descopere opera într-un act „Il trionfo della fama” de Francesco Bartolomeo Conti, o raritate barocă adusă la București de ansamblul Accademia Bizantina și Purcell Choir, sub bagheta lui Ottavio Dantone.

Distribuția vocală impresionantă, alături de un ansamblu instrumental specializat, reconstituie fastul muzicii baroce italiene, într-un spectacol unde muzica devine teatru, iar vocile și instrumentele spun împreună povestea triumfului celebrității și al destinului.

Astfel, Festivalul Internațional George Enescu propune o zi în care publicul poate trece de la rafinamentul intim al lui Enescu la monumentalitatea lui Beethoven, de la lirismul romantic al lui Dvořák la universul exotic și surprinzător al reinterpretărilor lui Bach, pentru a încheia sub semnul barocului spectaculos.

O adevărată sărbătoare a diversității muzicale, care confirmă dimensiunea universală a festivalului.

Unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial, organizat începând cu anul 1958. Cea de-a XXVII-a ediție are loc între 24 august și 21 septembrie 2025 și marchează 70 de ani de la trecerea în eternitate a marelui compozitor și muzician român, George Enescu.

Tema din acest an este „Aniversări / Celebrations”, iar în program se regăsesc peste 100 de concerte susținute de peste 4.000 artiști din 28 de țări, ce aduc în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.

Festivalul Enescu, organizat de ARTEXIM, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și finanțat de Guvernul României prin Ministerului Culturii, este un adevărat brand de țară și un veritabil proiect de diplomație culturală.

Motor cultural și economic ce atrage la București mii de turiști străini, festivalul susține industriile creative și consolidează imaginea României în lume.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programele. Vă rugăm să vizitați site-ul Festivalului Internațional George Enescu, , pentru a fi la curent cu cele mai recente informații.

RECOMANDAREA AUTORULUI: